Kalıcı oje evde nasıl silinir? İşte en basit yolu

Oje değiştirmeye vakti olmayanların kurtarıcısı kalıcı oje, 2-3 hafta boyunca sizi idare edebilir, peki ya sonra? Bir de kuaföre gidecek vaktiniz yoksa? İşte evde kalıcı oje çıkarmanın en basit yolu..

Son yılların en yeni ve en sevilen trendlerinden biri olan kalıcı oje, her gün oje sürmeye vakit ayıramayanlar için muhteşem bir seçenek.

Hatta daha uzun süre bozulmadan kalmasıyla ve uygulanma şekliyle normal ojeden daha çok tercih ediliyor.

Ancak 2-3 haftanın ardından artık tırnaklar uzayınca, oje bozulunca, bir profesyonel tarafından ya çıkartılıyor ya da tazeleniyor. Fakat bazen, vakit ya da imkan bulamadığımız için gidemeyebiliyoruz. Hatta kimi zaman bir anda sıkılıp çıkarmak isteyebiliyoruz.

Peki evde kalıcı oje nasıl çıkartılır? Kalıcı ojeyi çıkartma yöntemleri nelerdir? İşte en basit yöntemiyle kalıcı ojelerinize veda etmeye hazırlanın.

EVDE KALICI OJE NASIL SİLİNİR?

İşte evde asetonla kalıcı oje çıkartma adımları...

TÖRPÜ

Normal bir ojeyi çıkarırken tek yapman gereken asetonla silmektir. Fakat, denediysen farketmişsindir ki, bu işlem kalıcı ojede hiçbir işe yaramaz. O yüzden öncelikle, tırnakların üst kısmını yani oje olan kısmını törpülemen gerekiyor. Bu işlemi yaparken çok nazik olman gerekiyor, yoksa tırnakların zarar görür. Biraz törpülemen yeterli. Bu işlem tüm ojeyi çıkarmak için değil.

PAMUKLARI İKİYE AYIR

Her bir tırnak için yarım ped yeterli olacağı için, 5 parça pedi ikiye bölmelisin. Eğer tırnakların çok uzun veya büyükse, bir pedin tamamını da kullanabilirsin.

ASETON

Bir kaba, yeteri kadar aseton dök. Daha sonra iki ayırdığın pedleri, tek tek asetona batır ve tırnaklarının etrafına sar.

ALÜMİNYUM FOLYO

Pedlerle sardığın tırnakları, şimdi folyo ile tekrar sarmalısın. Alüminyum folyoları sıkıca sarmaya dikkat et. Bu şekilde yarım saat beklemelisin.

KALINTILARI TEMİZLE

Folyoları açtığında, ojelerin tamamen temizlenmediğini göreceksin. Bu işlem sayesinde, kalıcı oje çok yumuşuyor ve çıkması kolaylaşıyor. Bir törpü ya da tırnak eti itme aletiyle, kalıntıları nazikçe iterek tırnaklarını temizleyebilirsin.

TEKRAR ASETON

Son kez, bir makyaj pediyle ve asetonla tırnaklarını temizle ve işlem tamam.

ASETONSUZ KALICI OJE SİLME

Evde kalıcı oje çıkarmanın başka yolları da var. İlki, ojeyi tamamen törpüleyerek çıkarmak. Bu pek tavsiye edilmiyor. Çünkü, hem çok sabırlı olmak gerekiyor, hem de bu tür bir uygulama tırnaklara ciddi zarar verebilir.

OJE İLE OJE SİLME

Gerekli malzemeler oje ve pamuk. Ojeyi ojeli tırnağınıza sürün ve pamuk yardımıyla silin. Ojeniz anında tırnaklarınızdan çıkacaktır.