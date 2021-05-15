Kadınları erken yaşlandıran 6 hormon

Cildinizdeki yaşlanma belirtilerini ortaya çıkaran hormonları dengeleyerek daha genç bir görüntüye kavuşabilmenin yollarını sizler için araştırdık…

Bilim insanları vücudumuzun yaklaşık yüz hormon sentezlediğini ve bunlardan 6'sının kadın güzelliği için önemli olduğunu iddia ediyorlar. Bu hormonların seviyesini dengelemek, cildinizin esnekliğine katkıda bulunur, gençliğinizi korur ve hatta iyi bir ruh halinize katkıda bulunur. Ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı bazen vücudunuz başarısız olur, hormon seviyeleri düşer ve kişi erken yaşlanmaya başlar. İyi haber şu ki, hormon dengesini yeniden sağlamak için güvenilir yöntemler var. İşte, onlardan bazıları;

1. ÖSTROJEN

Östrojen, fibroblast hücrelerinin kollajen ve elastin üretmesine neden olur. Bu hormonun seviyesi düştüğünde kırışıklıklar ortaya çıkar, yüz ovali düzensizleşir ve göğüsler sarkık hale gelir. Bununla birlikte, mesele sadece cilt değildir; östrojen seviyesi ne kadar düşükse, vücut o kadar hızlı yıpranır. Östrojen seviyesini yükseltmenin yolları;

- Gıda. Soya bazlı tofu, soya sütü, kahverengi pirinç, keten tohumu, taze sebzeler ve meyveler. Bilim insanları et ürünlerinin östrojen üretimini baskıladığını iddia ediyorlar, bu yüzden hayvansal protein tüketiminizi azaltmak daha iyidir.

- Makyaj malzemeleri. Özellikle fitoöstrojen içeren kremler. Örneğin, meyan kökü içeren serumlar ve kremler, kolajen üretimini uyaran bir antioksidan olan liquiritigenin içerdiği için yaşlanmaya karşı savaşır.

- Gıda katkı maddeleri. Fitoöstrojenler, kırmızı yonca, kekik veya simicifuga şeklinde diyet takviyeleri olarak satılmaktadır. Hormonal ilaçlar olmasalar da, bunları almadan önce yine de bir doktora danışmak gerekir.

2. BÜYÜME HORMONU

İnsanlar yaşla birlikte somatopoza girme eğilimindedir; kandaki büyüme hormonlarının seviyesinin düşmeye başladığı bir durum. Somatotropin seviyeleri azaldığında kaslar azalırken aşırı miktarda yağ ve kırışıklıklar oluşmaya başlar, ruh hali bozulur ve dayanıklılık azalır. Hollywood ünlüleri genellikle büyüme hormonlarını enjekte etmeye başlarlar, ancak bu yöntemin şişlik, baş ağrısı ve hatta kemiklerin ve iç organların kontrolsüz büyümesi gibi pek çok hoş olmayan yan etkisi vardır. Doğal olarak büyüme hormonlarının seviyesini yükseltmenin yolları;

- Fiziksel aktivite. Tempolu yürümek, ağırlıklarla fiziksel egzersizler (her biri 10-15 tekrar). Kuvvet antrenmanı aerobik egzersizden önce gelirse daha iyidir; önce dambılla çalışın, sonra yürüyün. Tabii ki dışarıda yürümek en iyi seçenektir.

- Sıcaklık değişiklikleri. Saunayı ziyaret etmek veya kontrast duş almak, büyüme hormonlarının üretimini uyarır.

- Spor takviyeleri. Gama-aminobutirik asit (GABA), uyku geliştirir ve arttırır somatotropin seviyeleri.

3. DHEA

DHEA, yatıştırıcı ve yaşlanmayı geciktirici etkisi olan bir hormondur. Ama olay şu ki, vücudumuz bunu ancak 30 yaşına kadar üretir. Bu kas tonusu düşmeye başladıktan sonra damarlar daha kırılgan hale gelir ve cilt elastikiyetini kaybeder. Doğal olarak seviyesini nasıl yükseltiriz?

