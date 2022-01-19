Işıltılı bir cilt için izlemeniz gereken 5 adım

Ne yapmanız gerektiğini ve cildinize neyin uygun olduğunu biliyorsanız, cildinizde ışıltı katmak hiç de zor değil! Ev ortamında güzelliği yakalayabilmenin sırları…

Kororavirüs hayatımıza dahil olduğundan beri güzellik bakımlarını tamamen evden yürütür olduk. Bu süreçte çeşitli maskeleri ve bakım ürünlerini hayatımıza dahil ettik. Her kadının hayalini kurduğu daha ışıltılı ve temiz bir cilt için kullanılan bu ürünler ise, ne yazık ki doğru kullanılmadığında çeşitli problemleri beraberinde getiriyor.

Cildinizle ilgili problemleriniz varsa ya da özel bir gün için güzelliğini artırma peşindeyseniz, uygulayabileceğiniz etkili bir bakım rutini var. Sabırlı ve istikrarlı olduğunuz sürece istediğiniz görüntüye sahip olmanızı sağlayacak evde uygulayabileceğiniz yöntemler;

1. C VİTAMİNİ SERUMU KULLANIN

C vitamini serumu, hem sabah hem de akşam kullanılabilen ve cildinize ışıltı verme etkisiyle bilinmektedir. Akne izleri, cildi aydınlatma ve serbest radikal hasarını önleme gibi pek çok faydası vardır. Cilt bakımı aktiflerinde tamamen yeniyseniz, her zaman düşük ve yavaş başlamayı unutmayın. Bu, düşük yüzdelerle başlamanız ve yavaş yavaş rutininize eklemeniz gerektiği anlamına gelir.

2. SABIRLI OLUN

Cilt bakımı rutininizle tutarlı olmanız önemlidir. Birçok insan bir gecede ve anında sonuç bekler, oysa bu durum zaman ve sabır gerektiriyor. Cildi tahriş edebilecek kimyasallardan ve peelinglerden uzak durmak gerekir. Bu, son dakikada aknelere ve gözeneklere yol açabilir. Cildiniz kuru, donuk veya pigmentliyse, ışıltı için AHA'lar veya alfa hidroksi asitler en iyi seçeneğinizdir. Laktik asit, cilt tonunu açar ve cilde güzel bir parlaklık katar. Bununla birlikte, endişeniz siyah nokta ve beyaz nokta ise, bunun yerine BHA içeren cilt bakım ürünlerini arayın. Bunlar yağda çözünen eksfoliyanlardır ve bu fazla yağı gözeneklerden çıkarmaya yarar. Bu eksfoliyanlar, salon yüz bakımlarına kıyasla çok daha güvenli, nazik ve etkilidir.

3. GÜNEŞ KORUYUCUYU İHMAL ETMEYİN

Cildinizi onarmaya çalışırken, önleme üzerinde de çalışmayı unutmayın. Bu nedenle, üçüncü en önemli nokta, maksimum koruma ve güneşe maruz kalmaktan mümkün olduğunca kaçınmak için her iki ila üç saatte bir güneş koruyucu uygulamak olacaktır. Özellikle de kimyasal olarak peeling uyguluyorsanız, bu daha yeni ve yumuşak bebek cildinin zarar görmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

4. BOL SIVI TÜKETİN

Elastikiyet ve sıkılığa yardımcı olmak için cildi nemlendirmek zorunludur. Bu, bol miktarda sıvı içen iç hidrasyonu ve ayrıca kuru ciltler için bir hyaluronik asit serumu ve yağlı ciltler için bir niasinamid eklemek gibi dış hidrasyonu içerir. Bu çok kafa karıştırıcı geliyorsa, günümüzde piyasada birkaç tane olduğu için bu bileşenlere sahip nemlendiriciler aramak en iyisidir.

5. DOĞRU NEMLENDİRİN

Nemlendirici adımı, cilt bakımının en önemli adımlarından biridir. Cildinizi iyice temizledikten sonra günde iki kez nemlendirin. Makyajsız temiz, nemli bir yüzle uyumak cilt için oldukça önemlidir. Yatmadan önce cildimizin dinlenmesi ve iyice nemlendirilmesi gerekir, ayrıca uyurken transepidermal su kaybını önlemeye yardımcı olur. Ve evet, bu aynı zamanda yağlı cilt tipleri için de geçerlidir, çünkü nemlendirmemek cildin daha fazla yağ üretmesine neden olabilir. Bu nedenle, cilt tipiniz için jel bazlı, hafif nemlendiriciler arayın.