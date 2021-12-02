Kış aylarında sıcak duş cilt sağlığını olumsuz etkiliyor

Soğuk havalarda alınan sık ve sıcak duşların cilt bariyerine verdiği zararları öğrenerek rutininize yenilikler getirmeye ne dersiniz?

Havalar soğuyunca sıcacık duşlar almaya başlıyoruz değil mi? Sıcak bir duş, herkesin soğuk günlerde can attığı şeydir ve çok rahatlatıcıdır. Ancak sıcak su saçlarınız için ne kadar korkunçsa, aynı şekilde uzun sıcak duşlar da cildinizi riske atabilir.

Cildimiz kendi nemini koruyabilmek için sebum üretir ve siz ne kadar fazla sıcak suyla temas ederseniz cildiniz bir o kadar fazla sebum üretecektir. Bu doğal yağın yeterli olmadığı durumlarda cilt kuruluğu, fazla geldiği zamanlar da ise sivilce problemleri kendini göstermeye başlayabilir.

SICAK SUYUN CİLT İÇİN ZARARLARI

Sıcak su özellikle kış mevsiminde cilt için çok zararlı olabilir. Ekstra sıcak su cildin doğal yağlarını yok eder ve cildi susuz bırakır. Bu da cildin hızla kurumasına neden olabilir. Aşırı sıcak suyla duş almak, cilt bariyerimizi sağlıklı tutan tüm koruyucu sebumu yok eder. Bu nedenle birçok insan kış aylarında pullanma, kaşıntı ve kuruluk gibi cilt sorunları yaşar. Bu aşırı kuruluk, yağlı cilde sahip kişilerde aşırı yağ üretimine neden olarak sivilce ya da yüzde sivilce gibi sivilcelere neden olabilir.

Sıcak duşları günlük rutininizin bir parçası haline getirmek, yalnızca uzun süre buharlı suya maruz kalmanın etkisiyle cildinizi kurutmakla kalmaz, aynı zamanda:

- Cildinizi enfeksiyonlara ve alerjilere yatkın hale getirir,

- Sıcak suyla duş, doğal proteini ve sıvıyı ciltten uzaklaştırarak cildin kurumasına, kaşınmasına ve sonunda cildinizin yanmasına neden olabilir,

- Halihazırda sedef hastalığı, egzama veya gül hastasıysanız, semptomlarınızı artırabilir.

- Kaşıntılı cilt hızla kızarıp hassaslaşabilir ve sıcak bir duş cildinizin kızarıklığını daha da kötüleştirebilir.

KIŞIN DUŞ ALIŞKANLIKLARINIZ NASIL OLMALI?

Kış aylarında 10 dakikadan uzun sürmeyen kısa duşlar almaya özen göstermek cilt nemini korumanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, her gün gerekli olmadığı sürece duş almazsanız cildinizin doğal sebumunu kaybetmesini önlemiş olursunuz.

Her gün düzenli olarak duş alacaksanız, suyun sıcaklığına mutlaka dikkat edin ve ılık olmasını sağlayın. Duştan sonra cilt yapınıza uygun bir nemlendirici krem ile cildinize nemi hapsedin. Böylelikle, kış aylarında artan kaşıntı problemlerinin de önüne geçmiş olursunuz.