Karşınızdakinin sizden hoşlanmadığını gösteren 9 işaret

Birisiyle diyalog halindeyken karşı tarafın size olan duygularını vücut diliyle açığa vurabilecek işaretleri sizler için hazırladık…

Bir kişinin size düşkün olup olmadığından tam olarak emin değilseniz ve ona doğrudan soramıyorsanız, size vereceğimiz ipuçları sayesinde karşınızdakinin duygularını keşfedebilirsiniz. Birinin sizinle konuşma şekline veya yaptığı jestlere çok dikkat edin. Örneğin, konuşurken dudaklarını büzerlerse, bu bir rahatsızlık veya endişe hissi gösterebilir.

1. BOYUNLARINI KAŞIRLAR

Bu genellikle bir şey hakkında kararsız oldukları veya söylediklerinden şüphe duydukları anlamına gelir. Elbette, bu tür davranışlar da cilveli olabilir, ancak durum böyle olmadığında, ona çok dikkat edin. Ayrıca, omuzları kulaklarına doğru yükseliyor, boynunu bir şekilde saklıyorlarsa, bu gizlice sizinle aynı fikirde olmadıkları ya da size tüm gerçeği söylemedikleri anlamına gelir.

2. DUDAKLARINI BÜZERLER

Dudaklarını büzdüklerini görürseniz, bu genellikle bir şeylerin ters gittiğinin bir işaretidir. Onlarla konuşuyorsanız ve bunu yapıyorlarsa, bu onların varlığınızdan çok rahatsız olduklarını gösterebilir. Ama aynı zamanda konuyu veya sorduğunuz soruyu beğenmedikleri anlamına da gelebilir. Konuyu değiştirmeyi deneyin ve tekrar ağızlarına bakın. Dahası, dudakları ısırmak veya büzmek, endişeli hissederlerse kendilerini sakinleştirebilecekleri bir yoldur.

3. MESAFELERİNİ KORURLAR

Sizinle konuşurken geri bir adım atarlarsa, sizden fiziksel veya duygusal bir mesafe bırakmak istediklerinin işareti olabilir. Bu durumda, muhtemelen kendilerini rahatsız hissettikleri anlamına gelir. Hepimizin ihtiyaç duyduğu kişisel alandan bahsetmiyoruz, ancak birinin sizden bilerek kaçtığını hissedebilirsiniz. Fiziksel mesafe bile bir göstergedir. Ve dürüst olalım: pek sevmediğimiz insanlardan biz de kaçınırız.

4. SAHTE GÜLÜMSERLER

Sahte bir gülüşü fark edebilir misiniz? Dudaklarının açılarına ve göz çevresindeki kırışıklıklara çok dikkat edin. Gerçek bir gülümseme, tonlarca yüz kasını içerir. Yani birisi şakanıza gerçekten güldüğünde, gözlerinin etrafında çizgiler görebilirsiniz. Sahte olanlar çok fazla kas içermez ve gergin ve zorlanmış görünürler.

5. YÜZÜNÜZE BAKMAZLAR

Göz teması eksikliği, en başından beri, biriyle konuşurken kötü bir işarettir. Bu, konuşmayla pek ilgilenmedikleri, sizi çekemedikleri veya aranızdaki bağın gerçek olmadığı anlamına gelebilir. Dahası, size yalan söylüyor olabilirler çünkü göz temasından kaçınmak, bir şey sakladıklarının bir işaretidir.

6. AYAKLARINI ÇEVİRİRLER

Sohbete ve dolayısıyla size çok bağlanmazlarsa, ayaklarını doğrudan size değil başka bir yönde konumlandıracaklardır. Genellikle ayaklarla birlikte gövde de döner.

7. TEK KELİMELİK CEVAPLAR VERİRLER

Ne zaman bir soru sorsan veya bir sohbet başlatsan, cevapları çok azsa, o zaman seninle o kadar ilgilenmiyor olabilirler. Ve istemezlerse, seninle konuşturamazsın. Sadece bir ile 3 kelimeden oluşan çok kısa cevaplar, onların sadece bir yükümlülük veya nezaket dışında cevap verebileceklerini gösterir.

8. SESLERİNİN TONUNU DEĞİŞTİRİRLER

Ses tonları, aradaki bağın tonunu belirler. Birisi soğuk veya keskin bir şekilde konuştuğunda mesafesini korumak istediğini muhtemelen fark etmişsinizdir. Siz de aynı ses tonuyla karşılık vermek isteyebilirsiniz.

9. ELLERİNİ OTURDUKLARI KOLTUKTA TUTARLAR

Bir masada oturuyorsanız ve elleri dizlerinin üzerindeyse, bu sohbetten çok heyecanlandıklarını gösterebilir. Elleri koltuktaysa, şimdiki ana pek dahil olmadıkları için mümkün olan en kısa sürede ayrılmak isteyebilirler.