İltifat etmenin ruh hali üzerindeki 5 olumlu etkisi

Günlük kargaşanın içerisinde mutlu olabilmenin küçük bir iltifat kadar kolay ve etkili bir yolla mümkün olabileceğini biliyor muydunuz?

İnsanlar, sözlerinin fazla bir değeri olmadığını düşündükleri için başkalarına iltifat etmekte tereddüt edebilir. Ancak araştırmalar bunun doğru olmadığını gösteriyor. Başkalarına iltifat etmek ve onları motive etmek, sizi düşündüğünüzden daha fazla etkileyebilir.

İltifat aslında, her iki tarafında ruh halini olumlu yönde etkilediği gibi bulaşıcı etkisiyle kelebek etkisi yaratmaya yetecek güçtedir. Siz birine iltifat ettiğinizde hem kendinizi iyi hissedersiniz hem de karşınızda insana başkasına iltifat etmesi için mutluluk verirsiniz. Gelin hep birlikte, bu döngüye katılmak için iltifat etmenin dünyayı daha iyi bir yer hale getirebilecek gücüne tanıklık edelim!

1. RUHU BESLER

Her gün yemek yememiz gerektiği gibi, insanlar da günlük olarak iltifat alma arzusunu hissediyor. Bazı araştırmalar, bir hafta boyunca her gün iltifat alan kişilerin, güzel sözleri ilk günkü kadar iyi hissettiklerini gösterdi. Deneye katılan insanlar, olmasını beklediklerinin aksine, iltifatların zorlandığını veya etkilerinin sık sık duydukları için azaldığını hissetmedi.

2. ÇALIŞANLAR İÇİN MOTİVE KAYNAĞIDIR

Elbette maaş, işe gitmemizin büyük bir nedenidir, ancak pek çok insan, işleri becerilerinin ve yeteneklerinin bir yansıması olduğu için işlerini daha kişisel bir düzeyde önemser. Bu nedenle bir çalışma ortamında iltifat almak, bir çalışanın stresini azaltmanın ve onlara görüldüğünü, takdir edildiğini ve kabul edildiğini hissettirmenin büyük bir yoludur. Nörobilimciler, birinin başarılarının fark edilmeden gitmesine izin vermemenin maaş almakla aynı miktarda neşe getirdiği sonucuna varmışlardır. Bu nedenle, çalışanlarınızı bir sonraki maaş gününe kadar motive etmek için onlara iltifat etmeyi unutmayın.

3. DOZUNDA RAHATSIZLIK VERMEZ

Şüphesiz, insanların iltifat olarak atmaya çalıştıkları, aslında söylemeye hiç uygun olmayan ve sonunda alıcıyı rahatsız eden şeyler vardır. Ancak gerçek iltifatların bu etkisi yoktur. İnsanlar iyi iltifatları alır ve gerçekte, söyleyende art niyet aramazlar. Tabi ki, bu durum belirli terbiye sınırları içerisinde geçerlidir.

4. BAŞARIYI ARTIRIR

Yeni bir beceri edinmek kuşkusuz zordur, çünkü birçok zorluk ve başarısızlıkla karşılaşırsınız. Bu şeyler herkesi kolayca hayal kırıklığına uğratabilir ve başarısızlığa devam etmektense vazgeçmenin daha iyi olduğunu hissettirebilir, çoğu zaman bunu yetenek eksikliğine bağlayabilir. Övgü, büyük bir motivasyon devam etmek için büyük bir motivasyon kaynağıdır ve insanların cesaretini artırır. Küçük kazançları takdir etmek harikadır ve iltifat edilen kişi size bunun karşılığını fazlasıyla verecektir.

5. İLTİFAT ETMEK, ALMAKTAN DAHA İYİ HİSSETTİRİR

İltifat ettikten sonra iyi hissetmek, hayır kurumuna bağışta bulunduktan sonra iyi hissetmekle eş değerdir. İltifat ettiğiniz kişiyle, ruh halinin iyileşmesine ve sizin hakkınızda daha olumlu düşünmesine yol açabilecek olumlu bir etkileşim yaratırsınız. Bazı insanlar aynı zamanda kendilerini de mutlu etmek için iltifat eder.