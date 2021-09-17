Kaşlarınızın hızlıca çıkmasını sağlayacak 3 formül

Eski doğal kaşlarınıza geri dönmenize yardımcı olacak besleyici ve destekleyici formülleri keşfetmeye ne dersiniz?

Son zamanlarda doğal ve kalın kaşların popüler olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Artık ince kaş çizgileri bizi 90’lı yıllara kadar götürebilir. Uzun süre boyunca kaşlarınızı ince olarak şekillendirdikten sonra tekrar doğal haline çevirmek ve küsen kökleri harekete geçirmek biraz zaman isteyebilir.

Yine de birkaç ay boyunca kaşlarınıza dokunmamak kadar basit değil. Bu süreci daha kolay geçirmenin başka yöntemleri de var; yediğiniz yiyeceklerden kullandığınız cilt bakım formüllerine kadar, kaşlarınızın çabuk uzamasına katkı sağlayacak formülleri keşfedin!

KAŞLARINIZI İÇTEN BESLEYİN

Tamamen doğal haline çevirmek için kaşlarınıza dokunmamak birkaç aydan fazla sürecektir. Aslında, bir yıllık süreçten sonra tamamen eski haline döndüğünü görürsünüz. Üzülmeyin, sonuç beklemeye değer. Bu dönemde, şekillendirmek için makyaj malzemelerinden faydalanabilirsiniz.

Evet, biotin ve B vitaminleri gibi saç uzatma takviyeleri, ek olarak kaşlarınıza kesinlikle fayda sağlayabilir. Ayrıca somon, ceviz ve fıstık ezmesi gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin yiyecekler yediğinizden emin olun.

Herhangi bir yerde saç dökülmesi genellikle vücudunuzdaki bir şeyin dengesiz olduğunun bir işaretidir. Stres, hormonal dengesizlik ve protein eksikliği katkıda bulunabilir. Hem kaşlarınız hem de saçlarınız yavaş uzuyor veya inceliyorsa ve kaygının suçlu olduğunu düşünmüyorsanız, besin seviyenizi kontrol ettirmek için doktorunuzu ziyaret etmeyi düşünün.

BESLEYİCİ SERUMLAR KULLANIN

Artık dolgun kaşlar her zamankinden daha moda, aynı anda büyümeyi koşullandıran ve hızlandıran formüller için gelişen bir pazar var. Şu anki favorilerimizden biri ise, cildi beslemek ve hızlı büyüyen, daha dolgun kemerleri uyarmak için uçucu yağlar, bitki özleri ve kahvenin bir karışımını içeren doğal serumlar.

Cilt bakım formüllerinizi (kremler, serumlar, hatta fondötenler) kaşlarınızdan uzak tutun, çünkü bunlar büyümeyi engelleyebilir ve kaşlarınızın dökülmesine neden olabilir.

KAŞLARINIZI SADECE KESİN

Kaşlarınızı cımbızla düzeltmeyi bırakın. Ara sıra yapılan yaptığınız makasla düzeltmelerle kaşlarınızı güzel bir şekle sokabilirsiniz. Sadece doğru şekilde yaptığınızdan emin olun: Bir makara fırçasıyla saçlarınızı açılı olarak yukarı doğru fırçalayın ve ardından aşırı uzun tüyleri düzeltin. Tedbirli olun, kaşları çok kısa kesmek sert bir görünüm sağlayabilir.

Bir süre gerçekten uzamasına izin vermedikçe, kaşlarınızın tam potansiyelini bilemezsiniz; şu anda kaşınızın mevcut çizgisinin dışında gibi görünen bir tüy, daha kalın şeklinizin bir parçası olabilir. Bununla birlikte, kaşlarınız arasında (veya çok altında veya üstünde) gerçekten hatalı sapmaları ortadan kaldırmak, ölçülü olarak iyidir.