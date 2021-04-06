Islak saçla uyumayı bırakmanız için 7 neden

Islak saçla uyumanın sağlığınız ve görüntünüz üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmanın yollarını sizler için hazırladık…

Islak saçla yatma alışkanlığının birtakım yan etkileri vardır. Gece banyo yapıyorsanız, bu yan etkilerden bazıları saç bakım rutininizi değiştirmenizi ve başınızı yastığa vurmadan önce saçınızı kurutmak için fazladan zaman ayırmanızı sağlayabilir. Hele ki, saç bakımınız için o kadar zaman ve para harcamışken, bu kadar basit bir sebepten dolayı güzelliğinizin sabote edilmesini istemezsiniz. İşte, yatağa girmeden önce saçınızı kurutmanız için nedenlerden bazıları;

1. SAÇ DERİSİNDE TAHRİŞE NEDEN OLABİLİR

Hiç kaşıntılı ve tahriş olmuş bir kafa derisinin rahatsız edici hissini yaşadınız mı? Genellikle bunun için şampuanımızı suçlarız ama bu rahatsızlık hissinin sebebi ıslak saçla yatma alışkanlığımız olabilir. Kepek gibi kafa derisi hastalıkları, nemli bir yastık kılıfında uyuduğunuzda ortaya çıkabilir. Islak saçla uyuduğumuzda nemli ve sıcak bir ortam bakteri üremesini artırabilir.

2. SAÇLARINIZIN DOLAŞMASINA SEBEP OLUR

Islak saç, kuru saça göre daha kırılgandır. Saçınızı kurutmadan önce yatağa gittiğinizde, uykunuz sırasında karışabilir. Sabahları saçlarınız işe yaramaz ve çözülmesi zor olur ve sabah rutininize ekstra stres katabilir.

3. BAŞ AĞRISINI TETİKLER

Islak bir kafa ile yatağa giderseniz, muhtemelen baş ağrısıyla uyanacaksınız. Bazı saç bakımı uzmanları, ıslak saçla uyumanın vücudunuzun sıcaklığını düşürdüğünü ve vücudunuz ısınmaya çalışırken baş ağrısına neden olduğunu söylüyor. Diğer uzmanlar, saçlarınızı havluya sararak yatmanın ağrıya neden olduğuna ve hatta uykunuzu bile kesintiye uğratabileceğine inanır.

4. SAÇINIZ ŞEKİLSİZ KURUR

Islak saçla yatmak ciddi sağlık sorunlarına yol açmaz, ancak saçınızın görünümünü etkileyecektir. Islak saç yastık ile sürtünme yaratarak saçınızı biçimsizce kıvırcıklaşmasını sağlar. Yatmadan önce saçınızı kurutmak için fazladan zaman ayırmak, elektriklenme önleyici ürünlere harcayacağınız paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

5. İNCE TELLİ SAÇLARIN HACİM KAZANMASINI ÖNLER

İnce saçlar narindir ve hacimli değildir. Islak bir kafa ile uyumak özellikle bu saç tipine zarar verir. O kadar kolay bir şekilde yeniden hacim kazanamaz, bu yüzden düzenli olarak nemli saçla yatarsanız, daha da az hacimli görünmesini sağlar.

6. UÇLARDA KIRILMALARA SEBEP OLUR

Kuaförünüz size kırılmış saç uçlarınızı kırpmanız gerektiğini ne sıklıkla söylüyor? Islak saçla yatma alışkanlığı, saçınızı bu kadar sık ​​kestirmenizin nedenlerinden biridir. Islak saç kırılmaya karşı savunmasız olduğundan, geceleri ıslak saçla yatağa girmek daha fazla saç kestirmenize ve böylelikle bir türlü uzamayan saçlara sahip olmanıza sebep olacak.

7. CİLTTE TAHRİŞE SEBEP OLUR

Islak saçla uyumak sadece saç derinizi değil cildinizi de etkiler. Uyurken sağa sola döndüğünüzde, saçlar yüzünüze gelebilir. Islak saç ve yatak odanızdaki sıcaklık kombinasyonu, cildi tahriş eden bakterilerin büyümesi için mükemmel koşullar sağlayabilir.