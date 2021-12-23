Kışın artan cilt lekelerini önlemenin 7 yolu

Kış aylarında artan kuru hava, soğuk sıcaklıklar ve düşük nem cildinize zarar vererek hiperpigmentasyonunuzu kötüleştirirken, bu etkileri tersine çevirmenin yollarını öğrenmeye ne dersiniz?

Hiperpigmentasyon, temel olarak, kahverengi pigment melaninin aşırı üretimi nedeniyle doğal ten renginizden daha koyu görünen bir yamadır. Hem kadınlar hem de erkekler arasında en yaygın sorundur. Hiperpigmentasyon veya cilt renk değişikliği, yüz, kollar ve bacaklar dahil olmak üzere cilt bölgelerini etkileyebilir.

Ve hiperpigmentasyonun kış aylarında daha da kötüleşebileceğini biliyor musunuz? Kış aylarında güneşlenmek cildin bronzlaşmasına neden olur. Ayrıca, güneşe maruz kalma da koyu pigmentli lekelere yol açabilir, çünkü melanin düzensiz bir şekilde aktarılır. Güneşe tekrar tekrar maruz kalmak lekelerin daha kalıcı olmasına neden olur, bu da hiperpigmentasyon görünümünü artırabilir. İşte, kış aylarında hiperpigmentasyonu yönetmek için birkaç ipucu;

1. GÜNEŞE MARUZ KALMAYI SINIRLAYIN

Güneşe maruz kalmayı sınırlayın veya dikkatli bir şekilde yapın. Yaz ya da kış olsun farketmez; güneşe koruyucu kremler olmadan çıkmak, cilt üzerinde oluşması muhtemel lekelerin ortaya çıkma sürecini hızlandıracaktır. O yüzden, kışında dahil olmak üzere güneş koruyucu kremleri ihmal etmeyin.

2. CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

Kış aylarında, özellikle kuru cilt normal ise cilt her zaman nemli tutulmalıdır. Kuruyan cilt zamanla daha hassas bir yapıya bürünerek dış etkenlere savunmasız hale gelebilir. Bu durum, kış aylarının cildiniz için olumsuz etkilerinin ortaya çıkaracak en önemli etkendir. Unutmayın, nemli cilt kendini her zaman savunacak bir güce sahiptir.

3. BESLEYİCİ KREMLER KULLANIN

Besleyici bir krem ​​uygulayın ve cilde birkaç damla su ile masaj yapın. Bu, cildin nemi tutma yeteneğini geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca, duştan çıktığınızda ilk 10 dakika içerisinde nemlendirici kullanmak etkiyi en az 2 katına kadar çıkaracaktır.

4. ALFA HİDROKSİ ASİT ÜRÜNLERİ KULLANIN

Hiperpigmentasyonu azaltmada iyi olduğu için daima alfa hidroksi asit içeren cilt bakım ürünlerini tercih edin. Kullanacağınız ürünleri satın alırken içeriğini mutlaka kontrol edin veya cildiniz için doğru olan ürünleri öğrenmek için dermatolğa danışın.

5. GÜNEŞ KORUYUCU UYGULAYIN

Güneş kremi, hiperpigmentasyonu tedavi etmek için en önemli bileşendir. Cildin emilmesi için biraz zamana ihtiyaç duyduğundan, her gün güneşe çıkmadan en az 15-20 dakika önce uygulayın. Her 4 saatte bir güneş kremini tekrar uygulayın veya uzun süre koruma sağladığı için fiziksel güneş kremi kullanın. Bu, cilt pigmentasyonunu önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olacaktır.

6. FIRÇALAYIN

Ölü cilt hücrelerini ve içerdiği pigmentleri çıkarmaya yardımcı olan fırçalar ve maskeler kullanın. Bu, karanlık lekelerin kademeli olarak daha hafif olmasına yardımcı olur ve pigmentasyonu kaldırabilir. Pigmentli yamalar kaybolduğunda bile güneş kremi kullanmaya devam edilmelidir.

7. RETİNOİSLERDEN DESTEK ALIN

A vitamininden türetilen bileşenler içeren krem ​​bazlı ürünler olan topikal retinoidleri uygulayın. Saç köklerinde aşırı keratin üretimiyle mücadele ederek akneyi azaltabilir. Keratin aşırı üretimi tıkanıklıklara yol açar ve ölü deri hücrelerinin çıkarılmasını zorlaştırır.