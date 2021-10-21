Kendi kendine meme muayenesinde en etkili 3 adım

Giderek yaygınlaşan meme kanserine karşı erken teşhis büyük önem taşırken, kendi kendine meme muayenesi hakkında bilmeniz gereken her şeyi sizler için sıraladık…

Meme kanseri, meme hücrelerinde gelişen bir kanser türüdür. Farklı vücutlarda meme kanserinin farklı belirti ve semptomları vardır. Bazılarında ise hiç belirti veya semptom bile olmayabilir. Yine de, erken teşhis için en iyi yöntem bireyin ayda bir kez kendini muayene etmesidir. Peki, kendi kendine muayenenin nasıl yapılacağını biliyor musunuz?

Kendi kendine meme muayenesi göğüslerinizi kalınlaşma veya topaklar gibi değişiklikler için kontrol etmenin bir yöntemidir. Bu durumda her iki memeye de bakmanız ve hissetmeniz gerekir. Olağandışı bir şey hissederseniz, doktorunuzu ziyaret etmeniz için bir uyarıcı görevi görür.

MEMEDE EN YAYGIN GÖRÜNEN BELİRTİLER

Meme kanserinin uyarı işaretlerinden bazıları şunlardır:

- Memede veya koltuk altında yeni kitle,

- Meme cildinde tahriş veya çukurlaşma,

- Memenin bir bölümünün şişmesi veya kalınlaşması,

- Meme bölgesinde ağrı veya meme ucunun çekilmesi,

- Memenin herhangi bir bölgesinde ağrı,

- Meme başı bölgesinde veya memede kızarıklık veya pul pul deri,

- Kan dahil anne sütü dışındaki meme uçlarından akıntı,

- Memenin şeklinde veya büyüklüğünde herhangi bir değişiklik.

Bu semptomların kanser olmayabilecek başka herhangi bir durumla da ilişkili olabileceğini unutmayın. Yukarıda belirtilen belirti veya semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, hemen doktorunuza görünün.

KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ NASIL YAPILIR

1. AYNADA

İyi aydınlatılmış bir odada üstten soyunarak ayakta durun. Göğüslerinizi gözlemleyin. Şekil veya boyut olarak eşit değillerse sorun değil. Kollarınızı yanlarınızda rahat tutun, pozisyon, şekil, boyut veya cilt değişikliklerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakın. Herhangi bir çukurlaşma, yara, büzülme veya renk değişikliği olup olmadığına dikkat edin.

Meme uçlarınızın yönünde herhangi bir yara, soyulma veya değişiklik olup olmadığını kontrol edin ve arayın. Ellerinizi kalçalarınıza koyun, göğüslerinizin altındaki göğüs kaslarını sıkmak için aşağı doğru itin. Şimdi öne eğilin ve omuzlarınızı ve dirseklerinizi öne doğru yuvarlayın. Göğüslerinizin şeklinde veya konturunda herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakın.

Ellerinizi başınızın arkasına koyun ve bastırın. Göğüslerinizin dış kısımlarını inceleyin. Meme uçlarınıza bastırın ve sıvı boşalmasını kontrol edin. Diğer göğsünüzde tekrarlayın.

2. DUŞTA

Göğüs bölgesindeki değişiklikler için dokunun ve hissedin. Sabun ve su ile elleriniz kaygan hale geldiğinde kolaylaşır. Koltuk altı bölgenizde herhangi bir kalınlaşma veya topak olup olmadığını kontrol edin. Sağ elinizi kalçanızın üzerine koyun ve sol elinizle sağ koltuk altınıza uzanın. Aynısını sol elinizle tekrarlayın.

Köprücük kemiğinizin üstünde ve altında her iki tarafı topaklar veya kalınlaşmalar için kontrol edin.

3. UZANARAK

Yatağınıza uzanın ve sol omzunuzun altına katlanmış bir havlu veya küçük bir yastık koyun. Sol elinizi başınızın arkasına yerleştirin. Sağ elinizi sol göğsünüzün üst kısmına yerleştirin. Elinizi dairesel hareketlerle hareket ettirerek herhangi bir yumru veya kalınlaşma olup olmadığını kontrol edin. Bir turdan sonra elinizi meme ucuna bir santim yaklaştırın ve devam edin. Diğer elinizle tekrarlayın.

Avucunuzu meme ucunun üzerine yerleştirin. Herhangi bir değişiklik için alanın altında hissedin. Meme ucunu hafifçe içeri doğru bastırın. Kolay hareket etmelidir. Aynı işlemi diğer meme içinde tekrarlayın. Koltuk altına en yakın olan memenin dış ve üst bölgesini kontrol etmeyi unutmayın.