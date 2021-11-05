Kederin vücutta yarattığı 5 olumsuz etki

Sizi kendisine esir etme özelliğine sahip keder duygusunun vücudunuzdaki fiziksel ve zihinsel etkilerini öğrenmeye ne dersiniz?

Yas tutma sonucu hissedilen keder duygusu, insanı tamamen çevreleyerek bir girdabın içerisine sürükleyebilir. Yas her zaman tek bir birim olarak sayılır, ancak çok yönlüdür. Acı ile birlikte gelir; hem fiziksel hem de zihinsel. Bu nedenle, keder duygusunu anlamak, onunla başa çıkmak daha da önemli hale geliyor.

Yasın en büyük nedenlerinden biri yakın ve sevilen birinin kaybıdır. Uzmanlar, kederin bir amaçla geldiğini, yani duygusal sağlığımıza hizmet etmek için geldiğini ve yeni yaşam koşullarımıza uyum sağlamamız için gerekli olduğunu öne sürüyor. İşte, kederin vücudunuzda yarattığı etkilerden bazıları;

1. STRES HORMONLARINI ARTIRIR

Her türlü stres kortizol salınımına neden olur ve kaçma veya savaşma tepkisi farklı şekillerde tepki verir; ister daha hızlı kalp atışı, kan basıncında artış, göz bebeklerinin genişlemesi, artan nefes alma veya belirli endokrin değişiklikler olsun.

Vücut tüm bu değişikliklere kısa bir süre için uyum sağlayabilir, ancak bu tür durumlara kronik olarak maruz kalmak kendi problemleriyle birlikte gelir. Anksiyete, diyabet, hipertansiyon, kalp sorunları, zihinsel bozukluklar gibi metabolik sendrom durumlarına yatkınlık yaratır.

2. VÜCUT AĞRILARININ NEDENİDİR

Çok fazla yas tutmak vücudu uyuşturabilir ve uyku sorunlarına yol açabilir. Vücutta salgılanan stres hormonları onu uyanık tutar. Günlük varyasyon da bir sorun haline gelebilir. Bazı insanlar, gündüz uyudukları ve gece uyanık kaldıkları yerde uyku problemlerini tersine çevirirler. Birkaç kişi, birkaç gün sürebilen aşırı uyku sorunlarından muzdarip hipersomniye sahip olabilir. Bu, durumla uğraşmaktan kaçınmak için bir tür savunma mekanizmasıdır.

Uzmanlar ayrıca, sürekli kortizol salınımı nedeniyle insanlarda vücut ağrılarının da görüldüğünü öne sürüyor. Kas ağrıları da bazı insanlar tarafından deneyimlenir. Yeni başlayan baş ağrıları görülebilir veya migren sıklığında artış da yaygındır.

3. YEME BOZUKLUKLARINA YOL AÇAR

Keder, iştahınızı büyük ölçüde değiştirebilir. Fiziksel ihtiyaçların yerini keder alır ve işleyişi ele geçirir. Gastrointestinal sistemde görülen değişiklikler iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal ve huzursuz bağırsak olabilir. Bazı insanlar stresli yemek yiyebilir veya aşırı yemek yiyebilir ve yemek yerken rahatlık bulabilir. Kilo kaybı veya kilo alımı, beslenme eksiklikleri sonraki etkilerdir.

4. BAĞIŞIKLIĞIN AZALMASINA NEDEN OLUR

Bugünlerde bağışıklığın nasıl moda bir kelime haline geldiğini hepimiz biliyoruz, ancak keder sizi bundan da ödün verebilir. Tetiklediği stres keder vücutta iltihaba neden olur ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Ayrıca kan endekslerinde doğrudan değişikliklere neden olur ve bu da bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bu, diğer enfeksiyözlere yatkınlık yaratır veya devam eden herhangi bir iltihabı kötüleştirir.

5. BEYİN İŞLEYİŞİNİ ETKİLER

Kaygı ve panik, yas tutarken yaşadığınız fiziksel belirtilerdir. Başlangıçta ölümün tamamen inkarı olabilir, ancak yas devam ettikçe kabul yavaş yavaş gelir. Üzgün ​​hissetmek dalgalar halinde gelir ve bu hamleler arasında teselli edilme fırsatları kabul edilir. Bazı insanlar rahatlamak için alkole, sigaraya ve hatta uyuşturucuya karşı güçlü bir dürtü hissederler. Ancak, bu yüksek riskli davranışların zararlı olduğunu anlamak gerekir. Kendine zarar verme düşüncesi de bir başa çıkma mekanizması haline gelebilir.

Sadece bu değil, kişinin konsantrasyon seviyelerinde ani bir düşüş yaşanması muhtemeledir. Ağlamak fiziksel bir tepkidir ve aslında vücudu aşırı baskıdan kurtarabilir. Normal yas tutma sırasında birkaç duygusal değişiklik olması zorunludur. Yas, depresyona veya çok fazla fiziksel soruna ya da baş edememeye yol açıyorsa yardım aranmalıdır.