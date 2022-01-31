Kışın cilde parlaklık kazandıracak 5 yiyecek

Cilt bakımı için harcadığınız onca para ve zamanı göz önüne aldığınızda, içten yenilenme sunacak yiyeceklerle bu sürece destek olabilirsiniz.

Yiyecekler sağlığınız için harikalar yaratabilir ve konu parlayan güzel bir cilt olduğunda iyi yemeklerin büyük etkisi olabilir. Yedikleriniz, size berrak bir cilt ve genel olarak doğal bir ışıltı verebilirler. Peki, size parlak bir cilt kazandırabilecek bazı süper yiyecekleri öğrenmeye ne dersiniz?

Unutmayın, cildiniz içten beslenir ve vücudunuz ne kadar sağlıklı olursa, o kadar parlak ve temiz bir cilde sahip olursunuz. Özellikle paketli gıdalarda işlenmiş gıdalar cilt yüzeyinde toksik oluşumlara zemin hazırlar. İşte, parlayan cilde sahip olmak için süper besinler;

1. KETEN TOHUMU

Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri adı verilen bir tür esansiyel yağ asidi olan alfa-linolenik asit ile doludur. Keten tohumu ayrıca, ince çizgileri önleyen ve size temiz bir cilt veren antioksidanlar ve lignanlar içerir. Bu sağlıklı tohumlar, nemi emmeye meyillidirler, bu nedenle nemi daha uzun süre toplayabilir ve kuru ciltle başa çıkabilirler.

2. KOENZİM Q10

Koenzim Q10 sakatatlar, yağlı balıklar, meyveler, yapraklı yeşillikler, tohumlar vb. gibi bazı gıdalarda kolaylıkla bulunabilir. CoQ10 vücutta doğal olarak üretilir ve hücrelerde enerji üretiminden sorumludur. Ancak bu üretim yaşlandıkça azalma eğilimindedir. Coq10 açısından zengin besinler tüketmek, cilt hücrelerinin enerji üretimi ile gençleşmesine yardımcı olur ve ayrıca antioksidan etkiyi destekler.

3. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yapraklı yeşillikler, güzel bir cilt için gerekli olan iki ana süper besin açısından zengindir. Bunlar C ve E vitaminleridir. C vitamini vücutta kolajen üretimini teşvik eder ve cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olur. E vitamini, yaşlanma sürecini hızlandıran serbest radikalleri engeller. Temizleme etkisi ayrıca güneş yanıklarını iyileştirir ve koyu lekeleri etkili bir şekilde aydınlatır.

4. KURU YEMİŞ

Cilt için süper gıdaları ele alarak, badem, ceviz ve yer fıstığı gibi kuru yemişleri kesinlikle tüketmelisiniz. Badem, özellikle E vitamini ile dolu olduğu için kuru cildi uzak tutma eğilimindedir. Ceviz kolin, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri bakımından zengindir ve hatta çinko ve selenyum da sağlar. Bunların hepsi daha iyi bir cildi teşvik etmekle bilinir. Ayrıca fıstık stoklayabilirsiniz, bunlar niasin olarak da adlandırılan B3 vitamini sağlar. Keratin sentezinde yer aldığından, sağlıklı cilt söz konusu olduğunda bu vitaminin sayısız faydasını görmezden gelemezsiniz.

5. KURU DOMATES

Domatesler büyük miktarda likopen ve lutein sunar. Bunlar ise, antioksidan aktiviteleriyle de bilinen iki güçlü bitkisel besinlerdir. Sıkılaştırıcı özellikleri ayrıca aşırı sebumun önlenmesine yardımcı olur, ayrıca yağ birikimini de azaltır. Kış aylarında taze domatese ulaşmak daha zor olacağı için, alternatif olarak kuru domates tüketilebilir.