Kilo almanıza sebep olan 11 alışkanlık

Düzenli uyguladığınız bir diyet programına rağmen kilo vermekte güçlük çekiyorsanız, günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirmeye ne dersiniz?

Besleyici öğünler, düzenli egzersiz ve iyi düşünülmüş bir kilo verme planının kombinasyonu, fazla kilo vermenize yardımcı olmak için yeterli olmayabilir. Bu durumda, fark edilmeden bırakılan ve kontrol edilmesi gereken küçük günlük rutinler olabilir. Bitki bazlı alternatifleri tercih etme, spor tutkusu ve hatta günlük kıyafet seçiminiz gibi şeyler bu yolculuğu önemli ölçüde yavaşlatabilir. İşte, kilo almanızı sağlayan günlük alışkanlıklar…

1. AVOKADO TÜKETİMİN FAZLA OLMASI

Sağlıklı doymamış yağ, vitamin ve mineraller bakımından zengin olmasıyla diyetlerde sıkça tercih edilen besinlerden biri avokadodur. Güçlü bir antioksidan olan avokado diyet tostlarda, dip soslarında ve smoothie tariflerinde bolca kullanılan bir besin haline geldi. Son derece masum gibi görünen avokado kalorisi yüksek olduğu için fazla tüketildiğinde kilo almanıza sebep olabilir. Günde yarım avokado ideal tüketim miktarıdır.

2. ÖĞLE YEMEĞİNİ ATLAMAK

Bazı insanlar öğle yemeğini atlar çünkü hafif yemenin kendileri için iyi olduğuna inanırlar, diğerleri ise gün boyunca yemek yemeyi unutacak kadar meşguldürler. Gün içerisinde vücudun ihtiyacı olan besinin karşılanamadığı durumlarda stres hormonu faaliyete geçer ve yağ yakmanıza engel olur. Bunlara ek olarak da uzun süren açlık durumu sağlıksız gıdaya olan isteğinizi artırır.

3. DAR KESİM KOTLARI TERCİH ETMEK

Dar kesim korlar, bir yanılsama yaratmanıza ve daha zayıf görünmenize yardımcı olabilir, ancak bunları sık sık giyinmek bazı sorunlara yol açabilir. Skinny kot pantolon, kalçalarınızı, kalçalarınızı ve göbeğinizi sıkarak kasların destek işlevini yerine getirmesini engeller. Uzun süre baskı altında kaldıktan sonra gevşer ve gevşek görünmeye başlarlar. Bunu önlemek için, daha rahat stillere geçebilir veya bu tür kotları giydikten sonra ayak bileklerinize ve merkezinize düzenli olarak masaj yapabilirsiniz.

4. BADEM SÜTÜ TÜKETMEK

Laktoz intoleransınız yoksa veya vegan değilseniz, bitki bazlı süt alternatiflerine geçmek, kilo vermeye çalışırken iyi bir fikir olmayabilir. Badem sütünün yüksek kaloriye sahip olması ve kalsiyum içermemesi sağlıklı bir diyet için yeterli değildir. Aşırıya kaçılan badem sütü tüketimleri kilo alımınızı kolaylaştıracaktır.

5. KARBONHİDRAT VE YAĞDAN KAÇINMAK

Kilo vermek için protein ağırlıklı bir diyet uygulamak, kalp sorunlarını, vitamin eksikliklerini ve bağışıklığın zayıflamasına sebep oluyor. Bunun yanı sıra öğünlerinizde yeterince karbonhidrat ve sağlıklı yağ bulunmaması diyetinizi dengesizleştirir ve kilo alımına neden olur. Sağlıklı yarar sağlayabilmek açısından, çoğunlukla karmaşık karbonhidratlar ve doymamış yağlar tükettiğinizden emin olun.

6. AŞIRI EGZERSİZ PROGRAMI UYGULAMAK

Düzenli egzersiz sadece zayıf bir vücuda sahip olmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda stres seviyelerini azaltmanın harika bir yoludur. Bununla birlikte, çok fazlası ters yönde çalışabilir ve kortizol seviyenizi yükseltebilir. Bu, vücudunuzun daha fazla yağ depolamasına ve yiyecekleri daha fazla istemesine neden olur. Haftalık orta seviyede aerobik aktivitesi yaklaşık 150 dakika olarak tavsiye edilir. Ana kas gruplarınızın haftada 2 kez çalıştırılması gerekir.

7. HİÇ ŞEKER YEMEMEK

Kısa vadede, yapay tatlandırıcılar bazı kalorileri azaltmaya yardımcı olabilir, ancak uzun vadede bazı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Sadece kilo vermenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda alternatif şekerler diyabet ve obezite ile bağlantılıdır. Dahası, sağlığınızı etkileyebilir ve daha tatlı yiyecekler yemek istemeni sağlayabilir.

8. EVDE FAZLA VAKİT GEÇİRMEK

Vücudunuzu günlük olarak doğal ışığa maruz bırakmazsanız, daha fazla yağ depolayabilirsiniz. Bir araştırmaya göre gün ışığı cildimize nüfuz ettiğinde yağ hücrelerine de ulaşır. Bu olduktan sonra, daha az yağ depolamaya başlarlar çünkü lipit damlacıklarının boyutu küçülür ve hücreden dışarı salınır. Bu nedenle, dışarı çıkmaya ve günde en az yarım saat sağlıklı doğal gün ışığı dozunu almaya çalışın.

9. SÜTLÜ KAHVE İÇMEK

Sade kahve tüketimi kilo vermenizi engellemez, ancak ona eklemeye karar verdiğiniz şey için aynı şeyi söyleyemeyiz. Sabahları sade bir fincan sade kahve yerine, çoğumuz süt veya krema ile tatlandırılmış bir içeceği tercih ediyor. Bu içeceğin içindeki şeker ve yağ, kalori alımını artırır ve düzenli olarak içmek hızlı bir şekilde fazla kilo almanıza neden olur. Karşılaştırma için, koyu kavrulmuş bir fincan kahve içeren sütlü cappuccino 110 kalori iken, sade bir fincan kahve sadece 4 kaloridir.

10. MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ

Bu mineral sinir uyarılarımız, kaslarımız ve kalp sağlığımız için hayati önem taşımakla kalmaz, aynı zamanda eksikliği kilo vermenizi sabote edebilir. Magnezyum, insülin duyarlılığını ve glikoz kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olur. Tüketimi arttırmak, sağlıklı bir kilonun iyileştirilmesi ve sürdürülmesi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Bitter çikolata, fındık, baklagiller ve yağlı balık, seviyesini yükseltmenize yardımcı olabilir.

11. DOĞAL TATLANDIRICILARDA AŞIRIYA KAÇMAK

Akçaağaç şurubu veya bal gibi doğal şekerler diyetteyken harika alternatiflerdir, ancak şeker içerdiklerini de unutmayın. Örneğin, bir yemek kaşığı akçaağaç şurubunda 12 gram şeker, bir yemek kaşığı balda ise 17 gram şeker vardır. Bu ürünleri diyetinizden tamamen çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez, ancak öğünlerinize eklediğiniz miktara dikkat etmeniz gerekir.