Kahveyi kesmenin saçınız üzerindeki olumsuz etkileri

Her gün tükettiğiniz kahveyi bırakmanız halinde saçınızda meydana gelecek olumsuzlukları öğrenmeye ne dersiniz?

Çoğumuz hayatımızın bir noktasında kahveyi bırakmayı düşündük. Ancak sabah bir fincan kahveniz olmadan günle yüzleşmek için mücadele etmenin yanı sıra, saçınızın sağlığı ve güzelliği için bazı faydaları kaçırıyor olabilirsiniz. Görünüşe göre kahve sabahları yataktan kalkmanıza yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapabilir. İşte, kahveyi bırakmanın saçlarınız üzerindeki etkilerinden bazıları;

SAÇINIZIN UZAMASI YAVAŞLAR

Saçınızı daha hızlı uzatmaya çalışıyorsanız, günde bir fincan kahve içmek aslında daha uzun saç tellerine sahip olmanıza yardımcı olabilir. Kafein, saç dökülmesine neden olabilecek bir hormon olan dihidrotestosteronu hedefler. Ayrıca saç hücrelerinin aktif büyüme aşamasındayken saça yardımcı olan daha organik bileşikler üretmesine yardımcı olur.

SAÇINIZ PARLAKLIĞINI KAYBEDER

Saç serumları ve saç kremleri uygulamak cansız saçları canlandırmanıza yardımcı olurken, sadece geçici sonuçlar sağlar. Diğer birçok sağlık yararının yanı sıra kahve içmek, cansız saçlara yeni bir soluk getirebilir. Kafein kan dolaşımını arttırdığı için besinlerin saç köklerine iletilmesine yardımcı olarak saç tellerinizi doğal olarak parlak hale getirir.

DAHA KIRILGAN HALE GELEBİLİR

Sabahları sizi uyanık tutmanın yanı sıra kahve, saçınızı içeriden güçlendirebilir. Kafa derisi için artan kan akışı engelleyerek saç dökülmesini önleyen ve saç pürüzsüz ve daha güçlü hale gelen saç köklerine sahip olmanızı sağlar.

HACMİNİ KAYBEDER

Kafein içeren çoğu saç bakım ürünü sadece saçın daha dolgun görünmesini sağlarken, kahve içmek aslında kimyasalın saç köklerine ulaşmasına yardımcı olur. Kafein kan akışını iyileştirdiği için saçların daha kalın ve dolgun olmasına da yardımcı olur.

ŞEKİL VERMEK GÜÇLEŞİR

Saçınızın dokusu temel olarak genetik tarafından belirlense de yeme ve içme alışkanlıklarınız da saçınızın kalitesini etkileyebilir. Kafein, saçı daha güçlü ve parlak hale getirmenin yanı sıra, asi saçları evcilleştirmenize yardımcı olabilir. Saç kökleri yeterli miktarda temel vitamin ve besin aldığında, sonunda saçınızı daha yumuşak ve daha kolay yönetilebilir hale getirir.