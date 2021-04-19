Kadınların evde doğumu tercih etmesinin 5 nedeni

Gün geçtikçe daha fazla kadın bebeklerini kendi evlerinde karşılamayı seçerken, evde doğum yapmanın avantajlarını sizler için araştırdık.

Bazı ülkelerde, doktorların çoğu hastanelerin ve doğum merkezlerinin bebek doğumları için en güvenli yerler olduğuna inanmasına rağmen, doğumların yüzde 20'si evde yapılıyor. Kadınlar daha ucuz olduğu için veya daha tanıdık bir yer istedikleri için evde doğum yapmayı seçerken, araştırmalar da bu tür seçimin faydalı olduğunu kanıtladı.

Evde doğum yapmayı seçerseniz, bu, tüm doğum işlemlerini bir ebe, hemşire veya doğum doktorunun yardımıyla kendi evinizde yaptırdığınız anlamına gelir. Hamileliğinizi takip eden doktorla önceden kararlaştırılmalıdır, çünkü tüm kadınlar bu tür bir doğum yapamayacağı için bazı kriterlerin dikkate alınması gerekir. Evde doğumların sayısının artmasıyla, dünyanın her yerinden araştırmacılar bu konuyla ilgilenmiş ve bu doğum yönteminin bazı şaşırtıcı faydalarını keşfetmişlerdir. İşte, onlardan bazıları;

1. KONTROL SİZDE OLUR

Hastanede kadınlar her zaman hemşire müdahalelerine, kesintilere ve istenmeyen kişilere maruz kalmaktadır. Ancak evdeyken kadın, durum üzerinde tam kontrole sahip olabilir. Aslında, kendisi için sadece iyi destek sağlayacak kişileri seçebilir ve bu aslında doğum sürecine yardımcı olabilir.

2. AİLENİZ YANINIZDA OLABİLİR

Daha fazla kontrole sahip olabileceğiniz için, bu mucizevi ama zor zamanda çevrenizde olmayı seçtiğiniz kişilerin yakın aileniz olması yaygındır. Bazı hastaneler odanın içinde bulunabilecek kişi sayısını sınırlar ve kadınlar genellikle hangisini doğuracaklarını seçmeden önce hastanelerden bu bilgiyi sormak zorundadır.

3. DAHA UCUZ OLABİLİR

Bazı ülkelerde bir çocuğu dünyaya getirmek pahalı bir deneyim olabilir. Bu nedenle kadınlar, kredi çekmemek için evde doğum yapmayı tercih ediyor. Maliyet farklılıkları binlerce dolara kadar çıkabilir ve gelecekteki bebek maliyetlerine yardımcı olmak için bu parayı biriktirebilirler.

4. İLAÇSIZ YAPABİLİRSİNİZ

Bazı kadınlar doğal doğumlara inanırlar ve hastanede buna sahip olmak daha zordur. Çoğu zaman, evde doğumu seçerken, aynı zamanda bir ilaç ve müdahalesiz bir prosedür seçiyorlar, bu da anestezi veya sezaryen olmadığı anlamına geliyor.

5. DAHA RAHAT OLABİLİR

Evde, istediğiniz yerde sancı çekmeyi seçebilirsiniz. Kadınlar bunu küvette, yerde, yastıklarla çevrili olarak veya hatta kendi yatağında yapabilirler. Daha rahat olmak, doğumun daha doğal ve daha kolay gerçekleşmesine de yardımcı olabilir.