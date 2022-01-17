Islak saçlarınızı hasarlardan korumanın 7 yolu

Özellikle kış aylarında ıslak saçlardan kurtulmak için uyguladığınız bazı yöntemlerin yıpranmalara neden olabileceğini biliyor muydunuz? Islak saçlarla ilgili bazı ipuçları…

Saçlarımız her türlü koşula karşı hassastır. Saç dökülmesi, kepek, erken grileşme, incelme, kırık uçlar, kuruluk derken birçok yıpratıcı etkiyle karşılaşabilirsiniz. Aslında hepsi bilmeden yaptığınız bazı hatalara bağlıdır. Islak saçlarla uğraşmamanız gereken şekillerde uğraşmak, bu listenin neredeyse başında kendine yer buluyor.

İster duştan çıktıktan sonra, ister beklenmedik bir şekilde ani bir yağmurun kurbanı olun, ıslak saçlarınızla yaptıklarınız, saç bakımında önemli bir rol oynar ve zarar verebilir. İşte, kaçınılması gereken yaygın ıslak saç hataları;

1. ISLAKKEN SAÇINIZLA OYNAMAYIN

Yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri, ister havlu ister giysi olsun, saçınızı herhangi bir şeye sürtmek veya kaşımaktır. Saçları ıslandığında oynamayı seven biriyseniz, bunu çok nazikçe yaptığınızdan emin olun. Bu, meydana gelebilecek kırılma miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır. Çok fazla düğüm yaşıyorsanız, tamamen kuruyana kadar düğümleri açmak için parmaklarınız yerine tarak kullanmayı deneyin.

2. ISLAK SAÇINIZI HAVLUYA SARIN

Birçok insanın saçlarını yıkadıktan sonra kurutmayı tercih ettiği popüler bir yol, saçlarını basit bir banyo havlusuna sararak günün geri kalanına devam etmeden önce 20 dakika oturmaktır. Bu yöntem diğer yöntemlere göre hızlı ve kolay olsa da çok kaba bir şekilde yapıldığında saç uçlarında hasar ve kırılmalara neden olabilir.

3. YÜKSEK ISIYLA KURUTMAYIN

Saçınızı yıkadıktan sonra kurutmanın en iyi ve en çok tercih edilen yolu, kışın bile difüzörlü bir fön makinesi kullanmaktır. Saçınızı havluya sarmaktan daha uzun sürse de bu yöntemin daha az zarar verdiğini ve daha az elektriklenmelere neden olduğunu göreceksiniz. Fön makineniz için bir difüzör eklentisine sahip değilseniz, düşük ayarı kullandığınızdan ve optimum kurutma süresi için başlığı başınızdan yaklaşık 30 cm uzakta tuttuğunuzdan ve maksimum hava akışı için saçınızı başlığa doğru çevirdiğinizden emin olun.

4. MİKROFİBER HAVLU KULLANIN

Saçınız için mikrofiber havlular dışında malzemeler kullanmak, buklelerinizin kıvırcık, karışık veya hepsinden kötüsü keçeleşmesine neden olabilir. Saçınızı parlak ve daha az kıvırcık tutmak için ipek gibi malzemeler kullanmayı deneyin.

5. SERT FIRÇALARDAN UZAK DURUN

Saçlarımız ıslakken, kuruyken olduğundan çok daha kırılgandır. Bu nedenle, ekstra hasara neden olmayacak kaliteli bir fırça kullandığınızdan emin olun. Elastik veya ahşaptan yapılmış fırçaların kullanılması, saç derinizdeki doğal yağların saç tellerinin her birine eşit olarak dağılmasına yardımcı olur ve bu da kırılma ve kabarmayı önlemeye yardımcı olur.

6. ŞEKİLLENDİRİCİLERDEN KAÇININ

Birçok insan saçları ıslakken maşalarını veya düzleştiricilerini açsa da çoğu, bunun neden olduğu hasarın farkında değildir. Isıyı saçınızda kullanmanın en iyi yolu, saçınız yaklaşık yüzde 80 kuruduğunda uygulamaktır. Bu, bu süre zarfında meydana gelen kırılma miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır.

7. SAÇ KREMİNİ DOĞRU UYGULAYIN

Birçok insanın saçlarını yıkarken yaptığı bir hata, sadece şampuanı değil saç kremini de köklerine uygulamaktır. Yumuşamaya ve zorlu düğümler üzerinde çalışmaya yardımcı olduğu için bu bazıları için faydalı olsa da, bir noktada çok fazla nemlendirme o bölgede daha fazla yağ üretimine neden olabilir. Bu yağlı köklere yol açar.