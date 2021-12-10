Kışın cildi koruyabilmenin 6 basit yolu

Cilt bakımı için fazla çaba harcamayı sevmeyenlerden misiniz? Cevabınız evet ise, sizi kış mevsiminde oluşabilecek hasarlardan koruyacak önerilere kulak verin.

Kış geldi ve cildimiz yardım çığlıkları atmaya başladı. Cildinizin kuruduğunu ve pul pul döküldüğünü fark ettiniz mi? Ayrıca yılın bu zamanı beraberinde uyuşukluğu da getiriyor. Bu yüzden cilt bakımı seçimlerimize daha fazla dikkat etmemiz çok önemlidir.

Düşen sıcaklıklarda, sıcak suyla yıkanma eğilimindeyiz, cilt bakım ürünlerini değiştirmeyi unutuyoruz, oda ısıtıcılarının önünde uzun saatler oturuyoruz; tüm bunlar cildimizin nemini uzaklaştırıyor ve sert ve sert görünmesine neden oluyor. Biraz çabayla uzun vadede harika sonuçlar elde edebilir ve sonuçta yumuşak, pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.

Fazla çaba sarf etmek istemeyen ve yine de doğal olarak parlayan bir cilt istiyorsanız, endişelenmeyin! İşte, kış ayların uygulayabileceğiniz bazı yöntemler;

1. BOL SU İÇİN

Kış mevsiminde çok susamıyoruz ama o zaman bile günde en az 6-7 bardak su tüketmek önemli. Yeterli miktarda su tüketmek cildimizi nemli tutar. Cildin donuklaşmasını ve kurumasını önlemenin en kolay yoludur.

2. SAĞLIKLI BİR DİYET SÜRDÜRÜN

Balık ve diğer deniz ürünleri, ceviz, soya fasulyesi, chia tohumları vb. gibi omega-3 yağ asitleri ile zenginleştirilmiş sağlıklı bir diyet uygulayın. En az 7-8 saat uyumak ve zamanında uyanmak, doğal olarak ışıldayan bir cilde sahip olmanın en basit yoludur.

3. DIŞ ETKENLERE KARAŞI KORUNUN

Cildinizin zararlı güneş ışınlarına, soğuk rüzgar darbelerine ve cildinizdeki nemi çeken soğuk havalara maruz kalmasını önlemek için kendinizi baştan ayağa düzgün bir şekilde örtmeniz önemlidir. Dış etkenlere karşı kendinizi koruyarak cildinize en büyük bakımı yapmış olursunuz.

4. ILIK SUYLA BANYO YAPIN

Kulağa biraz zor gelebilir ama banyo yaptığınızda çok sıcak su kullanmaktan kaçının. Cildin epidermal tabakasındaki doğal yağı soldurur ve cilt gözeneklerini açarak kir, toz ve diğer yabancı maddelerin birikmesi için kolay bir geçiş sağlar. Aynı zamanda cildinizde kaşıntı, kızarıklık ve yanıklara neden olmak çok zor olabilir. Kurumasını önlemek için cildinizin dış yüzeyinde koruyucu bir örtü görevi gören ılık suya birkaç yemek kaşığı hindistancevizi yağı ekleyebilirsiniz.

5. İYİ BİR NEMLENDİRİCİ UYGULAYIN

Banyo yaptıktan sonra, cildiniz hala ıslakken nemlendiriciyi tüm vücudunuza nazikçe uygulayın. Bu, kuru cilt üzerine uygulamaya kıyasla nemi daha uzun süre hapsetmeye yardımcı olur. Seramidler ve hyaluronik asit ile zenginleştirilmiş bir nemlendirici, vücuttaki inflamatuar reaksiyonları önleyerek nemi tutacaktır. Ayrıca, aynı aktiviteyi günde en az iki kez, bir sabah ve yatmadan önce yapmayı unutmayın.

6. GÜNEŞ KREMİNİ İHMAL ETMEYİN

Her mevsim cilt bakımınız için güneş koruyucu kullanmak şart; evet kışın bile. Güneş kremi, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı bir kalkan görevi görür. Cildinizin doğrudan ısıya maruz kalmasını önlemek için güneşe her çıktığınızda uygulanmalıdır.