- Diyetinize sağlıklı yağlar ekleyin; vücudumuz bunlardan DHEA üretir. Kuruyemişler, tohumlar, yağlı balıklar ve avokado, temel çoklu doymamış yağ asitlerini içerir.

- Kahvaltıda protein ürünleri yiyin; günün en başında ruh halindeki değişimlere karşı savaşmaya ve sinir sistemini dengelemeye yardımcı olurlar.

4. MELATONİN

Melatonin günlük ritimlerimizi düzenler. Başka bir deyişle, vücuda dinlenme zamanının geldiğini bildirir. Tüm hücre yenilenme süreçleri uyku sırasında gerçekleşir ve rahatsız edilirse insanlar erken yaşlanmaya başlar. Melatonin eksikliği, kırışıklıkların ortaya çıkmasına, saç dökülmesine ve pigment lekelerinin oluşmasına neden olur. Melatonin seviyesini yükseltmenin yolları;

- Gıda. Melatonin muz, domates, pirinç ve mısırda bulunur.

- Alkol, sigara ve kafein kontrendikedir. Bunları tüketirken bu hormonun üretimi durur. Beta blokerler, hipnotikler ve antienflamatuarlar gibi bazı ilaçlar aynı etkiye sahiptir.

- Gıda katkı maddeleri. Melatonin hap şeklinde alınabilir ve eczanelerde serbestçe satılır. Bazı uzmanlar, 35 yaşından sonra melatonin eksikliğini yapay olarak düzeltmemiz gerektiğini iddia ediyorlar. Her durumda, her zaman önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

5. KORTİZOL

Yüksek düzeyde stres hormonu kortizol erken yaşlanmaya neden olur. Cilt tipine bağlı olarak, kortizolün olumsuz etkisi gri yüz renginden kuru ve soyulmuş cilde, derin kırışıklıklar ve yağlılık ve sivilceye kadar farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu hormon aşağı sonları kollajen lifleri ve cilt sarkık hale getirir. Kortizol seviyesini ve stresi azaltmanın yolları;

- Yeterince su içmek. Hafif dehidrasyon bile bu hormonun seviyesini yükseltir. Ve bir bardak su gibi küçük bir şey rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

- Gül kökü içeren besin takviyeleri, endişe ve kortizol seviyesini düşürür.

- İyi müzik dinleyin. Bilim adamları, müzik terapisinin stres seviyesini düşürdüğünü söylüyor.

- Meditasyon anlamıyla yapar vücudumuz ilaç olmadan kortizol seviyesini düşürür.

6. İNSÜLİN

İnsülin kandaki glikoz seviyelerini yükseltir ve kontrolden çıktığında ciltte erken yaşlanma belirtileri ortaya çıkar. Yüksek şeker seviyesi, kırışıklıkların yanı sıra sarkık cilt görünümüne de yol açar. Glikoz artışı nedeniyle glikasyon (şeker molekülleri ve proteinlerin bağlanması) adı verilen süreç, belirli bir yaşta olması gerekenden daha hızlı ilerleyerek kolajen ve elastinin yok olmasına yol açar. Elastik cilt daha sonra kırılgan ve susuz hale gelir. Cildi fazla şekerden korumanın yolları;

- Vücudunuzdaki şeker düzeyini öğrenmek için bir doktora danışın. Bir uzmana danıştıktan sonra sorunu tedavi etmeye başlayabilirsiniz.

- Makyaj malzemeleri. Retinoidli (A vitamini ve türevleri) kremler ve serumlar, kolajen üretimini uyarır. Bu kozmetik ürünler, C ve E vitaminleri ile yeşil çay içermelidir; hepsi antioksidan görevi görür.

- Kışın bile her gün güneş kremi kullanın. Güneş ışınları elastin liflerini yok eder ve hızlı yaşlanmaya katkıda bulunur.