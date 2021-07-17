Kaygı bozukluğunuz olduğunun 7 işareti

Anksiyete bozukluğunun varlığına işaret edebilecek semptomları anlamanıza yardımcı olacak ipuçlarını keşfetmeye ne dersiniz?

Anksiyete bozukluğu olan birçok insan normal, mutlu bir hayat yaşar ve çoğu zaman bunun farkına bile varmaz. Bununla birlikte, duygularınızı ve hislerinizi günden güne sürekli olarak görmezden gelmek, bazı sorunlara yol açabilir. Özellikle bazı belirtiler günlük yaşantınızı olumsuz etkilemeye başlayarak dayanılmaz bir hal almanıza neden olabilir. Kaygı bozukluğunuz olup olmadığınızı anlamaya yarayacak işaretlerden bazılarını sizler içim sıraladık…

1. UYKU PROBLEMİ

Gün içinde sürekli kaygı yaşadığınızda, uykuya dalmakta veya uykuyu sürdürmekte zorluk çekebilirsiniz. Kısa süreli bile olsa uyku bozukluğu kişinin duygusal durumunda, dikkatinde ve çalışma kapasitesinde değişikliğe neden olabilir.

2. KONTROL İHTİYACI

Her şeyden ve herkesten kendinizi sorumlu hissettiğinizde ve sürekli olarak bir şeyin neden olduğunu aradığınızda, bu bir anksiyete bozukluğunun işareti olabilir. Bu tür insanlar diyalogları bile özel bir şekilde yürütürler; diğerlerinden daha fazla konuşurlar ve genellikle otomatik olarak inisiyatif alarak konuşmaya başlarlar.

3. MÜKEMMELYETÇİLİK

Sürekli mükemmellik için çabalamak ve aynısını başkalarından talep etmek de bir kaygı belirtisi olabilir. Bu tür kaygı, daha basit biçimlerden farklıdır, çünkü bir kişi kendini kontrol edemediğinde, kaygı duygusal durumunu ve hatta fiziksel gücünü büyük ölçüde tüketebilir.

4. AÇIKLANMAYAN AĞRILAR

Kaygı sadece psikolojik gerilimle değil, fiziksel sorunlarla da ifade edilebilir. Bu tür ağrılar bazen aylarca sürer ve insanı çok yorabilir. Özellikle eklem yerlerinde ağrı ve uyuşukluk, baş ağrısı anksiyete tarzı ağrılarının başında gelir. Sürekli kendini hasta gibi hissetmek de fiziksel belirtileri arasında yer alır.

5. TAKINTILI ALIŞKANLIKLAR

Bir kişinin sürekli olarak tırnaklarını yemesi, elbisesini çekmesi, yüzüne dokunması, dudaklarını ısırması veya saçlarının uçlarını kıvırması, hiç etkilenmemiş gibi göründüğünde; dikkat etmeye değer bir endişe belirtisi olabilir.

6. ANLAŞILMADIĞINI HİSSETMEK

Çevrenizdeki insanlar söz konusu olduğunda, içinde barındırdığınız tüm duygular sayesinde düşünme biçimini anlamakta güçlük çeken bir insan olursunuz. Ancak, bu düşünce ve duyguları her zaman bastıramazsınız çünkü bir gün patlayabilir ve çevrenizdeki insanları incitebilirsiniz.

7. KENDİNİ SUÇLAMAK

Anksiyete bozukluğunun en belirgin belirtilerinden biri, sürekli kendini kınama ve pişmanlıktır. Bu negatif iç konuşmalar hep kendinizi eleştirmeyi ve aşağılamayı içerir. Bir insan bunu sürekli yaparsa kendisine bile dayanılmaz hale gelebilir. Kendinizi sevmeyi öğrenerek işe başlayabilirsiniz.