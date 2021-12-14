İyi stres başarının en güçlü anahtarı olabilir

Günlük hayatın vazgeçilmez duygusu haline gelen stresin iyi ya da kötü farketmeksizin vücut kimyası üzerinde ciddi etkilerini görmezden gelmeyin.

Stres hakkında konuştuğumuzda, iyi stres ve kötü stres diye ikiye ayırmak daha doğrudur. İyi strese Eustress ve kötü strese Distress denir. Bu iki stres türü arasında büyük farklılıklar vardır. Bunlardan ilk göze çarpan; iyi stresin motive edici ve başarıya ulaştırıcı gücü varken, kötü stres sizi her zaman dibe çekmeye heveslidir.

Stresi kontrol etmek kötü stresi iyiye çevirmek de mümkündür. Bunun için çok fazla çalışma yapmanız gerekebilir, ama imkansız değildir. Böylelikle kendinizi sürekli en tepeye çekmenin yollarını keşfedebilirsiniz. Gelin öncelikle iyi stresin ne olduğuna bir göz atalım!

İYİ STRES NEDİR?

İyi stres, bir sınavdan önce yaşadığımız ve bizi elimizden gelenin en iyisini yapmaya motive eden belirli miktarda gerginliğe benzer. Örneğin, önemli bir sunum yapmadan önceki gerginlik türü, hata yapmamanız için sunduğunuz her şeyi tekrar tekrar gözden geçirmenize neden olur.

Öte yandan, mevcut pandemi durumu göz önüne alındığında, genel sıkıntıda bir artış oldu. Televizyonda gördüğümüz korkunç görüntülerde bir artış var, bu da bizi çok korkutuyor. Bu durumda kişinin beyni sürekli uyarılır ve sürekli sıkıntı halindedir. O zaman olan şey, dengesizliğin başlaması ve kişinin bir tür psikiyatrik hastalığa düşmesidir.

Çoğumuzun bir denge durumunda olduğumuzu ve bizi dengeleyen bazı şeylere sahip olduğumuzu hatırlamalıyız. Genetik bir bileşen varsa, örneğin ailede birinin bir tür psikiyatrik hastalığı veya hatta fiziksel hastalığı varsa, devrilme şansları normal popülasyondan çok daha fazla olur.

İnsanlığın yaklaşık yüzde 20 ila 25'inin bir psikiyatrik hastalığa sahip olacağı gerçeği göz önüne alındığında, genç yetişkinlerin, çocukların ve yaşlı neslin psikiyatrik hastalık açısından tepki türlerinde bir artış olduğunun bulunması şaşırtıcı değildir.

GENÇ YETİŞKİNLERDE STRES

Bir kişi, özellikle de denge durumunda olan genç bir yetişkin, aniden aşırı strese girer ve gerilime neden olan uyaranlarla bombardımana tutulur. Bu onların olumsuz tepki vererek inmelerine neden olur. Bazen zihinsel olarak rahatsız olabilirler.

Gençlerde hala gördüğümüz en yaygın psikiyatrik hastalık depresyondur. Ama aynı zamanda kaygı ve obsesif-kompulsif bozukluk, bağımlılıkta artış ve uyku sorunları da görülmektedir. Çok sık olarak, beslenme bozuklukları veya yeme bozuklukları ile ilgili sorunlar vardır.

Bu, genç erişkinlerde çok sık görülür çünkü bu, psikiyatrik hastalıkların kendini göstermeye başladığı yaş grubudur. Genellikle ilişkileri ve akademik sorunları ile konsantrasyon sorunları ile ilgili sorunlar vardır. Büyük bir saldırganlık ortaya çıkabilir; artan bir intihar niyeti ve bazen gerçek intihar eylemi görmek de şaşırtıcı değildir.

STRES NASIL KONTROL EDİLİR?

Muhtemelen en önemli şey farkındalık ve eğitimdir. Hepimizin bunun her ekonomik durumda gerçekleştiğinin farkında olmamız gerekiyor. Bu her iki cinsiyet için de geçerlidir ve bu bir zayıflık işareti değildir.

Bu, maruz kaldığınız ebeveynliğin kötü olduğuna dair bir işaret değildir. Diğer fiziksel hastalıklar gibi sadece bir hastalıktır. Tıpkı mideyle ilgili bir sorun olduğunda bir gastroenterologdan yardım isteyeceğiniz veya nörolojik bir sorun olduğunda bir nörologdan yardım isteyeceğiniz gibi. Bu nedenle ruh sağlığı ile ilgili bir sorun olduğunda mutlaka bir psikiyatristten yardım almalısınız. Bunun bilincinde olmamız ve bunu kontrol altına almak için elimizden gelenin en iyisini yapmamız kesinlikle çok önemli.

Bir psikiyatrdan yardım istediğimizde, bizi değerlendirecek ve sonra ne yapılması gerektiğine karar verecek; ya terapi, ya ilaç ya da her ikisi.

Ek olarak, stresi azaltmak için yaşam tarzında bazı değişiklikler yapılmalıdır. İşte, onlardan bazıları;

- Uyku düzenin sağlanması,

- İştah kontrolü,

- Alkol tüketmemek,

- Sigara ve uyuşturucudan uzak durmak,

- Egzersiz yapmak,

- Olumsuz insanlardan uzak durmak.