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    Kış aylarında cilt sağlığını korumanın yolları

    Dermotoloji Uzmanı Ümit Bostancı, soğuk havalarda el, yüz, boyun, kulak gibi bölgeler iyi korunmalı ve özellikle sık sık nemlendirilmesi gerektiğini söyledi.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 11:04
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    Kış aylarında cilt sağlığını korumanın yolları

    Her mevsimde cilt bakım uygulamalarımız farklılık gösterebilir. Yazın güneş ışınlarının kuvvetli olmasından, kış aylarında sertleşen hava sebebiyle cilt problemleri daha fazla gözlemlenmektedir. Tabi ki, doğru bakımla bu sorunları önlemek ya da iyileştirmek her zaman mümkündür.

    Soğuk havalarda hassaslaşan cilt bariyerini korumanın en önemli kuralı ise, cilt tipine uygun nemlendirici uygulamaktır. Kış aylarında havaların soğuması ile ciltte bazı sorunlar oluşmaya başlayabileceğini belirten Dermotoloji Uzmanı Ümit Bostancı, konu hakkında bilgiler paylaştı.

    Kış aylarında cilt sağlığını korumanın yolları #1

    KIŞIN CİLT BARİYERİ GÜÇLENDİRİLMELİ

    Soğuk hava deride kuruluğu artırarak farklı rahatsızlıklara sebep olabilir. Onun için kış aylarında cilt fazladan bir özen ister. Cildi yüzeyde saran yağ tabakası çevre ile insan derisi arasında koruyucu bir bariyer oluşturduğunu ifade eden Dermatoloji Uzmanı Ümit Bostancı, “Bu koruyucu bariyerin çeşitli sebeplerle bozulması deriden su kaybını artırarak kuruluğa ve dolayısıyla kaşıntıya sebep olur. Soğuğa bağlı bazı deri hastalıkları da kış aylarında ortaya çıkar. Özellikle kuru cilde sahip kişiler sonbahar ve kış aylarında vücuda nemlendirici kremler uygulamalı ve deri yağ bariyerini güçlendirmelidir.” diye konuştu.

    Kış aylarında cilt sağlığını korumanın yolları #2

    KESE KULLANMAK CİLDİ TAHRİŞ EDEBİLİR

    Bol sıvı tüketilmeli ve soğuk hava sebebiyle deriden artan su kaybı dengelenmesinin önemli olduğunu belirten Bostancı, “Soğuk havalarda el, yüz, boyun, kulak gibi bölgeler iyi korunmalı ve özellikle sık sık nemlendirilmelidir. Çok sıcak ve soğuk suyla el ve yüz yıkamamalıdır. İdeal su sıcaklığı 35 derecedir. Çok sıcak suyla duş alınmamalı, banyoda çok yoğun lif ve kese uygulaması yapılmamalı ve banyo sonrası vücut nemlendirilmelidir. Özellikle karlı havalarda yansıyan güneş ultraviyole ışınları sebebiyle güneş yanığı riski arttığından mutlaka yüksek faktörlü güneş koruyucu kremler uygulanmalıdır. Deri yaşlanmasının önemli sebeplerinden olan sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Peeling, dermapen veya çeşitli lazer uygulamaları için güneşin az olduğu kış ayları tercih edilmelidir. Özellikle dudaklar soğuktan çok etkilenir ve aşırı kurumaya eğilimlidir. Dudaklar özellikle iyi nemlendirilmelidir. Banyoda klasik sabun veya duş jelleri yerine sabun içermeyen yıkama barları tercih edilebilir.” dedi.

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