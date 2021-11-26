Kışın artan kaşıntı ile ilgili bilinmesi gerekenler

Soğuk havalarda ortaya çıkan ya da daha da artan kaşıntı probleminden muzdaripseniz, sizin için toparladığımız cilt problemleriyle ilgili bilgilere bir göz atın!

Cilt kuruluğu herkesi endişelendiren bir kış sıkıntısıdır, ancak biraz bakım bile cilt sağlığını sağlamada uzun bir yol kateder. Bunu görmezden gelmek, aşırı kuruluğa bile yol açabilir, bu da Ichthyosis vulgaris veya balık pulu cilt sorunu olarak adlandırılan bir duruma yol açabilir.

Kışın, cilt kurur ve hassas ve kaşıntılı olmaya daha yatkın hale gelir. Onu ısıran soğuk, sert rüzgar, sıcak su duşlar ve kuru iç mekan sıcaklığıdır. Bu mevsimde, kepek ve egzama gibi önceden var olan birçok cilt rahatsızlığı da ağırlaşabilir.

KIŞIN KAŞINTI SEMPTOMU NEDEN ARTAR?

Kaşıntı genellikle aşırı kuruluk ile ilişkili belirgin bir semptomdur. Bu nedenle, önlem almak ve cildinizi beslemek uzun vadede faydalı olabilir. Aşırı kuru cilde veya iktiyoza sahip kişilerde vücudun aşırı ısınması, sınırlı hareket kabiliyeti, ikincil bakteriyel enfeksiyonlar vb. ile ilgili sorunlar olabilir. Özellikle kış aylarında ciltte kaşıntılı kuru cilt görülür.

O halde kış mevsiminde cildinize ekstra özen göstermenin ve cildinizi nemli ve nemli tutmanın günün ihtiyacı olduğunu söylemeye gerek yok. İktiyoz dışında, cildinizde balık benzeri pullara neden olan birçok faktör vardır. Bunların en yaygın görülen nedenleri;

1. SEBOREİK DERMATİT

Kepek olarak bilinen hafif formu çok sık görülen ve kış aylarında artan ve saç derisi dışında erkeklerde kaş, kirpik, burun kenarları, sakal ve bıyık gibi yüz bölgelerini de kapsayabilir. Kırmızı, pul pul, hafif kaşıntılı lekelerin gelişmesine yol açar.

2. SEDEF HASTALIĞI

Esas olarak kafa derisi, dirsek-diz eklemleri, avuç içi ve ayak tabanında iyi tanımlanmış kırmızı lekeler üzerinde kalın pullara neden olan başka bir otoimmün cilt durumudur, ancak bazı kişilerde vücudun geniş bölgelerini kapsayacak şekilde hızla yayılabilir.

3. ATOPİK DERMATİT

Kol kıvrımları veya diz kıvrımları, göz altı, koltuk altı ve/veya kasık bölgesi çevresindeki deriyi içeren bir tür alerjik cilt bozukluğudur. Cilt kurur, kızarır ve kaşınır ve bazen tekrar tekrar kaşıma nedeniyle ikincil bakteriyel enfeksiyon olabilir.

KAŞINTIYI TEDAVİ ETMENİN YOLLARI

Farklı cilt koşulları için değişik yöntemler olsa da hepsinin ortadan nedeni olan cilt kuruluğunu kaldırmak, hepsi için ortak bir çözüm noktası olacaktır. Bu yüzden, kış aylarında cilt kuruluğu ile mücadele etmenizi sağlayacak bazı yöntemleri sizler için sıraladık:

1. pH dengeli nemlendirici sabunlar ve vücut yıkama şampuanı kullanmalısınız.

2. Banyodan sonra havlunuzu yumuşak bir şekilde ovun ve nemi geri kazandırmak için hafif ıslak cilde vücut losyonu ile nemlendirin. Nemlendiriciler, cilt koşullarınıza bağlı olarak parafinden yulaf ezmesine, seramid veya probiyotiğe göre değişebilir.

3. Kepeği kontrol etmek için mantar önleyiciler ve diğer çeşitli bileşenler içeren kepek önleyici şampuanlar kullanılabilir.

4. Özellikle geceleri cildinize yağlarla masaj yapın.

5. Cildinize düzenli olarak masaj yapmak cilt kuruluğunu önleyebilir.

6. Spesifik dermatolojik rahatsızlıkları olanların bir dermatoloğa danışmaları ve durumunuzun ciddiyetine bağlı olarak basit anti-alerjik tabletlerden steroid bazlı losyonlara kadar değişen uygun reçeteye dayalı ilaçları almaları gerekir. Kışlar sert olabilir, ancak uygun tedavi ve kişisel bakım harikalar yaratabilir.