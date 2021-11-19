Kendinize doğru olumlamalar yapabilmenin 5 yolu

Kendinizi olumsuzluk ve kendinden şüphe etme hapishanesinde kapana kısılmış bulursanız, olumlamalarda bulunmak size gerçekten huzur vermeye yardımcı olabilir.

Düşüncelerimiz ve inançlarımız hem kendimiz hem de çevremizdeki dünya hakkındaki algımızı ve deneyimlerimizi şekillendirir. Akıl sağlığı dünyasında, olumlamalar kısadır, daha olumlu bir zihin çerçevesi oluşturmak için kullanabileceğiniz cesaret verici ifadelerdir.

Olumlama ifadeleri, zihnimizde devam eden olumsuz düşünce barajını kesintiye uğratır. Olumlu olumlamaların amacı, o zaman böyle hissetmesek bile, kendimize işlerin iyi olduğunu onaylamaktır. Olumlu olumlamalar, yaşamları dönüştürme gücüne sahiptir. Bilişsel davranışçı terapi de dahil olmak üzere birçok terapötik modelde önemli bir rol oynarlar. Süreçte yeniyseniz bu süreç aptalca görünse de, olumlamalar insanları kendi olumsuzluk ve kendinden şüphe döngülerinden kurtararak yaşamları büyük ölçüde iyileştirme gücüne sahiptir.

Birçoğumuz her gün yeni zorluklarla karşı karşıya kalırken, pozitifliği düzenli bir alışkanlığa dönüştürmek için mükemmel olabilir. İşte, olumlama yaparken bilmeniz gereken bazı ipuçları;

1. KİŞİSELLEŞTİRİN

Olumlamalar ne kadar kişisel olursa, sizin için çalışma olasılıkları o kadar yüksek olur. Onayınızı zaten doğruymuş gibi yapılandırın. Ben veya benim ile başlayın, bu, onu gerçeğe dönüştürecek şekilde davranma şansınızı artırır. Kendinizle ilgili neyin olmasını istiyorsanız, onu olmuş gibi kendinize tekrar tekrar söyleyin.

2. RUTİNİNİZE EKLEYİN

Dişlerinizi fırçalarken, sırada beklerken veya uykuya dalmadan önce, bir olumlamayı kendinize istediğiniz sıklıkta tekrarlayabilirsiniz. Bir onaylamayı ne kadar sık ​​kullanırsanız, değerinizi ve öz değerinizi o kadar çok güçlendirmeye yardımcı olabilir.

3. KENDİNİZE SÜREKLİ HATIRLATIN

Olumlamalar nezaket, dürüstlük veya özveri gibi temel değerlerle ilişkilendirmeye yardımcı olur. Bu, gerçekten önemli olanın daha geniş resmine odaklanmaya yardımcı olabilir. Ofisinizde, evinizde ve önemli miktarda zaman geçirdiğiniz her yerde küçük hatırlatıcılar gönderin.

4. İNANDIRICI CÜMLELER KURUN

Olumlamalar, duygusal ağırlık taşıdıklarında daha etkili olabilir. Bu değişikliğin olmasını istemeniz gerekir, bu nedenle tekrarlamayı seçtiğiniz her onaylama sizin için anlamlı bir ifade olmalıdır. Örneğin, korkusuz olmayı istiyorsanız ‘ben korkmuyorum’ demek yerine, korkularınız olduğunuz gerçeği ile yüzleşin ve ona meydan okuma gücünüz olduğunu kabullenin.

5. ŞİMDİKİ ZAMANA BAĞLAYIN

Zaman geçtikçe, kendinizi kontrol edin. Olumlamalar, endişeleriniz üzerinde kontrol sağlamanıza ve öz şefkat uygulamanıza yardımcı oluyor mu? Yoksa henüz onlara inanmadığınız için çok az etkileri mi var? Bir olumlamayı tekrarlamak motivasyonunuzu ve güveninizi artırmanıza yardımcı olabilir, ancak yine de kendiniz biraz harekete geçmelisiniz. Olumlamaları değişimin kendisi olarak değil, değişime doğru bir adım olarak düşünmeyi deneyin. Olumlamalar zamanla daha olumlu bir benlik imajına yol açabilir, ancak hepsi güçlü değildir.