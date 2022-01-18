Kadınların üzerindeki yüklerle baş edebilmesinin 4 yolu

Günümüzde kadınların üzerine biriken sorumlulukların neden olduğu kaygı ve stresin olumsuz sonuçları olabiliyor. İşte, bu duyguları neşe çevirmenizi sağlayacak yöntemler…

Tam zamanlı bir işte çalışmak, çocukların bakımlı olmasını sağlamak, ev işlerini yönetmek ve tüm bunları elbette kusursuz görünerek yapmak. Bir kadının hayatındaki tanıdık baskılar bunlardır. Yorgun, stresli ve tükenmiş hissettiğimiz için suçlanabilir miyiz?

Her şeye bir arada ve her zaman sahip olmanın gerçekçi olmayan beklentisini çok iyi biliyoruz. Belki de sorunun yarısı burada yatıyor. Kadın olmanın gerçek sorumluluğundan çok, mutluluğu çalan mükemmelliğin baskısıdır.

Kadınların öz değer duygumuz bir şekilde üretkenlik ve başarıya bağlıdır. Ortak mücadeleleri paylaşmak yerine, onları halının altına gizlemek ve mükemmel yaşam yanılsamasını tasvir etmek için eğitildik. İşte, bu sebeplerle zamanla oluşan kaygıyla başa çıkmanın yolları;

1. GERÇEKLERE ODAKLANIN VE KENDİNİZİ DİNLEYİN

Otantikliği gerçekten kucaklamak için kadınların cesarete girmeleri ve insanların ne düşündüğü fikrini bırakmaları gerekir. Bu, kişinin kişisel değerleriyle uyumlu olmasının yanı sıra ait olmaya ve kabul edilmeye layık görülmenin ne anlama geldiğine dair geleneksel inançlara temelden meydan okumayı gerektirir. Bu içsel değeri inşa etmek, ancak kişinin kendisi için belirlenmiş içsel önlemler tarafından yönlendirildiği zaman mümkündür. Bu, 'Yeterli değilim ve asla yeterli olmayacağım' düşüncesinden, 'Bütün kusurlarım ve kusurlarımla yeterliyim' düşüncesine geçmekle ilgilidir.

2. KUSURLARINIZI NORMALLEŞTİRİN

Utanç ve karşılaştırmanın temelinde mükemmellik arayışı yatar. Gerçekçi olmayan beklentilere ve standartlara sahip olmak, kaçınılmaz olarak, utanç ve kopukluğu daha da sürdüren kendi kendini yargılamaya yol açar. Başarısızlıkları ve kusurları normalleştirme, öz şefkat ile karşılanabilir. Arada bir kendinizi kontrol edin ve iç sesinizin ne dediğine kulak verin. Bu iç diyaloğu beslemek zorunludur çünkü kendinizle nasıl konuştuğunuz her şeyi yönlendirir.

3. EMPATİ KURUN

İnsanlar bizi, bizim kendimizi yargıladığımızın yarısı kadar yargılamıyor. Bu yargıda, kimsenin anlamayacağını düşünerek kendimizi koruyoruz. Ancak başkalarının bizim durumumuzu anlamasını beklemenin yollarından biri de onlarınkini anlamaktır. Empatik olmak, güven ve bağlantı kurmanın kesin bir yoludur ve duyulma ve anlaşılma hissinden daha büyük bir duygu yoktur.

4. SESİNİZİ YÜKSELTİN VE İLETİŞİME GEÇİN

Popüler algının aksine, kırılganlık zayıflık değildir. Cesaretin yattığı yer orasıdır. En derin kısıtlamalarımızı güvenilen kişilerle paylaşmak, derin bir güvenlik duygusu getirir ve kaygıyı uzak tutar. Daha da önemlisi, kapı eşiğinde utanç bırakıyor, çünkü diğer güvenilir kişilerin hikayelerimizi dinlemesi, mücadelemizde yalnız olmadığımıza dair bize güvence veriyor.