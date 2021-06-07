Kadınların beta erkek seçmesinin 6 nedeni

Günümüzde kadınların daha kendi hallerinde olan beta erkeklerini tercih ettiğinin sebeplerini araştırdık ve sizler için sıraladık…

Hala bir alfa erkeği arıyorsanız, yeniden düşünmek isteyebilirsiniz. İster inanın ister inanmayın, beta erkekler daha kötü değil; hatta daha da iyi olabilirler. Geçmişten günümüze insanlar bir şekilde kendine zarar verebilecek potansiyele sahip kişileri eş olarak seçme eğiliminde olsalar da, son zamanlarda bu döngü kırılmaya başladı. İşte, beta erkeklerin giderek daha fazla kadınların kalbini fethetmesinin 6 nedeni;

1. ALÇAK GÖNÜLLÜDÜRLER

Beta erkekleri, baskın alfaların aksine korkutucu değildir. İkincisi aşırı hırslıdır ve bu yüzden zaman zaman çok saldırgan ve iddialı olma eğilimindedirler. Beta erkekleri, çatışmadan kaçınma eğilimleri nedeniyle mantıklı olabilirler. Siz dinlerler ve ne söylediğinizi anlarlar. Ek olarak, betalar çoğu alfadan daha düşük stres seviyelerine sahiptir, bu da onların lehine bir başka noktadır.

2. BETA ERKEKLER EV İŞLERİNDE YARDIMCIDIRLAR

Betalar bulaşıkları yıkarken veya süpürürken asla kaşlarını çatmazlar. “Erkek işi değil” gibi şeyler söylediğini duymazsınız. Bir çamaşır yığını görürse, çamaşır makinesini doldurur; bu kadar basit. Bununla birlikte, ev işleri yapmaktan başka şeyler için daha fazla zamanınız olacak.

3. KONTROL MANYAĞI DEĞİLDİRLER

Alfa erkeklerin aksine, betalar bir ilişkide baskın olmak için çaba göstermezler. Bir beta ile yaşamak söz konusu olduğunda eşitlik anahtardır. Bir alfayla çıkmak eğlenceli gibi görünse de onların korkunç derecede bencil olduklarını unutmayın.

4. SADIK VE DESTEKLEYİCİDİRLER

Beta erkekler maço ölçeğinde en yüksek puanı almaya çalışmaz. Genellikle iyi adamlardır; güvenilir ve her zaman destekleyicidirler. Bu yüzden mükemmel babalar olurlar. Betalar, kadınlara nasıl saygı duyulacağına ve çatışmaların yumruklarla değil kelimelerle nasıl çözüleceğine dair bir örnek verebilir. Yani, bir betaya aşıksanız, koşulsuz sevgi ve güvenliğe hazır olun.

5. SİZİ ÖZGÜR BIRAKIRLAR

Beta erkek, aslında güçlü ve bağımsız bir kadın için harika bir eşleşmedir. İstediğinizi yapmaktan çekinmeyin; çalışın veya evde oturun. Evin geçinimini sağlayan sizseniz strese girmezler. Bu tip bir adam, daha başarılı olursan kendini tehdit altında hissetmez. Gerçek bir beta, sırtını sıvazlayacak ve pasta pişirmek için mutfağa gidecektir.

6. BİRLİKTELİĞİ EĞLENCELİ HALE GETİRİRLER

Alfaları ve betaları karşılaştırırsak, ikincisi daha iyi arkadaştır. Baskın erkeklerin her zaman ilgi odağı olduklarından emin olmaları gerekir. Bu, reddedilmeyi iyi karşılamadıkları için çok fazla sorun yaratır. İnsanlara bir şeyler kanıtlamaya çalışırlar ve kaba davranabilirler ve sonra akşam mahvolur. Neyse ki, betalara böyle bir şey olmaz. Bu adamlar sadece eğlenirler ve asla olmadıkları biri olmaya çalışmazlar.