İnce telli saçınız varsa kaçınması gereken 7 hata

Hacimli bir saça sahip olabilme hayaliyle uygulanan bazı yöntemlerin sizi hüsrana uğratmasını istemiyorsanız, en sık yapılan kaçınmanız gereken hatalara bir göz atın.

İnce saçları yönetmek zordur ve arzu ettiğiniz hacmi asla elde edemeyeceğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Stres ve zayıf beslenme gibi pek çok faktör sıska saç tellerini riske atabilir, ancak saçınıza bakma şekliniz de tüm süreci sabote ediyor olabilir. Hatta, hem saçınıza zarar vermemek hem de daha hacimli bir görüntü elde etmek için uyguladığınız yöntemler, ters etki yaratabiliyor. İşte, olduğundan daha dolgun bir saç için uzak durmanız gereken hatalardan bazıları;

1. SAÇINIZI ISLAKKEN BAĞLAMAK

Islak saçınızı sıkıca bağlamak, aceleniz olduğunda cazip görünebilir, ancak ince tellerinize zarar verebilir. Nemli saçlar kolaylıkla gerilir ve kütikül kenarlarının yukarı kalkmasına ve kırılmasına neden olur. Bu, size zarar görmüş saçlar bırakabilir. Saç bakımı uzmanları, nemi nazikçe sıkmanızı ve saçınızı kurumaya bırakmanızı tavsiye eder.

2. BESLEYİCİ YAĞ KULLANMAK

Yağlar besleyici ve nemlendirici olsa da ince telli kızlar için en iyi seçenek değildir. Yağlar tipik olarak çok ağırdır ve ince saçlarınızı kolayca aşağı çekebilir. Bu sizi düz, yağlı ve kafa derinize yapışmış saçlara bırakabilir.

3. ŞEKİLLENDİRİCİ ÜRÜNLER KULLANMAMAK

Kalın telli güzelliklerin görünümünü taklit etmek istiyorsanız, kuru şampuan, deniz tuzu spreyi gibi şekillendirme ürünlerini tercih edin. Hassas saçlarınız için çok ağır değildirler ve saçı polimerlerle kaplayarak daha kalın görünmesini sağlayabilirler. Saçınızın köklerine hacim kazandıran ürünler henüz ıslakken eklemek ve ardından saçın uzunluğuna dağıtmak en iyisidir.

4. SAÇ BOYASINDAN KAÇINMAK

Saçınıza biraz renk eklemek, ince telleriniz için harikalar yaratabilir. Açık ve koyu renkler arasında kontrast oluşturmak, daha dolgun ve daha kalın saç yanılsamasını verecektir. Bu görünümü elde etmek için, kuaförünüz saçınızın yüzeyindeki birkaç teli hafifletecek ve daha "dolgun" görünmesini sağlayacaktır.

5. SAÇ KREMİ KULLANMAMAK

Saç kreminden kaçınıyorsanız, saç tellerinizi ağır ve düz hale getireceğini düşünerek, saçlarınızı korumasız ve hasarlı bırakıyor olabilirsiniz. Aslında burada en yapılan hata genellikle saç kreminin yanlış kullanımından kaynaklanır. Saç derisinden uca doğru sürülen saç kremi, saçınızın ağırlaştırdığı doğrudur. Bunun yerine, beslenmiş ve taze görünen saçlar elde etmek için saçınızın ortasından aşağıya saç kremi ile kaplayın.

6. PUDRA KULLANMAK

Bazı insanlar kel bölgeleri kapatmak için saç pudrası kullanır, ancak bunu düzenli olarak yaparsanız daha fazla saç dökülmesine neden olabilirsiniz. Kullandığınız ince taneli pudralar, gözenekleri tıkyarak saç foliküllerinin ömrünü kısaltır ve saç dökülmesine sebep olur. Aslında güzel bir görüntü yakalamaya çalışırken gittikçe durum kontrol çıkar.

7. SAÇ KIRIKLARINDAN KURTULMAMAK

İnce telli saçlar için 2 ayda bir uçları düzeltmek daha iyidir. İnce saçlar uzadığında, uçlara doğru daha da ince görünme eğilimindedir ve bazı stiller uzunlukla baş edemez. Ayrıca, düzenli olarak uçlardan kesilen saçlar daha canlı bir yapıya sahip olduğundan kendini yenileme özelliğine sahip olabilir, hatta bazı uzmanlar saçı çoğalttığını da söylemektedir.