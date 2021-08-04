Karma ciltler için nemlendirici serum tarifi

Karma cildiniz için evde kendi nemlendiricinizi yapmak istiyorsanız, doğal yağlardan hazırlanan bu serum tarifi tam da siz göre…

Belirli bölgelerde (T bölgeniz gibi) yağlı olan karma bir cildiniz varsa, bunun nedeni nem eksikliğinden ve çok fazla peeling kullanmaktan kaynaklanıyor olabilir. Doğal yağlar gözeneklere hızla nüfuz eder ve cildin kendi nemini yeniden üretmeye başlamasına yardımcı olur. Doğal yağların arasında, nazik, nemlendirici ve sıkılaştırıcı fındık yağı, nemlendirici ve kolajen artırıcı avokado yağı, susam veya jojoba yağı cildiniz için mükemmeldir. Bunların her biri de olabildiğince hafiftir ve bakterileri tutmak için harikalar yaratır. İşte, karma cilt için evde hazırlayabileceğiniz nemlendirici tarifi;

FINDIK YAĞI SERUMU

Malzemeler

- 1 yemek kaşığı fındık yağı

- 1 yemek kaşığı avokado yağı

- 1 yemek kaşığı susam yağı (veya jojoba yağı)

Yapılışı

Yağları birleştirin. Üç yağı da küçük bir damlalıklı şişeye dökün, kapağı kapatın ve karıştırmak için sallayın. İşte bu kadar basit! Yine de, bu tarifin yalnızca 12 kez kullanıldığını unutmayın, bu yüzden daha fazlasını isterseniz tarifi iki katar miktarlarda uygulayın. Katı bir losyon veya krem ​​değil, bir yağ nemlendiricisi olduğundan, formülü dağıtmak için damlalığı kullanabildiğiniz için şişeye bakteri sokma olasılığınız daha düşüktür. Yine de, karıştırdıktan sonra altı ay içinde kullanılmasında fayda var.

Formülün uygulanması söz konusu olduğunda, yağları gerçekten harekete geçirmek için yüzünüze masaj yapmanız gerekir. Ek olarak, makyaj yapmayı planlıyorsanız yüzünüzü yıkamanız gerektiği için gece kullanmanızda fayda var.