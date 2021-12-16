Kış hamileleri için 7 beslenme önerisi

Kış hamilesiyseniz bağışıklığınızı güçlü tutmak biraz daha önemli olabilir. İşte, kış aylarında anne adaylarının beslenmelerinde dikkat etmesi gerekenler…

Bebek beklemek, bir çiftin hayatındaki en heyecan verici deneyimlerden biridir. Bu yolculuğu sorunsuz hale getirmek için anne adayının beslenme alışkanlıklarına dikkat etmesi gerekir, böylece sağlıksız beslenme uygulamaları nedeniyle hoş olmayan semptomlardan kaçınabilir. Hamilelikte tabağınızda ne olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Kış, bize iyi beslenme sağlamak için çeşitli yiyecekler sunar. Hamileyken, tahıllar, bakliyatlar, meyveler, sebzeler, süt ve ürünleri ve yağlar gibi temel beş besin grubunun tümünü içeren dengeli bir diyet tüketmeniz önerilir. Öyleyse, hamile bir kadının diyetine dahil etmesi gereken kış yiyecekleri hakkında bilgi edinelim;

1. KURU BAKLİYATLAR

Ülkemizde bulunan çeşitli tahıl ve hububat çeşitlerimiz mevcuttur. Darı, kış mevsiminde tercih edilen böyle bir tahıldır. Fasulye, nohut, barbunya, maş fasulyesi, mercimek ve Meksika fasulyesi dahil olmak üzere günümüzde pek çok bakliyat çeşidi vardır. Hepsi birbirinden renk, doku, tat ve besin değeri bakımından farklılık gösterir.

Özetle, bakliyat iyi bir demir, protein, diyet lifi, potasyum, antioksidanlar, kalsiyum ve folat kaynağıdır. Ve tüm bu besinler hamilelik sırasında çok daha fazla gereklidir. Bu nedenle, kişi kesinlikle bu tahılı diyetlerine dahil etmelidir.

2. MEYVELER

Kış; portakal, misket limonu, elma, nar ve greyfurt gibi besinlerle dolu pek çok taze ve sulu meyveyi getiriyor. Mevsimsel gıdaların tüketimi, diyetinize değer katabilecek şeydir. Hamilelik döneminde demirin vücutta daha iyi emilmesini sağlamak için C vitamini yönünden zengin besinlerin tüketilmesi önerilir. Bu meyveler harika bir antioksidan ve folat kaynağıdır ve kalorileri de düşüktür.

3. SEBZELER

Mevsim sebzeleri sadece tadı güzel olmakla kalmaz, aynı zamanda bu havalarda vücudun ihtiyacına uygun temel besinleri de içerirler. Diyetinize pazı, lahana, ıspanak, pırasa, havuç, tatlı patates, pancar ve karnabahar ekleyin. Bu sebzeleri hamilelik sırasında eklemek, demir, kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum, çinko ve A, B1, B2, B3, B6, C gibi vitaminler gibi çeşitli benzersiz sağlığı artıran besinler içerdiğinden, sağlık açısından sayısız fayda sağlayacaktır.

4. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Özellikle hamilelik döneminde sütün faydalarını biliyoruz. Sonuçta, büyüyen bebekte güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olur. Kış aylarında sütü çeşitli yiyeceklerde kullanabilirsiniz. Bu tarifler sütün tadını ve ayrıca besin değerini arttırır. Çorbalara lezzet ve besleyicilik katmak için süt ekleyebilir veya zencefilli zerdeçallı süt veya safranlı süt de içebilirsiniz.

5. KURU YEMİŞLER VE TOHUMLAR

Kuru yemişler ve tohumlar, diğer birçok besin maddesinin yanı sıra vücuda sağlıklı yağlar sağlar. Hamilelik sırasında kayısı, incir ve kuru üzüm yemek, kansızlığa eğilimli oldukları için anne adaylarının demir alımını artırmak için tavsiye edilir. Ceviz, keten tohumu ve chia tohumları, omega-3 yağ asitleri içerir ve çocuğun nörolojik gelişimine yardımcı olur.

6. KATI VE SIVI YAĞLAR

Yağ ve sıvı yağların tüketimi, vücutta yağda çözünen vitaminlerin emilimi için hayati bir rol oynar. Ve hamilelik sırasında bebeğin beyin ve göz gelişimine yardımcı olurlar. Günümüzde, piyasada çok çeşitli sıvı ve katı yağlar mevcuttur. Maksimum fayda için otla beslenen hayvansal yağları veya soğuk pres yağları seçin.

7. SIVILAR

Kabızlığı önlemek ve amniyotik sıvı hacmini korumak için hamilelik sırasında kendinizi nemli tutmanız çok önemlidir. Susamasanız bile gün boyunca sıvı tüketin. Bu mevsimde domates pancar çorbası, ıspanak çorbası, brokoli çorbası, mantar çorbası gibi farklı çorbaları tadarak sıvı alımınızı artırabilirsiniz.