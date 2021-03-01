Kışın aylarının vücudumuz üzerindeki 7 etkisi

Kış aylarında vücudumuzun sıcaklıktaki mevsimsel düşüşe verebileceği tepkileri sizler için araştırdık…

Soğuk hava bizi iç mekanlarda tutmaya ve virüslere ve enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirme eğilimindedir, ancak bu kış rahatsızlıklarının yanı sıra, soğuk hava vücudumuzu çeşitli şaşırtıcı şekillerde etkileyebilir. Hatta, kilo vermeye yardımcı olması gibi bazı durumlarda kış aylarını avantaja da çevirmek mümkün. Soğuk havalarda vücudumuzun verdiği tepkilerden bazıları;

1. DUDAKLARINIZ KURUYABİLİR

Dondurucu sıcaklıklar dudaklarınızı kuru hissettirir ve nemlendirmek için dudaklarınızı sık sık yalamak istersiniz. Size geçici bir rahatlama sağlasa da, bu alışkanlık aslında dudaklarınızı çatlatabilir. Tükürük çok çabuk buharlaşarak dudaklarınızı eskisinden daha kuru bırakır. Ayrıca narin dudaklarınız için çok sert olan ve onları rahatsız hissetmelerine neden olabilecek birçok enzim içerir.

2. DİŞLERİNİZ ACIYABİLİR

Genellikle hassas bir diş yapısına sahipseniz, soğuk havalarda acıyı daha keskin yaşayabilirsiniz. Soğuk hava dişin derinliklerindeki sinirlere ulaşabilir ve dişlerinizin ağrımasına neden olabilir. Diş hekimleri, dışarıda burnunuzdan nefes almanızı ve ağzınızı sıcak tutarak hassas dişlerinizi kışın soğuğundan korumak için ağzınıza bir fular sarmanızı önerir.

3. KAN ŞEKERİNİZ YÜKSELEBİLİR

Soğuk hava, vücudunuzu kan şekeri seviyenizi artıran stres hormonları salmaya teşvik eder. Birçoğu için, sıcaklık düştükçe kan şekeri de artar çünkü soğuk olduğunda dışarı çıkıp egzersiz yapmak için daha az motive oluruz. Fiziksel aktivite kan şekerini düşürdüğü için doktorlar kışın evde yapılabilecek egzersizlerin de günlük rutine alınması gerektiğini söylüyor.

4. KİLO VEREBİLİRSİNİZ

Pek çok insanın kışın kilo aldığı doğru olsa da, soğuk havalarda vücudun kalori yakması da daha kolaydır. Vücudumuz soğuğa uyum sağladığında ısı üretir ve ekstra enerji yakarız. Soğuğa uyum sağlamak için titrediğimizde, ısı üretmek için daha fazla kalori yakıyoruz.

5. KIRIŞIKLIKLARINIZ ARTABİLİR

Kış aylarında daha fazla kırışıklık artışını gözlemlediğiniz oldu mu? Cildimiz soğuk mevsimde hasara karşı daha savunmasızdır. Soğuk aylarda havadaki nem düşüşü olduğu için cildiniz kurumaya başlar. Yeterince su tutamaz ve sonuç olarak kurur ve daha fazla kırışıklığa meyilli hale gelir.

6. GÖRÜŞÜNÜZ KÖTÜLEŞEBİLİR

Kışın gözlerimiz yazın olduğundan daha fazla risk altında olabilir. Soğuk mevsimde sıklıkla UV engelleyici güneş gözlüğü takmayı unutuyoruz, ancak kardan yansıyan güneş gözümüze ciddi şekilde zarar verebilir. Gözlerimizi kaplayan ince gözyaşı tabakası kuru havaya ve rüzgara karşı çok hassastır ve bu da onu ağrılı bir şekilde kurutabilir. Doktorlar, kışın dışarıdayken yapay gözyaşı kullanmanızı tavsiye ediyor.

7. DAHA KOLAY SUSUZ KALABİLRSİNİZ

Kış aylarında nadiren susarız ve genellikle yeterince su içmeyi unuturuz. Soğuk havada daha az terlediğimiz için, yeterince su içtiğimizi düşünerek daha az su içme eğilimi gösteririz. Tabi ki, günlük almamız gereken su miktarında bir değişiklik olmamasına rağmen bu duyguya kapılıp az su içersek vücudumuzu susuz bırakmış oluruz.