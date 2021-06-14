Kaşlarınızı güçlendirmeye yarayacak 10 yöntem

Kaşlarınızı anında daha sağlıklı ve güçlü doğal görünümüne kavuşturmanıza yardımcı olacak en iyi yöntemleri öğrenmeye hazır olun.

Son zamanların modası olan doğal kaşlara sahip olmak istiyorsanız, bu haberimiz tam da size göre. Evde hazırlayabileceğiniz birkaç bakım tarifleriyle kaşlarınızdaki boşlukların dolmasına yardımcı olurken daha da gür olmalarını sağlayabilirsiniz. Makyaj yaparken boyamaya bile gerek kalmayacak doğallık için rutin oluşturmak oldukça önemli. İşte, kolayca uygulayabileceğiniz kaş kürlerinden bazıları;

1. EGZOTİK YAĞ KARIŞIMI

Bu tarifle sadece kaşlarınızı değil, kirpiklerinizi de güçlendirip uzatacaksınız. Küçük bir şişede eşit miktarda Hindistan cevizi ve Hint yağını karıştırın ve ardından 1 çay kaşığı avokado yağı ekleyin. Her şeyi birlikte karıştırın. Karışımı rimel fırçası veya parmaklarınızla kaşlarınıza uygulayın. Haftada iki kez bu karşımı uygulayabilirsiniz.

2. VİTAMİNLİ YUMUŞAK JEL

Bu karışım kaşlarınızı onarmaya ve güçlendirmeye yardımcı olacak, pürüzsüz ve parlak hale getirecektir. 1 çay kaşığı aleo vera jeli, 2 çay kaşığı Hint yağı ve 2 kapsül E vitaminini karıştırın ve yatmadan önce bir fırça ya da parmakla karışımı uygulayın. Sabah durulayın.

3. SOĞAN SUYU

Soğan suyu kaç köklerini besler ve güçlendirir, kaş büyümesini hızlandırır ve parlaklık katar. Küçük bir soğan alın, ince doğrayın ve suyunu çıkarın. Suyu kaşlarınıza uygulayın ve 5 dakika masaj yapın. Normal temizleyiciniz ve soğuk su ile durulayın.

4. SÜTLÜ YÜZ MASKESİ

Süt protein, B vitamini, laktik asit ve kalsiyum içerir. Kollajen üretimini uyarırken kıl köklerini onarır ve korur. Bir pamuklu çubuğu tam yağlı süte batırın ve kaşlarınızı içten dışa doğru silin. Sütü kurumaya bırakın, ardından normal temizleyicinizle durulayın.

5. LİMON SUYU

Limon, kaşı güçlendirmek ve uzamasını sağlamak için gerekli olan değerli bir vitamin ve antioksidan kaynağıdır. Ancak dikkatli olun; limon suyunun gözle görülür bir aydınlatma etkisi olabilir.

Kaşlarınızı bir dilim limonla silin, 15-20 dakika bekleyin, ardından suyla durulayın. Alternatif olarak, limon dilimleri ve çeyrek fincan hindistancevizi yağı kullanarak bir demleme yapabilirsiniz. Karışımı serin bir yerde 15 gün beklettikten sonra her gün yatmadan önce kaşlarınıza uygulamaya başlayın.

6. UÇUCU YAĞLAR

En iyi etki için, yatıştırıcı, güçlendirici ve nemlendirici özellikleri ile bilinen çay ağacı yağı veya lavanta yağını öneriyoruz. En iyi baz yağ (Hindistan cevizi, zeytin veya Hint yağı) ile birlikte kullanılırlar. Dirseğinizin kıvrımına az miktarda yağ uygulayarak her bileşeni herhangi bir alerjik reaksiyon için test ettiğinizden emin olun. Esansiyel ve baz yağların bir karışımını yapın ve hafifçe kaşlarınıza masaj yapın. Tedaviyi günlük olarak tekrarlayın.

7. YUMURTA SARISI

Yumurta sarısı, kaş kıllarını tüm uzunluğu boyunca güçlendiren ve kalınlaştıran zengin bir vitamin ve protein kaynağıdır. Bir yumurta sarısını alın, çırpın ve kaşlarınıza uygulayın. 15-20 dakika bekletin, sonra durulayın.

8. VAZELİN

Vazelin, kaşları nemlendirmek ve yumuşatmak için kullanılır. Ayrıca onları büyütmek ve onlara çekici bir şekil vermek için harikadır. Daha önce makyajınızı çıkarmış ve yüzünüzü yıkamış olarak, kaşlarınıza saf vazelin sürün. Vazelini Hint yağı, zeytinyağı, aloe vera, uçucu yağlar veya sütle de karıştırabilirsiniz.

9. MASAJ

Temiz bir rimel fırçası kullanarak kaşlarınızı yukarı aşağı hareketlerle burun kemiğinizden şakaklarınıza ve tekrar geriye doğru tarayarak iyice tarayın. Ardından, kaşlarınıza parmaklarınızla hafifçe masaj yapmaya devam edin. Bundan sonra, cildi bastırarak ve sıkıştırarak yoğun okşama hareketlerine geçin. Kaşın ortasındaki bir noktaya bastırın ve parmağınızı bırakmadan dairesel hareketler yapmaya başlayın, yarıçapı kademeli olarak genişletin. Diğer kaş ile tekrarlayın. Bu masaj sadece kan dolaşımını iyileştirmekle ve besinlerin emilimini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda baş ağrılarını ve göz yorgunluğunu da giderir.

10. DOĞRU BESLENME

Diyetinizi de gözden geçirmenizde fayda var. Her zaman proteinler, vitaminler ve amino asitler (fındık, et, kümes hayvanları, somon, meyve, sebze, yumurta, yeşillik ve soğan gibi) açısından zengin yiyecekleri eklemelisiniz.