Japonların cilt temizleme rutini: 4-2-4 Yöntemi

Porselen gibi temizlikte ve parlaklıkta bir cilde sahip olan Japon kadınlarının, ciltlerini temizlemekte kullandıkları yöntemi denemeye ne dersiniz?

Sağlıklı bir cilde sahip olabilmenin en iyi yolu, düzenli rutin oluşturmaktan geçiyor. Japonların kusursuz görüntüsünün altında da uyguladıkları ritüeller yatıyor. Günde sadece 10 dakikanızı alacak bu temizleme yöntemi ise, düzenli olarak uygulandığında temiz bir cilde sahip olmanızı sağlayacak. 4-2-4 yöntemi, zamana göre aşamalara ayrılmış özel bir sistemdir. Uzmanlara göre bu temizleme yöntemini haftada sadece 4 kez uygulamak yeterlidir. İşte, ilk haftadan değişime şahitlik edebileceğiniz o yöntem;

İLK 4 DAKİKA: YAĞ FAZI

Yağ fazının amacı, cilde 4 dakika masaj yaparak dolaşımı iyileştirmektir. Ayrıca bu üst tabakayı yumuşatır ve tıkanmış gözeneklerin gevşemesine yardımcı olursunuz. Yüzünüzün üstüne oturabilecek doğru yağı seçmek çok önemlidir.

Örneğin, jojoba yağı cildiniz tarafından emilecektir. Durgunluğu gidermeye ve toksinleri dışarı atmaya yardımcı olan Hint yağı kullanmak daha iyidir. Herhangi bir yanma veya yan etki hissederseniz, farklı bir yağ da kullanabilirsiniz.

İKİNCİ 2 DAKİKA: KREM TEMİZLEME AŞAMASI

Yüzünüze masaj yaptıktan sonra yağın üstüne biraz temizleyici sürün. Uzmanlar, cildi çok fazla kurutmadıkları için köpük veya jel çeşitleri yerine krem temizleyicileri tercih ettiklerini söylüyorlar. Yüzünüze zarar vermemek için yüzünüzü 2 dakika nazik hareketlerle temizleyin.

ÜÇÜNCÜ 4 DAKİKA: DURULAMA AŞAMASI

2 dakika ılık suyla başlayın, ardından 2 dakika daha soğuk suyla bitirin. Ilık su, cildinizdeki fazla yağı durulamaya ve yüzeye kan akışını artırmaya yardımcı olabilir.

Soğuk su, gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olabilir. Bu teknik, cildin nemlenmesine yardımcı olur, böylece işlemden sonra yüzünüz parlak görünür.