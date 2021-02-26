Kırışıksız bir cilt için kaçınmanız gereken 10 yiyecek

Cildinizi olabildiğince genç ve zinde tutmak istiyorsanız, kaçınmanız gereken tüm yiyeceklerin listesini yaptık.

Smoothie ve kuru meyve gibi en sevdiğimiz sağlıklı ve hızlı atıştırmalıklardan bazıları aslında cilt sağlığımıza zarar verebilir ve bizi daha hızlı yaşlandırabilir. Bunun nedeni, vücudumuzu kurutarak veya cildin kolajenini zayıflatarak vücudumuzu olumsuz yönde etkileyebilecek büyük miktarlarda şeker, sodyum ve sülfatlar gibi pek hoş olmayan bazı bileşenlerden kaynaklanmaktadır. İşte, uzak durmanın gereken bazı yiyecekler;

1. HAZIR ÇORBA

Bunun nedeni hazır çorbaların sodyum yüklü olmasıdır. Sodyum aslında vücudumuzdaki suyu emer ve bizi öncekinden daha fazla susuz bırakır. Aslında, ortalama bir hazır çorba, önerilen günlük sodyum porsiyonumuzdan daha fazlasını içerebilir. Yüksek sodyum seviyeleri nedeniyle, çok fazla yemek daha fazla susuz kalmanıza neden olabilir. Bu, kurudukça ve kırışıklıklara daha yatkın hale geldikçe cildi etkileyebilir.

2. MEYVELİ SMOOTHİE

Sağlıklı bir atıştırmalık gibi görünmelerine rağmen aslında şekerle doludurlar. Çok fazla şeker tüketmek, kollajen ve cilt yapınızı etkilediği için cilt sağlığıyla bağlantılıdır. Kolajen cildimizi korumak, elastik ve genç tutmak için önemlidir. Çok fazla smoothie içmek, zamanla cildinizin meyve şekerleri nedeniyle daha sert ve daha az yumuşak ve genç görünmesine neden olabilir.

3. AROMALI YOĞURTLAR

Bu lezzetli küçük atıştırmalıklar, düşünüldüğü kadar da faydalı değil. Bunun nedeni, bu minik kapların içinde çok büyük miktarda şekerin saklı olmasıdır. Onları yediğimizde, bu şekerler kollajen ve elastindeki aminoasitleri yakalar ve kırar. Bu hasar cildimizin erken yaşlandıkça kırışık ve sarkık görünmesine neden olabilir.

4. KIZARMIŞ YİYECEKLER

Sadece sağlığımız için kötü değil, aynı zamanda bizi daha yaşlı gösteriyorlar. Bunun nedeni, derin yağda kızartılmış yiyeceklerin vücudumuzdaki iltihaplı bileşikleri artırmasıdır. Bu, vücudumuzu tahriş ettikleri ve cildimizi alevlendirerek güneşten gelen dış hasara karşı daha savunmasız bırakarak kırışmalarına neden olabilecekleri anlamına gelir.

5. BİTKİSEL YAĞLAR

Kullandığımız bitkisel yağ miktarını azaltmak cildimize yardımcı olabilir. Yağ trans yağlarla dolu olduğu için, aslında iltihaplanmaya neden olur, yani cildimiz zararlı UV ışınlarına karşı daha zayıf hale gelir. Cildimiz kendini düzgün bir şekilde koruyamadığı için bu bize kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri bırakabilir.

6. KURUTULMUŞ MEYVELER

Bu lezzetli atıştırmalıklar aslında daha yaşlı görünen bir cilde yol açabilir çünkü bunlar sülfatlarla doludur. Sülfatlar meyvelerin korunması için önemlidir, ancak vücudumuzdaki serbest radikallerin seviyesini de arttırırlar. Bu serbest radikaller hücrelerimize, DNA'mıza ve proteinlerimize zarar vererek, kolajene saldırırken kırışıklıklar şeklinde erken yaşlanmaya yol açar.

7. PİRİNÇ PATLAKLARI

Daha sağlıklı bir seçenek gibi hissettiren bir atıştırmalık olarak bilinen pirinç patlakları aslında yüksek glisemik indeksine sahiptir. Temel olarak bu, şekerler gibi vücudumuz tarafından parçalandıkları anlamına gelir. Vücudumuzda çok fazla şeker olması kolajenimizi azaltır ve yaşlanma belirtilerini artırabilir.

8. MARGARİN

İlk çıktığında tereyağından daha sağlıklı olduğu düşünülen margarin, içinde zararlı çoklu doymamış yağlar sebebiyle zamanla etkisini yok etti. Çok fazla margarin yemek, doymamış yağlar nedeniyle cildinize zarar verebilir, kuru hissetmesine ve daha kırışık görünmesine neden olabilir. Bununla birlikte, doymuş yağ oranı düşük olan ve trans yağ içermeyen margarini, çok az miktarda olduğu sürece yemekte sorun yoktur.

9. MAKARNA

Makarna, beyaz pirinç ve ekmek gibi işlenmiş karbonhidratlar cildinize zarar verebilir çünkü cildinizdeki kolajen üzerinde etkileri büyüktür. Hepsinin vücudun şeker seviyeleri üzerinde büyük etkisi vardır. Bu, cildinizin daha az esnek ve daha mat ve buruşuk hissedilebileceği anlamına gelir.

10. AKÇAAĞAÇ ŞURUBU

Balın bir alternatifi olan bu şurup, aslında fruktoz açısından çok yüksektir ve bu da cildin elastikiyetini kaybetmesine neden olur. Kırışıklıklar hücresel hasar ve iltihaplanma ile bağlantılıdır ve bunların tümü cildinizde daha fazla kırışıklık ve yaşlılık lekeleri gibi diğer yaşlanma belirtilerine neden olabilir.