Kadınları annelik düşüncesinden uzaklaştıran sebepler

Son zamanlarda kadınların daha fazla çocuksuz bir hayatı tercih etmelerinin sebeplerini araştırıp, sizler için sıraladık…

Günümüzde modern hayatının etkilerinden biri de az sayıda çocuk ya da hiç çocuk yapmamak. Yapılan bir araştırma, bu seçimin daha çok kadın kaynaklı olduğunu ve çocuk sahibi olmak istemeyen kadın sayısının her geçen gün artırdığını gösterdi. İşte, kadınları annelik duygusundan uzaklaştıran etmenler;

ANNELERİN İŞE ALINMA OLASILIĞININ DÜŞÜK OLMASI

Bir araştırmaya göre, anneler iş söz konusu olduğunda çok sayıda dezavantajla karşı karşıyadır. Ücret açığı çekiyorlar ve daha az yetkin olarak algılanıyorlar. Buna karşılık, erkeklerin baba olduktan sonra önemli bir dezavantajı olmadığı bulundu. İşe alımlarda yapılan bu eşitsizlik kadınların kariyer programlamalarında çocuk sorununu sıkça gündeme getiriyor.

ANNELER DAHA SIK HASTALANMA EĞİLİMİNDEDİR

Sadece anneler değil, genel olarak ebeveynler de ebeveyn olmayanlara kıyasla hastalanmaya daha yatkındır. Bir araştırmaya göre, ebeveynlerin hastalığa yakalanma olasılığı 3 kat daha fazla. Bir araştırma ayrıca, çocuk sahibi olmanın bir kadının ömrünü 95 hafta boyunca düşürdüğünü iddia ediyor.

EVLİLİKLERİN ÇOK STRESLİ HALE GELEBİLMESİ

Evli olmak ve başka bir insanla aynı evi paylaşmak oldukça stresliyken bu ilişkiye bir çocuğun eklenmesi durumu daha da zorlaştırabilir. Uzmanlara göre, ebeveyn olduktan sonra, partnerler arasındaki memnuniyet seviyesi azalır ve bu da çoğu zaman birbirlerinden ayrılmalarına neden olur.

DÜNYA NÜFUSUNUN GİDEREK ARTMASI

Daha az seyahat ederken ve bitki bazlı bir diyet uygulayarak gezegene katkıda bulunmaya yardımcı olurken, çocuk sahibi olmamayı seçmek, gezegen için yapabileceğiniz en iyi şeydir. Daha az çocuğa sahip olmak dünyadaki karbondioksit seviyesini 58.6 metrik ton azaltabilir. Dolayısıyla bu durum iklim değişikliğini önlemeye yarayacaktır.

DEZAVANTAJLARINI DA UNUTMAMAK GEREKİR

Çocuksuz olmak, daha fazla bağımsızlık ve daha az stres anlamına gelebilir, ancak bu onu mükemmel yapmaz. Çocuksuz kaldığınızda, yaşlılıkta size bakacak kimseniz olmayabilir. Ayrıca çoğu insanın dünyadaki en iyi duygu olduğunu düşündüğü şeyi deneyimlemeyi de kaçıracaksınız.

Çocuk sahibi olmanın ya da olmamanın kendine göre stresleri olduğunu bilmekte ve hiçbir şeyin kolay olmadığını unutmayın. Başkalarının söylediklerinin kararınızı gölgelemesine izin vermeyin.