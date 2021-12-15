Kışın adet döngülerinin değişmesinin nedenleri

Kış mevsiminde adet düzeninizde farklılıklar gözlemliyor ve sebebinin ne olduğunu merak ediyorsanız, konu hakkında detayları bu haberde bulabilirsiniz.

Kış geldiği için mutlu musunuz? Ancak bunun kadınlar için bir kabusa dönüşebileceğini unutmayın. Bu böyledir, çünkü o soğuk günlerde sadece ruh haliniz değil, adet düzeniniz de bozulabilir.

Kış soğuk, karanlık ve daha kolay hastalandıkça can sıkıcı olabilir. Ruh hali değişimleri var. Ve tüm bunlar yeterince kötü değilse, görünüşe göre kış ayları da adetlerinizi mahvedebilir. Kış adet döngüsünü etkileyebilir. Bu nedenle, dönemler soğuk günlerde sizi daha da panik yapabilir. İşte, kış aylarında yaşanan bu değişimin nedenleri;

1. YUMURTA SAYISI AZALIR

Mevsimsel değişiklikler adet döngülerinizi olumsuz etkileyebilir. Evet, bu senin için haber olabilir, değil mi? Daha önce yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar kış aylarında hormon salgısını artırmış ve yaz aylarında kışa göre 0,9 gün daha kısa döngülere sahip olmuşlardır. Yumurtalık aktivitesi yaz aylarında kışa göre daha fazladır. Bu nedenle kadınlar adetleri ile ilgili sorunlarla karşılaşabilirler.

2. PMS KÖTÜLEŞEBİLİR

Kadınlar, adet öncesi semptomlarının soğuk aylarda kötüleşeceğini bilmelidir. O soğuk günlerde, kadınlar daha çok iç mekanlarda vakit geçiriyor, daha az hareket ediyor ve daha çok yemek yiyor. Bu şeyler adet döngülerinizi bozabilir ve adet öncesi semptomları olumsuz etkileyebilir.

YAŞANAN DEĞİŞİMLERİ YÖNETMENİN YOLLARI

Dışarıdaki iklim güzel olduğunda, dışarıda çok zaman geçirmek doğaldır. Çeşitli araştırmalar, daha aktif olan kadınların, egzersiz yapmayan ve formda kalmayanlara göre çok daha düzenli ve yönetilebilir döngülere sahip olduğuna işaret etti. Tıpkı stresin adet döngünüzü etkileme şekli gibi, mevsimsel değişiklikler bile bunu yapabilir.

Bu nedenle, şiddetli kanamanız varsa, baş ağrısı, mide bulantısı, şişkinlik, karın ağrısı, göğüslerde hassasiyet ve yorgunluk gibi PMS semptomlarının kötüleşmesi durumunda doktora başvurmanız yeterlidir.

- Dengeli beslenmeyi unutmayın,

- Düzenli olarak egzersiz yapın,

- Optimum ağırlığı koruyun,

- Adet kramplarını ve karın ağrısını yönetmek için sıcak kompres kullanın.