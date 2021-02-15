Kış depresyonunu yenmenin 7 yolu

Soğuk havalarda kendinizi yorgun ve sıkışmış gibi hissediyorsanız, kış depresyonun kurtulmanızı sağlayacak yöntemlerden bazılarını sizler için derledik…

Kışın etkili olan soğuk havalar bizi daha az üretken ve enerjik olmaya zorlar. Sonuç olarak, kendimizi herhangi bir şey yapma konusunda stresli ve motivasyonsuz hissederiz. İşte, böyle durumlarda silkelenip kendinize gelmenizi sağlayacak ve kış aylarına olan bakış açınızı değiştirecek bazı yöntemler;

1. MAVİ IŞIĞI AZALTIN

Mavi ışık nedeniyle sirkadiyen ritminiz (uyku / uyanma döngüsü) bozulur. Uzun süre mavi ışığa maruz kaldığınızda melatonin salınımınız yavaşlar. Yatmadan önce telefonunuzla vakit geçirirseniz, yorgun ve sersemlemiş hissederek uyanacaksınız. Mavi ışık, telefon, bilgisayar ve televizyon gibi araçlarda bulunabilir. Uyumadan en az bir saat önce teknolojinizi bir kenara bıraktığınızdan emin olun.

2. GÜZEL KIYAFETLER GİYİNİN

Kendinizi kötü hissettiğinizde ya da moraliniz bozuk olduğunda bakımsız olmakyapılan en yaygın hatalardan biridir. Sadece depresyonda değil aynı zamanda dağınık da hissediyorsunuz. Gerçekten sevdiğin güzel bir kıyafet seç, biraz cilt bakımı yap ve saçını yap. Bu kişisel bakım ritüeliyle kendinizi hem daha pozitif ve gününüze devam etmek için daha motive hissedeceksiniz.

3. GÖNLÜNÜZCE DANS EDİN

Duygularınızı kelimelerle tarif edemiyorsanız, hareket ederek yapın. Egzersiz yaparken ve ruh halinizi yükseltirken 1 taşla 2 kuş vurabilirsiniz. Dans etmek, depresyondan korunmanıza yardımcı olan endorfinleri (mutluluk hormonu) salgılar. Ayrıca, dans etmek sıkıcı görevlerden güzel bir kaçış olabilir.

4. VİZYON PANOSU OLUŞTURUN

Bir vizyon panosu temelde fotoğraflardan, metinlerden veya çizimlerden oluşan bir kolajdır. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için günlük motivasyon görevi görür. Bir vizyon panosu, bu yaşamdan ne istediğinizi anlamanıza yardımcı olur. Parlak geleceğinizi ve başarınızı düşünmek bile sizi neşelendirebilir. Eski dergi kesitlerini alın veya resimleri yazdırın ve bunları tahtaya koyun, alıntılar ekleyin ve belki de kendi fotoğraflarınızı yapıştırın. Artık dünyayı fethetmeye hazırsınız.

5. EVİNİZİ DÜZENLEYİN

Çalışmak için hiçbir motivasyonunuz olmadan kendinizi yorgun ve tembel hissedebilirsiniz. Üstelik odanız da oldukça dağınık bir vaziyette. Dağınık alanlar genel yorgunluk ve isteksizlik hissinize katkıda bulunur. En az 5 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın ve hangi alanı temizlemeniz gerektiğine karar verin. Bir masa veya hatta yatağınız olabilir. Negatifliğinizle birlikte çöpleri atmaya başlayacaksınız. Biraz da müzik eşliğinde toparlanan bir ev kadar ruhunuza iyi gelecek bir eylem yoktur. Hele bir de başak burcuysanız.

6. SOSYAL MEDYAYA ARA VERİN

Çevrim içi ortamda herkesin mükemmel yaşamına bakmak, kendinizi kötü hissetmenizi sağlayacak etmenlerden biri. Neden kendinize işkence ediyorsunuz? Sorunu, parmaklarınızı şıklatarak çözülebilirsiniz: Kendinizi kötü hissettiren sosyal medya hesaplarını silin. Bilim bile bunu destekleyen makaleler yayınlayarak, sosyal medyaya maruz kalan insanlar kendilerini daha yalnız ve daha depresif hissettiğini söyledi.

7. DIŞARI ÇIKIN

Sıcacık battaniyenin altında keyif yapmanın vazgeçilmezliğine kapılıp, kendinizi eve kapatmayın. Hiç bitmeyen dizi ve film maratonuna alternatif olarak biraz temiz hava almayı deneyin. Kış aylarında zaten sınırlı miktarda güneş ışığına maruz kaldığımız için mutluluk hormonu olan melatonin miktarında azalma yaşanıyor. En azından gün içerisinde birkaç saat dışarıda vakit geçirmek, hele bir de hava güneşliyse, kış depresyonuna sebep olan melatonin miktarınızı yükseltecektir.