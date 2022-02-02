İyi bir gece uykusunun sırrı: Düzenli yoga

Geceleri uykuya dalmakta zorluk çekiyor ve bu süreç ızdırap haline gelmeye başladıysa, sizi bu durumdan kurtarmaya yardımcı olacak yogayı hayatınıza dahil edebilirsiniz.

Yoga; meditatif hareketler, fiziksel egzersiz, germe, nefes alma ve dikkati birleştiren eski bir uygulamadır. Daha iyi uyku da dahil olmak üzere çok çeşitli sağlık yararları olabilir. Yoga rahatlatıcı ve onarıcı olabileceğinden, yoğun bir günden sonra dinlenmek için harika bir yoldur.

Dönerek ve savrularak çok fazla gece geçiriyorsanız, günlük rutininize yogayı dahil etmek yardımcı olabilir. Bu eski uygulama stresle mücadele için değerli bir araç olabilir, bu nedenle özellikle gece uykusuzluğunuz stresle ilgiliyse özellikle yararlıdır. Yoga, endişe ve endişe duygularıyla savaşmanın sağlıklı bir yoludur.

Yoganın uyku için faydalı olmasının bazı nedenlerini, uyumadan önce yapabileceğiniz en iyi yoga türlerini öğrenmeye ne dersiniz? İşte, uyku öncesi rutininizde yoganın size sağlayacağı en önemli faydalar;

YOGANIN UYKU ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİ

Yoganın uykunuzu iyileştirmeye yardımcı olmasının birkaç nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Nefes farkındalığı: Nefes almak yoganın önemli bir parçasıdır, bu nedenle düzenli yoga pratiği nefesinizin ve bunun zihninizi ve bedeninizi nasıl etkilediğinin daha fazla farkında olmanıza yardımcı olabilir. Özellikle derin nefes almak, vücudunuzu rahatlatmaya ve uykunuzu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Farkındalık: Yoga, fiziksel aktiviteye dikkatli bir yaklaşım olduğu için de yardımcı olabilir. Dikkat ve farkındalığı şimdiye odaklanmayı içeren farkındalık, vücuttaki melatonin düzeylerini artırarak uykuyu iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Fiziksel aktivite: Çok sayıda çalışma, düzenli egzersizin insanların daha iyi uyumasına yardımcı olmada rol oynayabileceğini göstermiştir. Akşam saatlerinde genellikle şiddetli fiziksel aktivitelerden kaçınmanız gerekirken, hafif yoga gibi hafif ila orta dereceli egzersizler uykuyu etkilemez ve aslında daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

UYKU İÇİN EN İYİ YOGA TÜRLERİ

Deneyebileceğiniz birçok farklı yoga türü vardır, ancak bunların hepsi daha iyi uyumanıza yardımcı olmak için doğru değildir. Bazı yoga türleri daha zorlu ve kalp pompalayıcı olabilir. Örneğin, sıcak yoga veya vinyasa, her ikisi de daha yüksek yoğunluklu yoga biçimleridir. Amacınız daha iyi uykuysa, daha çok gevşeme ve esneme odaklı bir yaklaşım seçmek önemlidir. İşte, uyumadan önce yapılacak en iyi yoga türleri:

Restoratif yoga: Bu dinlendirici uygulama, vücudu her biri 20 dakikadan fazla tutulan pozlarda dinlenmeye davet eder. Derin gevşeme ve diyafram nefesi sağlamak için battaniye, blok, yastık gibi desteklerle vücut desteklenir.

Yoga nidra: Yogik uyku olarak da bilinen bu yoga şekli, tam bilinci korurken duyulardan çekilmek ve derin bir rahatlama durumuna düşmek için rehberli gevşemeyi kullanır ve uzanarak yapılır.

Hatha yoga: Bu yoga türü, asana olarak bilinen farklı vücut pozisyonlarına odaklanır. Genellikle daha yavaş bir hızda uygulanır ve derin nefes alma, germe ve kontrollü hareketler kullanır.

YOGA YAPMAYA NASIL BAŞLANIR?

Uzmanlara göre düzenli ve öngörülebilir bir gece rutinine sahip olmak sağlıklı bir uyku alışkanlığıdır. Akşam saatlerinde çok canlandırıcı bir şey yapmak istemeseniz de, birçok yoga pozu vücudunuza dinlenme zamanının geldiğinin sinyalini verebilir. Yatağa girmeden önce, bu pozlardan birkaçını yapmak için biraz zaman harcamayı düşünün. Uygulamanıza rehberlik edecek bazı ipuçları:

Bunu bir alışkanlık haline getirin: Her akşam yoga yapmak ve bunu normal gece rutininizin bir parçası haline getirmek oldukça önemlidir. Pijamalarınızı giymek, yüzünüzü yıkamak ve diğer gece ritüelleri ile birlikte bunu bir alışkanlık haline getirmek yardımcı olabilir.

Rahatlatıcı bir ortam yaratın: Uyku uzmanları, yatak odasını sadece uyku için ayırmanızı tavsiye eder, bu nedenle mümkünse yogayı ayrı bir odada yapmak en iyisidir. Hareket etmek için bir yer bulun, ancak rahat ettiğinizden emin olun. Halı kaplı bir alan harika bir yer olabilir, ancak bir yoga matına da yatırım yapabilirsiniz. Rahat, bol giysiler giydiğinizden emin olun.

Nefesinize odaklanın: Yogada kullanılan derin nefes alma, uyku için çok faydalı olduğundan, yoga pozlarınızı gerçekleştirirken buna odaklandığınızdan emin olun. Dikkatiniz dağılırsa sorun değil, ancak zihninizin dağıldığını fark ederseniz, dikkatinizi nazikçe nefesinize geri getirmeye çalışın.