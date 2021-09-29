Kendinizi şımartmanın en kolay 4 yolu

Sık sık başkaları için pozitif şeyler yaparken kaç kez kendinize ilgi gösteriyorsunuz? Arada kendinize gerekli olan ilgiyi göstermenizi sağlayacak ipuçları…

Hepimiz hayatın inişler ve çıkışlardan ibaret olduğunu biliyoruz ama bizim için de doğru olan birçok şey var. Çok ve daha fazlasını yapabilen insanlar olarak, zaman zaman tanınmayı ve takdir edilmeyi hak ediyoruz. Evet, hepimizin çılgın rutinleri var ve bu zor olabilir.

Neden kendini kutlamak için biraz zaman ayırmıyorsunuz? Çünkü bu dünyada en çok kendinize değer vermelisiniz, onu arada şımartmalı ve gururunu okşamanın yollarını keşfetmelisiniz. İşte, kendinizi şımartmaya yarayacak yöntemlerden bazıları;

1. MOLA VERİN

Kendimize zaman ayırabilmek oldukça lüks oldu, çünkü günümüzün çoğunu işte boğularak geçiriyoruz. Dahası, pandemi hayatınızı ele geçirirken, kişisel ve profesyonel yaşam arasında neredeyse hiçbir ayrım kalmadı. O halde biraz ara verin; başka bir yerde kalmaya gidebilir ya da evde en sevdiğiniz filmleri izleyerek ve kaçırdığınız kitapları okuyarak rahatlayabilirsiniz. Bu, içinizdeki sıkılan tarafı da yatıştırmanıza yardımcı olacaktır.

2. KENDİNİZE MEKTUP YAZIN

Başkalarını takdir ettiğimiz ve kabul ettiğimiz zamanlar oldu, ancak birçok durumda kendimizle gurur duymayı ve içten övgüler sunmayı unutuyoruz. İşte tam da bu yüzden kendinize, olumlu niteliklerinizden bahsettiğiniz bir mektup yazmalısınız. İstediğiniz herhangi bir şey olabilir, ama yazın. Yazarken bile kalbinizin sıcacık yapacak yazılarınızı bir defterde toplayın ve kendinizi ne zaman kötü hissedecek olsanız, o yazılara koşun. Kendi dilinizle kendinizi teselli edebilirsiniz.

3. NEŞELİ BİR RİTÜEL OLUŞTURUN

Haftada bir kahve içmeye çıkmak veya evde sıcak köpük banyosunun keyfini çıkarmak gibi herhangi bir şey olabilir. Ayrıca hafta sonunu en sevdiğiniz dondurma lezzetini keşfederken sevdiğiniz şeyleri izleyerek geçirebilirsiniz. Bir plan gibi geliyor, değil mi? Evet, sadece sizin olduğunuz bir buluşma gibi düşünün bunu; siz ve en sevdiğiniz etkinlik.

4. KENDİNİZE KARŞI NAZİK OLUN

Başkalarına karşı nazik olmanız gerektiği söylenir ama kendinize karşı nazik olmaya ne dersiniz? En yakın arkadaşlarınıza, ailenize ve sevdiklerinize dikkat ettiğiniz gibi kendinize iyi bakın. İsteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı her zaman bir öncelik haline getirin. Ve iç sesinizin motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin.