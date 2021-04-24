Kadın sağlığını geliştirebilecek 8 besin

Hormonların etkisinde kurtularak dengeli bir ruh hali ya da daha güzel bir cilde sahip olabilmenin formülüne sahip yiyecek ve içecekleri sizler için hazırladık…

Kadınların çok sayıda benzersiz beslenme ihtiyaçları vardır ve doğru türde yiyecek ve içeceklerin seçilmesi sağlıkları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Çalışmaların gösterdiği gibi, belirli yiyecek gruplarını ve içecekleri seçmek, sağlığın iyileştirilmesine ve belirli hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir. İşte, adet öncesi dönemle başa çıkmak başta olmak üzere, kadın sağlığına iyi gelen bazı besinler;

1. LİMONLU SU

Sindirim sürecinde limon suyu çok önemlidir çünkü yaşlandıkça midemizdeki asit miktarı azalır. Bir çalışma, kadınların % 30'undan fazlasının, mide asidinin çok az olduğu veya hiç olmadığı bir durum olan atrofik gastrit olduğu tespit edildiğini gösteriyor.

Limonlar lezzetle dolu oldukları için kilo vermek için harikadır, bütün bir limonun suyu sadece 12 kaloriye sahiptir, ancak günlük önerilen C vitamini değerinin üçte biri kadardır. Ama bu sadece bir diyetten daha fazlasıdır. Karaciğeri detoksifiye etmenin yanı sıra açlıkla mücadele etmenize yardımcı olduğu için kilo vermeye yardımcı olur. Limon asitlerindeki turunçgil flavonoidleri ayrıca kanserle savaşmaya ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan detoksifikasyon yeteneklerine sahiptir.

2. AHUDUDU YAPRAĞI ÇAYI

Kadın otu olarak da bilinen ahududu yaprağı çayı, kadın vücudu için gerekli olan vitamin ve mineraller açısından doğal olarak yüksek olduğu için kadın sağlığına faydalı, iyi bilinen bir içecektir. Demir, kalsiyum, potasyum, B, A, C ve E vitaminleri içerir.

Hamile kadınlar tarafından genellikle doğum eylemlerini kolaylaştırmak ve kısaltmak için kullanılır, ancak aynı zamanda adet öncesi sendrom (PMS), ağır kanama ve ağrılı krampların semptomlarını hafiflettiği de kanıtlanmıştır. Bunun nedeni, hormonları dengeleyen ve rahim duvarlarını güçlendiren içerdiği yüksek vitamin ve minerallerdir. Çayı yaparken, ekstra bir lezzet artışı için her zaman gerçek ahududu ekleyebilirsiniz.

3. MACA KÖKÜ

Maca turpgillerden bir sebzedir ve bu nedenle brokoli, karnabahar, lahana ve lahana ile ilgilidir. Peru'da uzun bir mutfak ve tıbbi kullanım geçmişine sahiptir. Bitkinin yenilebilir ana kısmı, yeraltında büyüyen köktür. Beyazdan siyaha kadar çeşitli renklerde bulunur ve toz halinde bulunabilir.

Maca'nın sıcak basmaları, ruh hali değişimleri ve uyku problemleri gibi menopoz semptomlarını hafiflettiği kanıtlanmıştır. Ayrıca geleneksel olarak doğurganlığı artırmak, ruh halini iyileştirmek ve homonlarınızı dengelemek için kullanılmıştır. Maca kökü diyetinize dahil etmek kolaydır. Smoothies, yulaf ezmesi, unlu mamuller, enerji çubukları ve daha fazlasına ek olarak alınabilir veya eklenebilir.

4. BROKOLİ

Brokoli, sağlığınızı rahatsız eden çeşitli sorunları çözen bir sebze süper besindir. Bir fincan brokoli, kolajen üretimi için çok önemli olan vitaminlerin % 100'üne sahiptir. Kolajen cilde esnekliğini verir. Aynı zamanda hücre yenilenmesine yardımcı olan ve eski cilt hücrelerinin yenileriyle değiştirilmesine yardımcı olan A vitamini bakımından da zengindir.

5. ZERDEÇAL

Zerdeçal, zamanımızın en iyi çalışılmış şifalı bitkilerinden biridir ve yaygın rahatsızlıklar için doğal bir çare olarak çok yönlülüğü, onu inanılmaz derecede popüler ve zaman içinde test edilmiş bir besin takviyesi haline getirmiştir. Zerdeçal, güçlü antioksidanlar ve antienflamatuar özellikler içerir. Bununla birlikte, antifungal, antibakteriyel ve antiviral aktivitesiyle de bilinir. Bu nedenle zerdeçal kandida mantarına karşı etkili bir tedavi olabilir.

6. KAJU FISTIĞI

Kaju fıstığı, özellikle magnezyum, potasyum, fosfor, çinko ve selenyum gibi iyi bir mineral kaynağıdır ve kalbinizin ve kaslarınızın elektriksel hareketi için gerekli olan ve vücudun hareketi için önemli olan bir miktar demir, manganez ve bakır içerir.

Kaju fıstığı, 2 gram doymuş yağ dahil, yaklaşık yarısı kadar yağ içerir, ancak beslenme uzmanları tarafından nispeten "iyi yağ" olarak kabul edilir. Ceviz, yer fıstığı ve ceviz gibi diğer kuruyemişlerle karşılaştırıldığında kaju fıstığı yağda önemli ölçüde daha düşüktür.

7. KİNOA

Kinoa, tam protein ve ayrıca lif sağlayan ve onu doyurucu hale getiren bitki bazlı bir besindir. Aynı zamanda tam tahıl ve süper gıda olarak kabul edilir. Sağlıklı gıda dünyası, onu salatalara eklemek ve onu pirinç yerine kullanmak konusunda takıntılıdır. Yüksek protein içeriği saç köklerini korur ve beslerken, içindeki nemlendiriciler saç derisini besler ve nemlendirir ve iyi durumda tutar. Kirlilik ve toz gibi çevresel koşullardan korumak için saç üzerinde görünmez bir film oluştururlar.

8. BALIK

Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan bir dizi yiyecek vardır ve en yaygın olanları şüphesiz ki balıklardır. Omega-3 bakımından zengin besinler eikosapentaenoik asit, dokosaheksaenoik asit ve EPA asitleri içerir. Asitler, anne karnındaki bebeklerin gelişimi gibi kadın sağlığı için çeşitli sağlık yararlarına yardımcı olur ve ayrıca kalp hastalığı riskini azaltır. Süt, yoğurt ve soya içecekleri gibi içecekler gibi alabileceğiniz Omega-3 yağ asitleri eklenmiş başka maddeler de vardır.