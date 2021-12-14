Kilo verirken göğüs deformasyonlarını önlemenin 4 yolu

Kilo verme sürecinin göğüsleriniz için de işlememesini ve olası sarkmaların önüne geçmeyi istiyorsanız, sizin için hazırladığımız listeye göz atmaya ne dersiniz?

Her kadın vücudunun formda olmasını ister. Bunu başarmak için birçok kadın sıkı egzersiz rutinlerine ve diyet planlarına başvurur. Ancak, kadınların kilo vermekten hoşlanmayabilecekleri deformasyonlar yaşanabilir. Kilo verme rejiminizin göğüslerinizin boyutu üzerinde bir etkisi olmamasını istiyorsanız, uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır.

Göğüs büyüklüğünü etkileyebilecek başka birçok faktör olsa da kilo vermek için bir egzersiz rutini izliyorsanız, göğüs ölçünüz de küçülebilir. Gelin öncelikle, kilo vermenin meme büyüklüğünü neden etkileyebileceğini açıklayalım.

KİLO VERİRKEN GÖĞÜS SARKMALARININ NEDENLERİ

Göğüslerimiz esas olarak yağ dokusundan oluşur. Ayrıca süt kanalları ve lenfatik dokular içerirler. Göğsün arkasında göğüs kası bulunur ve egzersiz göğüs boyutunu birkaç şekilde değiştirebilir. Daha fazla egzersiz yaptıkça kilo verebilir ve yağ hücrelerinin küçülmesine neden olabilirsiniz. Göğüsler öncelikle yağlı dokular olduğundan, bu meme boyutunun küçülmesine neden olabilir.

Bunun nedeni, göğüslerin çoğunlukla yağdan oluşması ve vücudun geri kalanından yağ kaybettiğinizde memeden de kaybetmenizdir. Kilo vermek için bir diyet ve egzersiz rutini uyguladığınızda, vücudunuzun sadece belirli bir bölgesiyle sınırlı olmak yerine, göğüs yağı da dahil olmak üzere tüm vücut yağınızı etkiler. Göğüs esas olarak yağ hücrelerinden oluştuğu için, ilk başta memenizden yağ kaybetmeniz çok olasıdır.

Ancak bu, mükemmel bir egzersiz vücuduna sahip olmaktan uzak durmak için bir neden değildir. Göğüs ölçüsünü kaybetmeden kilo vermenin yolları vardır. İşte, kilo verirken göğüsleri formda tutmanın yolları;

1. DİYETİNİZİN DENGELİ OLMASINA ÖZEN GÖSTERİN

Yeterli protein ve karbonhidratlar gibi tüm besinlerin sağlıklı bir yüzdesine sahip dengeli bir diyet uygulayın. Östrojen ve fitoöstrojen seviyelerini artırmaya yardımcı olan bir diyet yapın. Bunlara keten tohumu, soya, yoğurt, soya fasulyesi, soya sütü, susam tohumu, kabak çekirdeği, nohut ve kırmızı fasulye dahildir. Ayrıca, östrojen takviyesi almaktan kaçının.

2. EGZERSİZ YAPMAYI İHMAL ETMEYİN

Göğüs kaslarını güçlendirmek için belirli egzersizler yapmalısınız. Bu kaslar göğsü omuz ve üst kollara bağlar. Göğüsler göğüs kaslarının üzerinde yer aldığından, bu kasları güçlendirmek göğüslerin daha sıkı olmasına yardımcı olur.

Göğüs egzersizleri yapmak göğüs kaslarını güçlendirir. Ağırlık kaldırma ve kuvvet antrenmanı egzersizleri de bu kasların güçlenmesine yardımcı olur. Bu yüzden bu göğüs egzersizlerini haftada en az üç kez uygulayın.

3. İÇ ÇAMAŞIRI SEÇERKEN DİKKAT EDİN

Doğru türde spor sütyeni seçmek, egzersiz rejiminiz için çok önemlidir. Yanlış boyutta bir sütyen seçerseniz, göğüs ağrısına, sarkmaya ve hatta göğüs boyutunuza zarar verebilir. Özellikle spor yaparken tercih edilen sütyen çeşidi oldukça önemlidir.

4. HERGÜN GÖĞSÜNÜZE MASAJ YAPIN

Egzersiz hasarı en aza indirebilir, ancak göğüslerinizin sarkmasını engellemenin tek yolu bu değildir. Düzenli göğüs masajı bir dünya fark yaratabilir. Göğüslerinize günde iki kez masaj yapmak çatlakların görünümünü azaltabilir ve göğüslerinin görünümünü iyileştirebilir. Acı badem yağı, diğer yağlar bunun için mükemmeldir.