Kış depresyonuna iyi gelecek 6 öneri

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte ruh halinizde kasvetli ve hüzünlü değişimler meydana geliyorsa, sizi bu psikolojiden çıkarmaya yardımcı bazı öneriler…

Sıcaklıklar sürekli düşüyor ve koronavirüs salgınından dolayı kapalı toplu alanlardan uzak durmaya özen gösteriyor olabilirsiniz. Bu yüzden evlerinizde daha fazla vakit geçireceğiniz kış günleri ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir; hele bir de hava kapalıysa…

Fiziksel sağlığınıza dikkat ettiğiniz kadar zihinsel sağlığınıza da gerekli özeni göstermeyi ihmal etmeyin. Kış ayları da bu süreçte daha fazla hüzün getiriyorsa, kesinlikle yalnız değilsiniz. Bununla birlikte, zihinsel durumunuzu iyileştirmek için yapabileceğiniz bazı şeyler var. İşte, kış hüzünlerinden kurtulmak için yapabilecekleriniz;

1. İYİ BİR KİTAP OKUYUN

Okuma alışkanlığınız olmasa bile okumalısınız. Kitapların sizi bir yerlere götürme, kelimeler ve karakterler aracılığıyla sizi yeni insanlarla tanıştırabilme özelliği vardır. Bizi sevdiklerinizden uzak kalmaya zorlayan sosyal mesafenin ortasında kendinizle bağlantı kurmanın harika bir yoludur. Yapılan bir araştırma, katılımcıların sadece altı dakikalık okumadan sonra stres seviyelerinde yüzde 68'lik bir azalma kaydettiğini buldu. Hemen şimdi 6 dakika kitap okumaya ne dersiniz?

2. YEMEK YAPMAYA ZAMAN AYIRIN

Pandemi döneminde evde kapalı kalınan günlerde yemek yapmayı öğrenmeyen kalmamıştır. Hatta yemek pişirmekten çoğumuz zevk almaya başlar hale geldik. Sadece nihai ürün değil, aynı zamanda pişirme süreci de büyük neşe ve memnuniyet getiriyor. Yayınlanan bir araştırma, yemek pişirme gibi yaratıcı etkinliklere zaman ayıran insanların diğerlerinden daha mutlu olduğunu buldu. O halde, evinizde güzel bir yemek pişirme seansına ne dersiniz? Sevdikleriniz için sofraya bir tabak daha ekleyebilirsiniz.

3. DAHA FAZLA DOĞAL IŞIK ALIN

Kışlar daha az gün ışığı ile gelir ve tüm sosyal mesafeler güneş altında geçirdiğimiz süreyi zaten azaltmıştır. Yayınlanan bir araştırma, daha düşük güneş ışığı seviyeleri ile bozulmuş bilişsel durum arasında bir ilişki bulmuştur. Bu nedenle, güneş ışığına maruz kalmak aslında duygusal sağlığınızı artırabilir. Öğleden sonra gibi çok fazla insanla karşılaşmayacağınız saatlerde yürüyüşe çıkmayı deneyin. Dahası, doğal ışıkla doldurmak için aynaları stratejik olarak odanıza bir pencerenin karşısına yerleştirebilirsiniz.

4. ALANINIZI KONFORLU HALE GETİRİN

Yerinizi sıcak ve rahat hale getirmek zihniniz ve bedeniniz için rahatlatıcı olabilir. Sadece iç mekan havasını temizlemekle kalmayıp aynı zamanda ruh halinizi de iyileştirebilecekleri için iç mekan bitkilerini dahil etmeyi deneyin. Yayınlanan araştırmaya göre, bitkiler psikolojik ve fizyolojik stres azaltabilir. Ayrıca, ortamınızı daha sıcak hale getirmek için bazı kokulu mumlar da ekleyebilirsiniz. Kokuların zihniniz üzerinde çok rahatlatıcı bir etkisi olabilir.

5. VÜCUDUNUZU HAREKET ETTİRİN

Kışlar sizi uyuşuk yapabilir ve böyle bir senaryoda egzersiz yapma fikri neredeyse imkansız görünüyor. Peki, geleneksel fiziksel aktivitelerle yollarını ayırmaya ve sevdiğin şeyi yapmaya ne dersiniz? Örneğin, dans etmeye, koşmaya veya yürüyüşe gidebilirsiniz. Fiziksel aktivite önemlidir çünkü ruh halinizi yükselten endorfinlerin veya mutlu hormonların salınımına yol açar.

6. BİR EVCİL HAYVAN EDİNİN

Sadece kucaklaşmak için bir tüy yumağı ile dostluk kurmakla kalmayacak, ayrıca evcil dostunuzun ruhunuza iyi geldiğini göreceksiniz. Üstelik yanınızdan hiç ayrılmayan bir yoldaşınız olacak. Yayınlanan bir araştırma, evcil hayvan beslemenin kişiyi daha az yalnız hissettirdiğini buldu. Tüm hayatınızı olumlu yönde etkileyecek patili bir dost edinmeye ne dersiniz?