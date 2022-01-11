Kış aylarında kaçınmanız gereken 6 cilt bakımı hatası

Soğuk havalarda hassaslaşan cildinize bakım yaparken en sık yapılan hataları öğrenmeye ve daha sağlıklı bir görüntüye sahip olmaya ne dersiniz?

İklim değişikliği, kirlilik ve incelen ozon tabakası ile cildiniz sağlıklı ve parlak kalmak için çok mücadele ediyor olabilir. Bu nedenle, savunmanın ilk adımı olarak bir cilt bakımı rutini izlemeye başlarsınız. Bununla birlikte, cilt bakımı konusunda bilgi eksikliğiniz nedeniyle cildinize yarardan çok zarar verirsiniz.

Cilt bakım rutininizi güçlendirmek için, ışıltınızı aşağı çeken bazı alışkanlıklardan vazgeçmeniz gerekiyor. Kışın uzun, sıcak duşlar almak gibi basit bir alışkanlık rahatlatıcı olsa da cildinizin sağlığını bir kenara bırakıyor olabilir. Şeker yemek gibi bir beslenme alışkanlığı bile cildinizin eskisinden daha fazla sivilce çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, size yardımcı olmak için, cilt hedeflerinizi sabote edebilecek yaygın cilt bakımı hatalarının bir listesini yaptık. İşte, kışın kaçınmanız gereken en önemli cilt bakımı hataları;

1. AŞIRI PEELİNG UYGULAMAK

Kış mevsiminde peeling yapmak, cildinizin yüzeyindeki tüm ölü deriyi ve sebumu temizlemek için iyi olabilir. Ancak kış, cildiniz için sert bir mevsimdir ve yüz peelingi ile aşırıya kaçmamalısınız. Düzenli olarak peeling yapmak, diğer cilt sorunlarına ilerleyebilecek kuru ve hassas cilde neden olabilir. Eğer pul pul dökmek istiyorsanız, bunu iki veya üç haftada bir yapmalısınız.

2. GÜNEŞ KREMİ SÜRMEMEK

Bu hata muhtemelen güneşin olmamasının güneş kremi olmadığı anlamına geldiği yanılgısından kaynaklanmaktadır. İnsanlar, kışın bulutlu günlerinde bunun önemli olmadığını, ancak UV ışınları yılın en bulutlu günlerinde bile orada olduğu için güneş kremi sürmenin son derece önemli olduğunu düşünüyor. Bu nedenle, kış mevsiminde de geniş spektrumlu bir güneş kremi kullandığınızdan emin olun.

3. YETERİNCE NEMLENDİRMEMEK

Kuru cilt, soğuk mevsimde karşılaşabileceğiniz en yaygın sorundur. Ancak kış aylarında yeterince nemlendirici uygulamamak durumu daha da kötüleştirecektir. Nem, sıcaklıktaki düşüşle alınır, bu nedenle cildinizi sık sık nemlendirmek önemlidir. Hyaluronik asit, karite yağı bazlı veya gliserin bazlı bir nemlendirici seçtiğinizden emin olun çünkü kış aylarında vücut nemi soğuk rüzgardan ve çevreden etkilenir.

4. CİLDİNİZİ DİNLENDİRMEMEK

Sosyal medyada ya da internette karşılaştığınız çok işlemli cilt bakım adımlarına rastlamış olabilirsiniz, ancak bu size göre olmayabilir. Aşırı karmaşık bir cilt rutinine kendinizi kaptırmak cildinizi daha da bozabilir. Uzun bir cilt bakımı rutini gözeneklerinizi tıkayabilir ve daha fazla sivilce oluşumuna neden olabilir.

5. KİRLİ MAKYAJ FIRÇASI KULLANMAK

Cildiniz hijyeni sever. Bununla birlikte, makyaj fırçalarınızı en son ne zaman yıkadınız? Her kullanımdan sonra makyaj fırçalarınızı ve makyaj süngerlerinizi yıkamanız zorunludur. Makyaj fırçalarınız makyaj masasında sergilenirken çok fazla toz ve bakteri çekebilir. Kirli aletlerin kullanılması akne ve sivilceleri ve cilt enfeksiyonlarını daha da kötüleştirebilir.

6. CİLDİNİZE KARŞI NAZİK OLMAMAK

Duştan sonra cildinizi havluyla kurulamak veya cildinize boncuk peelingi uygulamak onu sinirlendirebilir. Tüm cilt bakımınızı yaparken cildinize nazik dokunuşlar uygulayın. Yıkadıktan sonra cildinizi ovmayın, mikrofiber bir havlu kullanarak hafifçe kurulayın.