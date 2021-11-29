Kışın adet kramplarının artmasının 4 nedeni

Kışın soğuk havalarda aylık döngüleriniz daha zorlu ve ağrılı geçiyorsa, buna sebep olan etkenleri ve çözüm yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Özellikle kış mevsiminde menstrüel kramplarınızın kontrolden çıktığını hissediyor musunuz? Bu birçok kadında olur ve ne yazık ki kramplar gerçekten kıvrılıp yatakta kalmanıza neden olabilir. Birçok kadın, adet kramplarının neden olduğu ağrılardan kurtulmak için bir hap içse de bu hiç sağlıklı değildir. Çözümlere geçmeden önce, kış mevsiminin neden adet sancısını tetiklediğini anlayalım.

Kış aylarında mevsimsel değişikliklerin vücut üzerindeki etkisi nedeniyle adetiniz çok daha yoğun ve rahatsız edici olabilir. Kış mevsiminde daha az aktif olmak ve kış uykusuna yatmak önde gelen sebeplerden biridir. İşte, soğuk havalarda daha hissedilir adet kramplarının nedenleri;

1. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

Regl ağrısı kış mevsiminde daha sık görülür çünkü insanlar uzun süre evde kalmayı tercih eder. Bu, güneş ışığına maruz kalmalarını sınırlar ve D vitamini seviyelerini etkiler. Ve güneş ışığı eksikliği tiroid bezini etkileyebilir, bu da hormonal dengesizliğe yol açarak yoğun adet kramplarına neden olabilir.

2. DAMARLARIN DARALMASI

Dışarıda hava soğuk olduğunda, atardamarlarınız kasılır, kan akışını kısıtlar ve kalbinizi kanın vücutta dolaşması için çok daha fazla çalışmaya zorlar. Sonuç olarak, vazokonstriksiyon meydana gelir ve bu, etkilenen kan damarlarının içindeki boşluk hacmini azaltır. Kan damarı hacmi azaldığında kan akışı azalır.

3. KAN AKIŞININ YAVAŞLAMASI

Aynı zamanda kan akış direnci veya kuvveti artar ve bunun sonucunda kan basıncı yükselir. Mevsimsel duygudurum bozukluğu da ortaya çıkar ve bu da ruh hali değişimlerine ve depresyona yol açar.

4. PMS BELİRTİLERİ

Kış, daha az hareket edip daha çok yediğimiz anlamına gelir. Bu, adet öncesi semptomları daha da kötüleştirebilir ve düzensiz adet döngülerine yol açabilir. Regl döneminde daha fazla hareket etmeye çalışmak PMS’i azaltacaktır.

AĞRIYI HAFİFLETMENİN YOLLARI

Soğuk havalarda regli ağrılarını hafifletmenin bilindik en etkili iki yolu vardır; bol su içmek ve yürüyüş yapmak. Bu ikisi sayesinde vücut metabolizmanıza destek olabilir ve böylece ağrı semptomlarını hafifletebilirsiniz. Bu iki seçeneğe ek olarak uygulayabileceğiniz bazı yöntemler de mevcut. İşte, o yöntemlerden bazıları;

- Karın üzerine masaj yapın,

- Papatya çayı yudumlayın

- Zerdeçallı sıcak sütü deneyin,

- Sıcak su torbası kullanın,

- Yoga yapın,

- Bir ısıtma yastığı veya sıcak su şişesi kullanın,

- Sıcak bir duş alın.