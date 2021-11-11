Kışa girerken mutsuz hissedenler için 8 öneri

Kış mevsimine geçerken içinizde durmadan bir kasvet mi hissediyorsanız? Cevabınız evet ise, bu duyguyu yok etmenize yarayacak yöntemlere gelin birlikte göz atalım!

Her yıl sonbahar geldiğinde ve yaz geride kaldığında ruh halinizde büyük bir değişiklik görüyorsanız, muhtemelen mevsimsel duygudurum bozukluğunuz vardır. Bazı durumlarda oldukça ciddileşebilse de, bazı insanlar için bu sadece yaşam tarzlarını ayarlama meselesidir.

Diyetiniz, güneşe maruz kalma ve aktivite seviyeleriniz, daha iyi hissetmek için değiştirmeye bakmanız gereken şeylerden sadece birkaçıdır. İşte, mevsimsel değişikliğe bağlı olarak gelişen kötü ruh halini yok etmenize yardımcı bazı ipuçları;

1. SABAH ERKENDEN YÜRÜYÜŞE ÇIKIN

Sabah uyanmak sizin için çok kolay veya hoş olmayabilir; bu yüzden yürüyüşe çıkmayı denemelisiniz. Sadece enerji seviyeleriniz artmayacak, aynı zamanda tüm bedeniniz ve zihniniz de tazelenmiş hissedeceksiniz. Ve sabah ilk iş yürüyüş yapmak günün geri kalanının gidişatını belirleyecektir. Ancak bu, özellikle üzgün veya depresif hissediyorsanız, gün içinde herhangi bir zamanda yürüyüşe çıkamayacağınız anlamına gelmez.

Ek olarak, her sabah yürümenin beyin fonksiyonunuzu iyileştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunun nedeni, beyninize artan miktarlarda kan verilmesidir. Ve bu eylem, daha güçlü hafıza, daha iyi konsantrasyon ve sorunları etkili bir şekilde çözme yeteneği ile son derece bağlantılıdır.

2. GÖNÜLLÜ OLUN

Bu, yalnızca mevsimsel üzüntünüzü aşmanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda uzun vadede stresinizi kontrol altında tutacaktır. Bir araştırmaya göre, insanlar kendilerine ne kadar çok para ayırırsa, o kadar çok utanç duyarlar ve kortizol seviyeleri yükselir. Yani cömertlik sadece kibar olmakla değil, aynı zamanda sağlıklı kalmakla da ilgilidir.

Bir yerde gönüllü olarak çalışmak ve başkalarına yardım eli uzatmak, kendimizden memnun hissetmenize, sahip olduğunuz ve başkalarıyla paylaşmaya karar verdiğiniz şeyler için büyük bir şükran duygusu duymanıza sebep olacaktır.

3. HAREKET ETMEYİ İHMAL ETMEYİN

Mevsimsel hüzünlerle boğuşuyorsanız, hayatınıza hareket ve egzersiz eklemek sizin için bir öncelik olmalıdır. Ağırlık kaldırmak, koşmak veya başka bir aktivite yapmak olsun, vücudunuzun uyanması beyninizin de aktif kalmasına yardımcı olacaktır. Bu aktivitelerden herhangi birini arkadaşlarınız, partneriniz ve hatta çocuklarınızla yapabilirsiniz. Stres ve öfke seviyenizin düşeceğini ve eskisi kadar yalnız hissetmeyeceğinizi göreceksiniz.

4. KENDİNİZE IŞIKLI ÇALAR SAAT HEDİYE EDİN

Her sabah o sinir bozucu çalar saatin çalması yerine, gün doğumu çalar saatini tercih edebilirsiniz. Yaptığı şey, odanızı güneş ışığının yapacağı şekilde aydınlatmaya başlamaktır. Bu, bir çalar saat tarafından kötü bir şekilde uyandırılmak yerine vücudunuzun ve beyninizin doğal olarak uyanmasına yardımcı olur.

Vücudunuzun uyanması için ne kadar zamana ihtiyacı olduğuna bağlı olarak alarmın yanmaya başlayacağı saati seçebilirsiniz. Bu cihazların çalışma şekli vücut ısımızın yükselmesine ve kortizol seviyemizin yükselmesine yardımcı olmaktır. Kortizol bir stres hormonu olsa da sabahları daha yüksek seviyelere sahip olmak iyi bir şey olabilir.

6. KAHKAHA TERAPİSİNE KATILIN

Evdeyken mümkün olduğunca gülmek, hissettiğiniz tüm gerilimi yatıştırabilir ve uzun vadede ruh halinizi iyileştirebilir. Sadece bu değil, aynı zamanda benlik saygınızı da artırabilir.

Şimdi, çevrenizdeki şeyleri komik bulmakta zorlanıyorsanız, mizah anlayışınız üzerinde çalışmanız gerekebilir. Size komik gelen filmleri, TV şovlarını, tebrik kartlarını ve diğer şeyleri bulmaya çalışın. Etrafınızdaki herkesin güleceği bir komedi kulübüne gidebilirsiniz. Ayrıca kendi hayatınız hakkında gülmeyi deneyebilir ve çok önemli olmayan şeyleri aşırı derecede ciddiye almayabilirsiniz.

7. DİYETİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Birçok insan soğuk kış günlerinde kendilerini daha iyi hissettirecek şekerli, karbonhidrat açısından zengin atıştırmalıklar alacaktır. Ancak, bu ürünlerin sunduğu yüksek değer hızla kaybolacak ve ardından bir çöküş gelecektir. Bunun yerine yapmanız gereken, güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini içeren yiyecekleri aramaktır.

Ayrıca, omega 3 yağ asitleri, yağsız proteinler, çilek ve bitter çikolata açısından zengin besinler zamanla ruh halinizi iyileştirebilir. Bunları günlük veya haftalık alımınıza eklemeye başlamanız ve vücudunuza daha iyi hissetmeye başlaması için bir şans vermeniz yeterlidir.

8. EKRAN SÜRENİZİ AZALTIN

Evde ne kadar çok kalırsanız, ekran başında dizi izlemek ve sosyal medyada gezinmek için o kadar çok zaman harcarsınız. Bu nedenle ilk yapmanız gereken, cihazlarınızda geçirdiğiniz süreye bir sınır koymaktır. Ekran karşısında geçirdiğiniz saat sayısını sınırlayabilir veya gün boyunca cihazsız zamanları dahil edebilirsiniz.

Bu küçük değişiklik, zihinsel sağlığınıza son derece yardımcı olacak ve stres ve üzüntü seviyenizi azaltacaktır. Cihazsız zamanlarınızda yapabileceğiniz şey, yürüyüşe çıkmak, meditasyon yapmak veya yakın arkadaşlarınızla bir arama veya buluşma ayarlamaktır.