Kan dolaşımınızı artıracak mucizevi 6 yöntem

Yüksek kan basıncı ya da varisli damarlar kan dolaşımınızın bozuk olduğunu işaret ediyor olabilir. Dolaşım sisteminizi düzenleyecek ipuçları…

Hemen hemen herkes ara sıra ayak parmaklarında soğukluk veya uyuşukluk yaşar. Bu her gün olursa, yardıma ihtiyacınız var demektir. Kan dolaşımınızın zayıf olduğunu; bunun da böbrek sorunlarına, varis sorunlarına ve diğer hastalıklara neden olabileceğine işaret eder. Günlük uygulayacağınız birkaç yöntem sayesinde kan dolaşımınızı hızlandırarak sağlıklı bir dolaşım sistemine sahip olabilirsiniz.

1. EVCİL HAYVAN SAHİPLENİN

Bir evcil hayvana, özellikle bir köpeğe sahip olmak, kalp hastalığı riskini azaltır. Evcil hayvanınızla özel bir bağ kurmak, kalp atış hızınızı düşürür ve stresi yönetmenize yardımcı olur. Ayrıca, bir köpeğe sahip olmak dışarı çıkma ve yürüme şansınızı artırır. Yürüme gibi kardiyovasküler egzersizler, kalbinizin ve kan damarlarınızın işlevini iyileştirir.

2. BAHARATLI YİYECEKLER YİYİN

Arnavut biberi ve kırmızı biber kan damarlarını genişletir ve kan akışını artırır. Kardiyovasküler sisteminizin daha iyi çalışmasına ve kan basıncını normal tutmasına yardımcı olurlar. Ellerinizi ve ayaklarınızı da ısıtırlar (soğuk eller veya ayaklara sahip olmak, zayıf kan akışı anlamına gelir).

Acı biber yemek sizin için çok zorsa, diyetinize daha fazla soğan ve sarımsak ekleyin. Sarımsak kan damarlarınızı gevşetir ve hidrojen sülfit seviyesini yükseltir, bu da kan dolaşımını iyileştirir. Soğan, kan pıhtılarının oluşumunu engelleyen yüksek düzeyde antioksidanlara sahiptir.

3. DOĞRU KIYAFETLER SEÇİN

Doktorlar uzun süre dar giysiler giymemeyi öneriyor. Dar pantolonlar veya dar kotlar dolaşımı engeller ve varis gelişimini kolaylaştırabilir. Hafifçe oturan veya hafif gevşek giysiler, kanın vücudunuzda normal şekilde dolaşmasına izin verir.

4. FOLİK ASİT YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

Folik asit yönünden zengin besinleri yeterince tüketmenin en önemli nedenlerinden biri hücresel büyüme ve yenilenmedir. Folik asit, kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda ve aneminin önlenmesinde rol oynar. Yeterli folik aside sahip olmamak kanın pıhtılaşmasını etkileyecektir. Folik asit kaynakları:

- Koyu yapraklı yeşillikler (ıspanak, şalgam yeşillikleri, marul)

- Brokoli ve avokado

- Turunçgiller (portakal, greyfurt), papaya, muz, çilek

- Fasulye, bezelye ve mercimek

- Tohumlar ve sert kabuklu yemişler (ayçekirdeği, badem, ceviz)

- Karnabahar, pancar, mısır ve havuç

5. AYAKLARINIZI KALP HİZASININ ÜSTÜNE KALDIRIN

Ayaklarınızı kalp seviyenizin üzerine çıkarmak, damarlarınızdaki ve bacaklarınızdaki baskıyı azalttığı için bir anda dolaşımınızı iyileştirir. Aynı zamanda rahatlamanıza da yardımcı olur. Bacaklarınızı kaldırmak kan damarlarınız ve damarlarınız üzerindeki stresi ve basıncı azaltır.

Ayak parmaklarınızı hareket ettirin ve yüksek ayaklarınızı daire içine alın. Gün içinde tekrar tekrar 20 dakika tutun, kan dolaşımınız artacaktır.

6. MASAJ YAPTIRIN

İyi bir masaj, yumuşak dokularda kan akışını uyardığı için yerel dolaşımı artırır. Birkaç seans masaj, masajın periferik vasküler fonksiyonunuzu olumlu yönde etkilediğini göstermiştir. Sıkı ama nazik hareketler, lenf ve venöz kan akışını teşvik etmek için kalbe doğru yönlendirilmelidir.

Badem, hindistancevizi veya zeytinyağı kullanın. Mümkünse haftada birkaç kez masajın keyfini çıkarın. Kendi kendine masaj için köpük rulo kullanabilirsiniz. Sadece yere koyun, ağrılı bir kası ona bastırın ve yuvarlayın.