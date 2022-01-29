İnternetten doğru kıyafeti satın almanın 7 sırrı

Pandemi döneminde iyice yaygın hale gelen online satışlarda dikkat etmeniz gereken ve doğru seçimler yapmanızı sağlayacak ipuçlarını sizler için sıraladık…

Size uymayan bir şeyi satın alma riski, özellikle çevrimiçi alışveriş yaparken yüksektir: satıcıların, modellerin ve fotoğrafçıların ustaca becerileri, en cansız şeyin bile yüksek kaliteli görünmesini sağlar. Ürünü deneyene kadar hatamızı fark etmiyor ve çoğu zaman iade edilemeyecek şeyler satın aldığımızda hüsrana uğruyoruz.

Paradan ve zamandan tasarruf etmenize yardımcı olmak için internetten alışveriş yapmadan önce dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bazılarını derledik.

1. DETAYLAR FARKLI DURABİLİR

Modeli olmayan bir çevrimiçi mağazanın bir sitesinde veya uygulamasında gösterilen giysiler, gerçek hayatta denendiğinde tam bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Vücut şeklinize nasıl uyacağını bilemediğimiz için giyerken bazı hoş olmayan nüanslarla karşılaşabiliriz. Örneğin, bluzlarda fotoğraflarda çok beğendiğimiz bazı bağlar ve askılar gerçekte karnınıza ekstra hacim verebilirken, muhteşem fırfırlar bazen modası geçmiş bir dekor gibi görünüyor ve nedense kollar göründüğü uzunlukta olmuyor.

2. ÇOĞU ZAMAN KUSURLAR SAKLANIR

Kıyafetleri eksantrik ve anlaşılmaz pozlarla sunan modeller, açıkçası bizden bir sır saklıyor. Ve bu pozlarda temsil edilen giysiler çoğu zaman onları hemen satın almak için güçlü bir istek duymamıza neden olsa da, sonunda umduğumuzdan tamamen farklı bir şey alma riskimiz var.

3. MODELLE AYNI VÜCUT TİPİNE SAHİP OLAMAYABİLİRSİNİZ

Özellikle uzun boylu kişiler için yaratılmış bir kıyafetin kısa boylu, kıvrımlı kızlara uyması pek olası değildir. Bir çevrimiçi mağazadan bir ürün denerken hayal kırıklığına uğramamak için, sadece boyuna değil, modelin tipine ve renk tipine de dikkat edin; bir kişiye mükemmel şekilde uyan bir şey, başka bir vücut tipine sahip bir kişide kesinlikle farklı görünebilir.

4. MODELİN DURUŞU GERÇEĞİ YANSITMAZ

Bir fotoğraftaki bir modelin sıkı duruşları, sergilenen kıyafetlerin kalitesi hakkında çok şey söyleyebilir. Boyun çizgisini veya beli kapatan eller, başarısız bir yaka çizgisini, kumaş gerildiğinde kırışıklıkları ve kesimle ilgili sorunları gizleyebilir.

5. OYNANMIŞ FOTOĞRALAR YANILTICI OLABİLİR

Lüks iç mekanlar ve bir çok fotoğraf tekniği katmanı da ekonomik çevrimiçi mağazaların satıcıları tarafından bir nedenden dolayı kullanılıyor; en düşük kaliteli ürünleri bile görsel olarak güzel ürünlere dönüştürebiliyorlar.

İlginç iç detaylarla gözlerimizi oyalarken, deneyimli perakendeciler, giysinin gösterildiği fotoğrafa olan ilgimizi ısıtıyor. Kalitesiz bir ürün posta kutumuza bu şekilde düşer.

6. ÖNEMLİ DETALAR GİZLİ KALIR

Kötü kırpılmış fotoğraflar yalnızca kafa karışıklığına neden olmakla kalmaz, aynı zamanda satıcının ürünün eski moda kesimini ve tasarımını bizden saklamasına yardımcı olur. Bu fotoğraflarda belin veya kalçanın üzerinde gösterilen bir takım elbise, basitçe çok kısa veya eski moda bir kesimin varlığını gizleyen pantolonlar olabilir.

7. AYNI KOMBİNİ YAPMAK GEREKEBİLİR

Bazen çevrimiçi mağazalardan gelen stilistlerin moda kararları çok kafa karıştırıcı olabilir; bir şeyin sıkıcı veya alakasız tasarımıyla diğerinin parlak rengi veya baskısı ile örtüşürler. Bu durumda almayı düşündüğümüz giysiyi değil, görüntüyü bir bütün olarak sevmeye başlarız. Bu görünümü tekrarlamak ancak fotoğraftaki tüm kıyafet setini satın alarak mümkün olacaktır.