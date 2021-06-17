Kadınların saçlarını tıraş etmesinin 5 nedeni

Görüntünüz üzerinde radikal değişiklikler yapmak istiyorsanız, işe saçlarınızı tıraş ederek başlamaya ne dersiniz?

Bir kadının saçını tıraş etmeyi seçmesinin birçok nedeni vardır, ancak son zamanlarda çok sayıda kadın tıraş olmaya başladı. Ünlü kadınlar arasında giderek popülerleşen bu kesim şekli, kadın kahraman karakterinden alışkın olduğumuz bir görüntü. Böylesine radikal bir kesim birçok kadın için göz korkutucu görünebilir, hatta bir risk gibi görünebilir. Günün sonunda ister görünümünüzü biraz olsun değiştirmek ister sosyal bir duruş sergilemek isteyin, bu sadece saçtır ve denemekten zarar gelmez.

1. SAÇLARINIZI GÜÇLENDİRİR

Saçlarınız çok yıprandıysa ya da olduğundan daha güçlü olmasını istiyorsanız, tıraş etmek seçeneklerden biri olabilir. Kazınan saçların tamamen kökten yenilenmesi saçlarını güçlendirecektir. Birçok ünlü isim sürekli maruz kaldıkları yıpratıcı işlemler sonrasında arada bir saçlarında kısa modele gitmektedir. Saçınızı tıraş etmek bir açıklama olmasa bile yine de cesur bir harekettir.

2. GÜZELLİK KLİŞELERİNE AYKIRIDIR

Güzelliğin her şekilde ve renkte gelmesine rağmen, konu kadınlara geldiğinde toplumun hala belirli güzellik standartları vardır ve bu standartlar medyanın kadın saçı ve güzellik ürünlerine odaklanmasıyla vurgulanmaktadır. Birçok kadın, sadece kafalarını tıraş ederek bu klişelerin dışına çıkabildiklerini keşfetti. Bu öyle bir baş döndürücü ki, birçok ünlü ve ünlü film karakteri, güçlü kadın kahramanlar yaratmak için bu görünümü kullandı.

3. SAÇLARI BAĞIŞLANABİLİR

Saçınızı tıraş etmek, uzunluğu ne olursa olsun bir hayır kurumu için para toplamanın harika bir yolu olabilir. Bu saç ayrıca, saçkıran ve diğer sağlık sorunları ile yaşayanlar gibi tıbbi peruklar için belirli hayır kurumlarına da bağışlanabilir.

4. SAÇIN SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Kadınların saçlarını tıraş etmesinin bir nedeni, daha sağlıklı saçların yeniden çıkmasına yardımcı olmaktır. Bu, özellikle yıllarca yoğun boyama ve ısıl işlemlerden sonra saçları dökülmüşse, yeni ve taze saç isteyen kadınlar içindir.

5. SORUNSUZ BİR SAÇ KESİMİDİR

Bu saç kesimi, diğer saç stillerine kıyasla daha düşük maliyetli bir bakım gerektirir. Bu, zaman alıcı bir saç bakım rutini takip etmek istemeyen kadınlar için idealdir. Saç bakımı için daha az vakit ayırmanın ve kuaföre daha az gitmenin hem para hem de vakit açısından tasarruf ettireceğini unutmayın.