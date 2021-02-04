Kadınlar dikkat: Kanser taramalarını ihmal etmeyin

Koronavirüs salgını sebebiyle kanser taramalarının ihmal edildiğini söyleyen Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, kadınsal hastalıkların belirtilerine ilişkin bilgiler verdi.

Dünyayı saran koronavirüs salgını gündeminin gölgesinde kalan kanser, çağımızın en önemli hastalığı olmaya devam ediyor. Dünyada her yıl 10 milyona yakın can alan kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak kutlanıyor. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, 'korona korkusuyla kanser taramalarını ihmal etmeyin' uyarısında bulundu.

TARAMA ORANLARI DÜŞTÜ

Çağımızın en önemli hastalığı olan kanserin, koronavirüs pandemisi nedeniyle son dönemde ihmal edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, "Düzenli yapılan erken tanı amaçlı kanser taramaları, kanserden korunma ve erken tanının en önemli parçası. Ancak tüm dünyanın 2020 yılından bu yana pandemi ile mücadele etmesi, kanser taramalarının da düzenli yapılmasını olumsuz etkiledi.” dedi.

Yapılan araştırmaların da kanser taramalarının düştüğünü, bunun da erken teşhis imkanını azalttığını belirten Kavak, şu bilgileri verdi: “Kanser eskiden ‘amansız’ ya da ‘çaresiz’ hastalık olarak bilinirdi. Ama artık bu hastalığın tedavi edilebildiği, en önemlisi de önlenebilir olduğu yönünde toplumda ciddi bir farkındalık oluştu. Ancak bu henüz yeterli değil, gidilecek çok yolumuz var. Özellikle pandemide bu noktada bir gerileme yaşadık. Pek çok kişi, hastaneye gitmekten korktuğu için hayat kurtaran kanser taramalarını ihmal etti. Bu da önümüzdeki dönemde çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle Dünya Kanser Günü’nde bu konunun yeniden toplumun gündemine girmesi kansere karşı bilinçlenmede ciddi katkı sağlayacaktır.”

Pandemide hastaneye gitmekten korkanlara çağrıda bulunan Kavak, “Covid-19 açısından önlemlerini titizlikle uygulayan, bazı katlarını korona hastaları için ayırarak diğer hastalar ile temasını önleyen güvenli hastaneleri araştırın. Bu hastanelere gitmekten korkmayın. Kanser açısından özellikle risk grubunda bulunanlar, şüphe çeken şikayetleri olanlar mutlaka gerekli tarama testlerini yaptırsınlar. Koronayı fobi haline getiren hastalar, bu fobilerinden kurtulmaya çalışsınlar, doktorlarına gitsinler ve kanserde erken teşhisin hayat kurtaracağını unutmasınlar.” diye konuştu.

SIK GÖRÜLEN 10 KANSER BELİRTİSİ

Kanserde dikkat edilmesi gereken belirtiler şunlar:

1. Aniden başlayan iştahsızlık ve nedensiz kilo kaybı

2. Meme veya başka yerde sertlik,

3. Hazımsızlık veya yutma güçlüğü,

4. Bağırsak ve mesane alışkanlıklarındaki değişiklikler,

5. İyileşmeyen yaralar,

6. Zamansız kanama ve akıntı,

7. Benler veya bir siğilin belirgin değişikliği,

8. Hırıltılı öksürük veya ses kısıklığı,

9. Artan nedensiz yorgunluk şikâyeti,

10. İnatçı yüksek ateş.

Kadınlarda en çok meme kanseri, rahim ağzı kanseri, rahim kanseri ve yumurtalık kanseri görülüyor.