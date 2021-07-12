Kadınlar üzerinde etki bırakma özelliğine sahip 10 erkek

Kadınların kalplerini pır pır ettirmeye ve dikkatleri üzerlerine toplamaya yarayan, erkeklerin sahip oldukları özellikleri öğrenmeye ne dersiniz?

Bir erkek için duygular geliştirmek, küçük ayrıntılardan ve belirli durumlardan başlayabilir. Kadınlar genellikle bu özellikler için keskin bir göze sahiptir, oysa erkekler genel olarak onların büyülü güçlerinin farkına bile varmazlar. 2 kişi arasındaki çekim tam olarak açıklanamasa da kesinlikle bunu kolaylaştıran ve diğer kişiyi oldukça çekici kılan bazı unsurlar vardır. İşte, erkeklerin kadınlar üzerinde fark yaratmasına sağlayacak özelliklerden bazıları;

1. HASSASİYET GÖSTERMEK VE DUYGULARI İFADE ETMEK

Erkekler genellikle maço ve sert görünmeleri gerektiğini düşünürler, ancak gerçek şu ki kadınları asıl çeken şey duygularını paylaşmak ve açılmaktan korkmamaktır. Hassas yanlarını açığa çıkararak diğer kişinin onları tam olarak anlamasına izin veriyorsa, bu kesinlikle çiftler arasında daha derin bir bağlantı ve daha güçlü bir bağ oluşturuyor.

2. BİR ŞEY HAKKINDA DERİNDEN TUTKULU OLMAK

En sevdiği hobisine tamamen dalmış bir adamı izlemek büyüleyici bir deneyimdir. İster arabasını tamir ediyor, ister resim yapıyor, ister bilardo oynuyor olsun, bir şeye çok önem vermesi, sabırlı olduğunu, kendini tam anlamıyla verebildiğini ve sevdiği şeylere dalmaktan korkmadığını gösterir. Hobiler, insanların kendilerini sürekli geliştirmelerini ve sağlıklı bir zihniyette kalmalarını sağlayarak onları daha güvenilir yaşam ortakları haline getirir.

3. İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK

Birkaç gün önce bir konuşmada gözden kaçırdığı küçük bir ayrıntıyla onu hazırlıksız yakalayabilmek şaşırtıcı ve son derece moral verici olabilir. Ne de olsa, harika bir dinleyici olan bir adam takdir edilmenin ötesindedir ve diğer yarısının bir süre önce anlattıklarını hatırlamak, onun gerçekten umursadığını ve ortağına öncelik verdiğini kanıtlar.

4. BİRAZ TERLEMEK

Terlemek düşündüğümüz kadar kötü olmayabilir. Bir araştırmaya göre erkek teri, kadınların hormonal seviyelerini değiştiren, onları daha pozitif hissettiren, kalp atışlarını hızlandıran ve onları harekete geçiren bir bileşik içeriyor. Bu yüzden bir dahaki sefere terlerseniz, bu ikiniz için de iyi olabilir.

5. GÖRÜNÜŞÜNE ÖZEN GÖSTERMEK

Düzgün, temiz ve iyi bir araya getirilmiş bir partnere sahip olmanın tüm duyuları memnun ettiği açık gerçeğinin yanı sıra, en iyi şekilde görünmeye zaman ayıran bir erkek birçok nedenden dolayı çok takdir edilir. Günlük ritüellere sahip olmak ve bunlara bağlı kalmak, kişinin taahhütte bulunabileceği, tutarlı olduğu ve tembel olmadığı anlamına gelir. Ve hepsinden önemlisi, bir erkek kendine bakıyorsa, bu onun öz değerini bildiği ve kim olduğunu sevdiği anlamına gelir, bu nedenle bir partnerle sağlam bir bağ kurmaya hazırdır. Çünkü sağlıklı bir ilişkiye başlamak için önce her iki tarafın da kendi cildinde rahat etmesi gerekir.

6. KOLLARINI SIVAMAK

Erkeklerin düğmelerini açarak kollarını sıyırması, kadınların çoğunluğunun bayılmasına neden olan gizemli şeylerden biridir. Çoğu kadın için, bir erkeğin kollarını ve damarlarını görmekte açıklanamaz bir şekilde karşı konulamaz bir şey vardır. Belki de kıvrılmış bir kol bilinçaltında bir erkeğin ellerini kirletmekten ve sağlayıcı olmaktan korkmadığını gösterir. Gerçek sebep ne olursa olsun, görünüşe göre erkekler bu tarzı daha sık hareket ettirmeli.

7. BEDEN DİLİYLE AÇIKLIK GÖSTERMEK

Sadece oturma ve kendilerini başkalarının yanında taşıma şekliyle biri hakkında çok şey söyleyebilirsiniz. Ve yüzyıllar boyunca kadınlar erkekleri okuma sanatında ustalaştılar. Bir araştırmaya göre, rahat ve geniş bir duruşa sahip olmak, romantik olarak çekici olduğu düşünülen bir açıklık işaretidir. Bu nedenle, kapalı kollar ve çapraz bacaklar, iş flört oyununa geldiğinde başarısızlık getirir.

8. HAYVANLARA SEVGİ BESLEMEK

Tüylü arkadaşıyla sokakta rahatça yürüyor olabilir, ancak bu kadınların dikkatini çekmek için yeterli olabilir. Bir araştırmanın sonuçlarına göre, erkeklerin evcil hayvanlarının yanındayken bir kadının numarasını alma şansı daha fazladır. Ancak bu sürpriz olmayabilir. Evcil hayvanların sevimli olmasının yanı sıra, onlara sahip olmak büyük bir sorumluluktur ve çok fazla özveri ve özen gerektirir. Yani bu, erkeğin yerleşmeye hazır olduğunun ve sevgi dolu bir kişiliğe sahip olduğunun iyi bir göstergesi olabilir.

9. GÜLEN GÖZLERLE BAKMAK

Gözlerin tonlarca duyguyu konuşabildiğini ve ifade edebildiğini inkar edemeyiz. Bu nedenle, size şefkatli ve sevgi dolu bir bakışla bakan bir erkeğin karşı konulmaz olması ve dizlerinizi zayıflatması anlaşılabilir bir durumdur. Birçok sayıda kadının bu konuda onların erkek arkadaşı olsa bile göz teması bu tip onları eritmek yapmak için yeterlidir.

10. MUTFAKTA HARİKALAR YARATMAK

Birinin kalbine giden yolun midesinden geçtiği söylenir ve birçok kadın, yemek yapan bir erkeğin çekici olduğu konusunda hemfikirdir. Erkeğinizin yeni bir tarif denemesini veya ailesinin ünlü lazanya yemeğini yeniden yapmasını izlemenin inkar edilemez derecede çekici bir yanı var. Seninle ilgilenmeyi sevdiğinin, seni memnun etmek istediğinin ve seni memnun edeceğinin bir işaretidir. Ve buna kimse hayır diyemez.