Kış aylarında enerjinizi yükseltecek 5 etkili yöntem

Soğuk havalarda kendinizi halsiz ve yorgun hissediyorsanız, enerjinizi anında tavan yapmaya yardımcı olacak en etkili yöntemleri sizler için sıraladık…

Enerjiniz mi düşük? Yataktan kalkmak istemiyor musunuz? Bu durum özellikle kış aylarında çok yaygınken, bununla başa çıkmak önemlidir. Gün içinde kendinizi ne zaman halsiz hissetseniz, enerji düşüklüğü veya yorgunluk hissinden kurtulmak için bir fincan kahveye yöneliyorsunuz değil mi? Ama bu nihai çözüm değildir. Aslında, aşırı dozda kahve çeşitli yan etkilere neden olabilir.

Enerjinizin düşük olması, işteki üretkenlik seviyenizi de etkileyebilir. Bu yüzden enerjinizi ve ruh halinizi artırmanın yollarını aramak gerçekten önemli hale geldi. Kendinizi kontrol etmek için hızlı bir mola vermek ve enerjinizi yenilemek, vücudumuz için yapabileceğimiz en iyi iyiliktir. İşte, enerjinizi anında artırmanın en etkili yolları;

1. HURMA TÜKETİN

Özellikle kış mevsiminde hurma gibi sağlıklı gıdaları stoklamak pek çok fayda sağlayabilir. Hurma sadece sizi sağlıklı tutmakla kalmayacak, tükettiğinizde enerji seviyenizde gözle görülür bir değişiklik olacaktır. Çünkü hurma glikoz, sakaroz ve fruktoz gibi doğal şeker içerir. Ayrıca demir, protein, kalsiyum, potasyum, karbonhidrat, lif, fosfor, potasyum, magnezyum, bakır, çinko, B6 vitamini bakımından zengindirler.

2. KOŞUN YA DA ZIPLAYIN

Yorgun veya bitkin hissediyorsanız, vücudunuza enerji verebilecek bir şey yapmanız gerekir. En iyi yollar, ayağa kalkmak, koşmak ya da yerinde zıplamaktır. Egzersiz size vücudunuzda daha fazla enerjiye ihtiyacınız olduğunu söyler ve size daha fazlasını sağlayacaktır. Noktasal koşu, kalp atışını, kan basıncını, kan şekerini iyileştirir, kalori ve yağ yakmanızı sağlar. Bu da, yorgunluğu azaltarak enerjinizi artıracağı anlamına gelir.

3. NEFES EGZERSİZİ YAPIN

İşteki ve kişisel yaşamdaki stres, düşük kortizol durumu sayesinde vücudunuzun adrenalin yorgunluğuna maruz kalmasına neden olabilir. Uzun süreli stresin önemli bir belirtisi, enerji seviyelerinde bir düşüştür. Bu yüzden stresi hayatınızdan çıkarmak için stres kaynaklarından kurtulmanız gerekir ama bununla birlikte nefes egzersizleri işe yarayabilir. Nefes alma pratikleri, beyninize daha fazla oksijen sağlayarak diyaframı uyarır ve uyanıklığı artırır. Böylece mutlu hormonlar olarak da bilinen endorfin üretimini artırarak ruh halinizi yükseltmeye yardımcı olur.

4. LİMON KOKLAYIN

Limon koklamayı garip bulabilirsiniz, ama harikalar yaratabilir. Limon kokusu sizi daha hafif ve daha rahat hissettirme yeteneğine sahiptir. Bir limonun kokusunu içinize çekin çünkü içinde bulunan C vitamini bir mucize gibi çalışır. Limonlu su içmek sadece yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kokusunu almak bile duyularınızı canlandırabilir ve kronik yorgunluğu tedavi edebilir. Öğle yemeğinden sonra özellikle uykulu veya yorgun hissediyorsanız ve sabah bulantılarıyla uğraşıyorsanız, limon koklamayı deneyin.

5. SU İÇİN

Su içmenin vücudunuzun düzgün çalışması için çok önemli olduğunu muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Kronik yorgunluk veya enerjik hissetmeme ile mücadele ediyorsanız, su yardımcı olabilir. Enerji seviyenizi artırmak için yapabileceğiniz en basit şey biraz su içmek çünkü hafif dehidrasyon bile yorgunluğa neden olabilir. Bu yüzden yorgunluk baş gösterdiğinde bir bardak su içmeyi deneyin.