Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmanız için 5 neden

Kişisel gelişiminizi olumlu yönde etkileyen bir yöntem olan kendinizi başkalarıyla kıyaslamanın etkilerinizi öğrenmeye ne dersiniz?

Pek çok insan kendinizi başkalarıyla karşılaştırmanın zararlı ve tamamen sağlıksız olduğunu söylüyor. Ancak, asla farklı bir perspektiften görmeye çalışmazlar. Şaşırtıcı bir şekilde, bireyselliğinizi bulmak ve hatta özgüveninizi artırmak mümkündür. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırma eylemi zaten midenizi bulandırıyorsa, bunun yerine bunu olumlu bir alışkanlığa dönüştürmeye çalışın. Bazılarının dediği gibi: onları yenemiyorsanız onlara katılın.

1. DAHA FAZLASINI ELDE EDERSİNİZ

Kendinizi başkalarıyla karşılaştırarak diğer insanlardan ilham alırsınız ve bu da büyümenize yardımcı olur. Başka birinin üretkenliği veya ısrarı sizi motive edebilir. Kendinizi bu insanlarla karşılaştırın ve onların en iyi alışkanlıklarını edinmeye çalışın. Ancak, beğeni sayısının karşılaştırmaya değmeyeceğini unutmayın.

Mali durumunuz da rekabetin dışında kalmalıdır, çünkü bu sizi yalnızca dünyanın adaletsiz olduğuna inanmanıza neden olur. Bunun yerine, örneğin, birinin neden bu kadar çok parası olduğunu anlamaya çalışın. Bu şekilde, iyi bir hayata sahip olmak için ne kadar çaba göstermeniz gerektiğine dair bir fikir edineceksiniz. Diğer başarılı insanların neler yaptığına bakmalı ve onlardan öğrenmelisiniz. Düşüncesiz taklitin işe yaramayacağını unutmayın. Bu edinilen bilgi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmalıdır. Bu durumda, farkındalığı dahil edersiniz, sorular sorarsınız ve sadece başkalarını kopyalamazsınız.

2. ŞÜKRETMEYİ ÖĞRENİRSİNİZ

Sürekli daha iyi olmak için çabaladığımızda, sıradan şeyleri hafife alma eğilimindeyiz. Neyse ki, hayatınızı başkalarınınkiyle karşılaştırmak etkili bir şükran uygulaması olabilir. Bir eviniz, yatağınız ve yemeğiniz olduğu gerçeğinin basit bir farkındalığı, yaşamınız için bir takdir geliştirebilir. Bazı insanlar sizin yaptığınız şeylerin yarısına sahip değildir, bu yüzden bir dahaki sefere yatağa yattığınızda, başınızı yastığa koymadan hemen önce, rahat bir yatağınız olduğu için ne kadar mutlu olduğunuzu kendinize hatırlatmak için bir dakika ayırın.

3. PİŞMANLIKLARLA BAŞA ÇIKMANIZA YARDIMCI OLUR

Concordia Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, pişmanlıklarımızı diğer insanlarınkiyle karşılaştırmanın olumlu duygular geliştirebileceğini buldu. Deneye farklı yaşlardan 104 kişi katıldı. En büyük pişmanlıklarını paylaşmaları istendi. Başkalarının pişmanlıklarının daha kötü olduğunu hissedenlerde, olumlu duygularda artış görüldü.

Bu sözde aşağı doğru sosyal karşılaştırmadır. Buradaki fikir, biri bizden daha kötü durumda olduğu için daha iyi hissetmektir. Benlik saygımızı artırır, olumlu duyguları teşvik eder ve kaygıyı giderir.

4. SORUNLARI ÇÖZMENİZE YARDIMCI OLUR

Sorunlarınızı, uğraştığınız şeyleri zaten yaşamış olanlarla karşılaştırmak rahatlatıcı ve motive edici olabilir. Hatta bize tavsiyelerde bulunmasını umduğumuz insanları hayali ebeveynlerimizmiş gibi hayal edebiliriz. Diğer insanların benzer sorunlarla nasıl başa çıktıklarını belirleyebilir ve çözümlerinden bazılarını kendi mücadelelerimize uygulayabiliriz. İlginçtir ki, başkalarının nasıl başarısız olduğuna bir göz atarak ilk etapta sorunları önleyebilirsiniz. Bazı kapsamlı analiz ve karşılaştırmalardan sonra, ortalığı karıştırmanız daha az olasıdır.

5. KİŞİLİK KUSURLARINIZI DÜZELTİRSİNİZ

Kendinizi başkalarıyla karşılaştırırken özgüveninizi artırmanız aslında mümkün. Örneğin, acı verici bir şekilde utangaçsanız, kendinizi karşılaştırarak ve başka birine bakarak daha sosyal olabilirsiniz. Diyelim ki, doğal olarak dışa dönük olmasanız bile, başkalarını taklit ederek bu şekilde olmayı öğrenebilirsiniz. Eh, insanlar bu şekilde evrimleşti; karşılaştırma ve taklit yoluyla.

Birinin aynı derecede kötü davrandığını gördüğünüzde, kötü davranışınızı ayarlamak da kolaydır. Böyle parlak bir örnek anında hafızanıza yerleşir ve muhtemelen bir daha asla böyle davranmayacaksınız.