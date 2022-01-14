Kadınların ağırlık çalışmasının en önemli 6 olumlu etkisi

Günlük egzersiz rutinlerinize ağırlık seansları eklemenin kadın vücudunda yaratacağı olumlu etkileri öğrenmeye ve hemen bugün su şişelerini doldurup halter çalışmaya ne dersiniz?

Bazı kadınlar için amaç kaslı olmaktır, ancak bazıları sadece sağlıklı hissetmek ister. Ağırlık kaldırmanın yalnızca kardiyo ve diyetten elde edemeyeceğiniz çok sayıda avantajı vardır. Kuvvet antrenmanının kilo kaybına yardımcı olduğu ve kas inşa ettiği kanıtlanmıştır. Birçok kadın kas kazanmaktan korkar ve halterin bazı şaşırtıcı sağlık faydalarını kaçırır.

Uyurken bile yağ kaybetmek istiyorsanız, ağırlık kaldırmaya başlayabilirsiniz. Süslü spor salonlarına ve ağırlık antrenmanı için ekipmanlara erişmemize gerek yok. Halter yolculuğunuza başlamanız için vücut ağırlığı egzersizleri için evde yapabileceğiniz çok sayıda seçenek var. İşte, kadınların ağırlık çalışmaları yapmaları için nedenler;

1. KEMİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRIR

Ağırlık kaldırmak, genel metabolizmada bir artışa yol açan kemik yoğunluğunu arttırır. Sonunda daha fazla kalori tüketmenize ve hala hayalinizdeki formda kalmanıza izin verir. Gıpta ettiğiniz tüm formda vücutlar, doğru beslenmeyle desteklenen ağırlık antrenmanlarının bir sonucudur.

2. KASLARI GÜÇLENDİRİR

Kas kütlesi, osteoporoz süreci boyunca yaşla birlikte doğal olarak azalır. Ağırlık kaldırmak kas oluşumuna yol açar, vücut yağını yakmaya yardımcı olur ve kemiklerinizi ve eklemlerinizi güçlendirir. Ayrıca doğru yapılırsa yaralanma riskini azaltır. Ağırlık kaldırarak güçlenen bir vücudun yaralanma olasılığı daha düşüktür.

3. DENGE VE KOORDİNASYONU GELİŞTİRİR

Kaslar, vücudunuzun tüm hareketi, dengesi ve koordinasyonunun temelini oluşturur. Vücudunuzdaki propriosepsiyon veya sensörlerin çalışması, ağırlık çalışması ile geliştirilebilir. Bu, yaşlılarda düşmeleri ve kırıkları önlemeye yardımcı olur.

4. HORMONLARI DÜZENLER

Ağırlık kaldırmanın daha birçok kanıtlanmış faydası vardır. Yapılan bir araştırma, tam vücut kuvvet antrenmanının menopoz öncesi kadınların kemik mineral yoğunluğunu korumaları için etkili bir yol olduğunu buldu. Ayrıca, ağırlık kaldırmak hormonlarınızı daha verimli bir şekilde düzenler, bu da daha iyi uykuya, daha iyi sağlığa, daha fazla özgüvene yol açar ve ruh halinizi iyileştirir.

5. STRESİ AZALTIR

Ağrılık çalışma, kardiyovasküler sağlığı çeşitli şekillerde iyileştirir. Kolesterolü, kalp hastalıklarını, tansiyonu düşürür ve diyabet riskini azaltır. Sizi zinde ve sağlıklı tutar, kemik yoğunluğunu arttırır, omurga kemik mineral yoğunluğunu arttırır ve kemik modellemesini geliştirir.

6. KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Ağırlık çalışma, kardiyo egzersizlerinden daha iyidir. Kas oluşumuna yardımcı olur ve yağ kaybına yardımcı olur. Metabolizma hızını artırmaya ve besinlerin daha iyi emilmesine yardımcı olur. Kuvvet antrenmanı, uyurken veya dinlenirken bile kalori yakmanın en iyi yollarından biridir.